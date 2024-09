44 הקילומטרים שהביאו לסכסוך בין המדינות החזקות באזור הקווקז

העולם שלנו רווי אינטרסים וחילוקי דעות, אך נדירים הם המקרים שבהם 44 ק"מ בלבד מעוררים סערה כה עזה שבה מעורבות חמש מדינות שונות. זהו מסדרון זנגזור, שבד בבד עם מלחמת חרבות ברזל, לא יורד לאחרונה מהכותרות באיראן.

המסדרון מהווה סלע מחלוקת משמעותית במו"מ לשלום בין אזרבייג'ן לבין ארמניה, מאז המלחמה שהתחוללה בין המדינות ב־2020. מדובר בחיבור תחבורתי שמעוניינת אזרבייג'ן ליצור בדרום ארמניה, כדי שתהיה תנועה קבועה ביבשה בין אזרבייג'ן לבין הרפובליקה האוטונומית של נחצ'יבאן. זוהי מובלעת ששייכת לאזרבייג'ן, אבל אין לה רצף טריטוריאלי איתה, משום שארמניה בתווך. בבסיס חילוקי הדעות בנושא לא עומד עצם הקישור, אלא הגדרתו, הקמת נקודות בידוק בדרך וזהות השומרים. לכאורה, מדובר בסוגיה של מו"מ לשלום בין שתי מדינות, אבל בפועל זה רחוק מלהיות כך - כאשר איראן, טורקיה ורוסיה מעורבות בה עמוקות.

אזרבייג'ן וארמניה גובלות בדרומן בידידה הקרובה של האחרונה, איראן. לפי התוכניות, מסדרון זנגזור מיועד לחצות את כל הגבול האיראני־ארמני. עבור השלטון בטהרן, כל התחזקות של אזרבייג'ן מנוגדת לאינטרסים שלה, וזאת, בין היתר, משום שהשלטון האזרבייג'ני יחסים חמים עם ישראל.

"החשדנות של המשטר האיראני באזרבייג'ן נובעת משילוב של כמה גורמים ובהם אתניים וגיאופוליטיים", מסבירה ד"ר שרונה מזליאן לוי, ממרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. "המיעוט האתני הגדול באיראן הוא המיעוט האזרבייג'ני, שמאתגר את המשטר. מתוך 31 הפרובינציות הקיימות באיראן, שתיים מהן הן הפרובינציות שבצפון מערב המדינה - מזרח ומערב אזרבייג'ן, הסמוכות לגבול רפובליקת אזרבייג'ן. על כן, האיראנים חוששים מהשפעה שלילית על האזרחים האיראנים־אזרבייג'נים, שעלולים לקרוא תיגר על יציבות הפנים במדינה ולדרוש עצמאות ואיחוד עם הרפובליקה".

לתוך בליל האינטרסים של זנגזור נכנסת טורקיה, שכנתה של ארמניה ואיראן, בשל האינטרסים שלה בתחום המסחר הבינלאומי. לאורך העשור החולף, הביקושים האירופאים לסחורות מסין הביאו להתגברות ההובלות - חלה עלייה עקבית הן במספר רכבות המטען והן במספר המכולות. אלו הגיעו אשתקד לשיא של 17,574 רכבות שנשאו 1,902,000 מכולות מסין ואליה.

זו אינה חגיגה של חברת הרכבות הלאומית של סין בלבד, אלא גם של מדינה כמו טורקיה שנמצאת במיקום אסטרטגי. לפני כארבע שנים, רכבת משא ראשונה שיצאה מאיסטנבול לכיוון סין, חצתה במשך 12 ימים מרחק של 8,693 ק"מ דרך גיאורגיה, אזרבייג'ן, הים הכספי וקזחסטן עד לעיר שיאן. מסדרון זנגזור עשוי לקצר משמעותית את אורך הדרך. "מבחינת אנקרה, מסדרון זנגזור יאחד את טורקיה ואזרבייג'ן ללא תלות בגורם שלישי כגון איראן או גיאורגיה", אומר ד"ר חי איתן כהן־ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. "הדרך הקצרה כיום מטורקיה לרפובליקת אזרבייג'ן היא מנחצ'יבאן דרך איראן ולא מצפון - והטורקים רוצים להפסיק את התלות באיראן".

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב / צילום: Reuters, Press Service of the President of Kazakhstan