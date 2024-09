המורדים החות'ים הודיעו היום (א') כי מערך ההגנה האווירית שלהם הצליח ליירט מל"ט אמריקאי מדגם MQ-9 ריפר מעל מחוז מארב, ששוויו כ-30 מיליון דולר. זו לא הפעם הראשונה שבה מצליחים שליחיה של איראן בתימן ליירט מל"ט מדגם זה, כשבמאי דווח כי יורטו כבר חמישה כאלה. כלומר, לכל הפחות, החות'ים כבר גרמו לאמריקאים נזקים בסך 150 מיליון דולר רק מפגיעה במל"טים.

מעבר לנזק הכלכלי, יירוטים שכאלו עלולים לסייע לאיראן בביצוע הנדסה הפוכה: תהליך שבו מומחים מנתחים את המרכיבים של אמל"ח - ואז מייצרים אחד מחודש בהליך סדרתי. שאהד 136 האיראני, למשל, נחשב גם לחיקוי ירוד של המל"ט המתאבד הארופ, מתוצרת התעשייה האווירית, שלפי הערכות מחירו עומד על כ־700 אלף דולר. לצורך ההשוואה, מחיר שאהד 136 מוערך בכ־30 אלף דולר בלבד.

Yemen's Houthis say they shot down a US MQ-9 drone over the Marib province pic.twitter.com/90RSY2Md5c