מתיחות שיא בקמפוסים בארה"ב לקראת יום השנה ל-7 באוקטובר

בקמפוסי האוניברסיטאות ברחבי ארה"ב, המתיחות בשיאה לקראת ימי הזיכרון ל-7 באוקטובר, כאשר מול טקסי הזיכרון שמתכננים ארגונים יהודים וישראלים, צפויה פעילות נגד של ארגונים פרו-פלסטיניים, שחלקם כבר הכריזו על היום הזה כיום זיכרון ל"שנה של ג'נוסייד ישראלי".

מספר גורמים פרו-פלסטיניים מתכננים להוציא לפועל דווקא ביום הזה מחאות גדולות ותוקפניות במיוחד נגד ישראל. כך למשל, ארגון Within our Lifetime מארגן דווקא ב-7 באוקטובר מחאה בשם Flood New York, במסגרתה הוא קורא - בעיקר לסטודנטים אך גם לכלל תושבי ניו יורק - להציף את הרחובות "למען האנשים שמתנגדים לרצח העם בכל האמצעים הדרושים מאז 1948". הניסוח "בכל האמצעים הדרושים" שימש גם גורמים שהצהירו על תמיכה במתקפת ה-7 באוקטובר מיד אחרי התרחשותה. הארגון יערוך היום (א') וובינר "לקראת אירועי ה-7 באוקטובר - איך להתכונן למעצר בעקבות מחאה", כלומר לא נראה שהוא מתכנן מחאה שקטה.

כרזות של אירועי מחאה פרו-פלסטינים בקמפוסים בארה''ב

בחלק מהקמפוסים נערכות הנהלות האוניברסיטה לעימות ישיר הצפוי מחר (ב') בין המוחים לבין היהודים והישראלים העורכים את טקסי הזיכרון. באוניברסיטת קולומביה, שהייתה מוקד מוביל לפעילות מחאה אנטי-ישראלית בשנה שעברה, האוניברסיטה הודיעה אמש כי תסגור מספר בניינים בקמפוס כולל הבניין לעניינים בינלאומיים, "מתוך עודף זהירות בהתחשב באווירה הנוכחית והמידע שקיבלנו לאחרונה". החלטה זו מגיעה לאחר שאתמול הודיעה האוניברסיטה על הגבלת כניסת אורחים לקמפוס ב-7 באוקטובר, עקב "היקף הפעילות לו אנחנו מצפים" בתאריך זה.

הודעתה של האוניברסיטה לקראת האירועים הייתה טכנית מאוד, בלא התייחסות לתוכן המחאות או למשמעות כלשהי של התאריך. האוניברסיטה ציינה כי היא מעוניינת "לאפשר מחאה ומחאת-נגד באופן שישמור על הבטיחות ויסייע למשתתפים להימנע מהפרת חוקי האוניברסיטה", ולכן יושם דגש על הפרדה בין הצדדים ועריכת האירועים כמה שיותר רחוק האחד מהשני.

מחאות פרו-פלסטיניות

בשבועות האחרונים, עם חזרת הסטודנטים לקמפוסים, נערכו מחאות פרו-פלסטיניות רבות ברחבי ארה"ב. חלק מהמחאות מדגישות את הסבל של הפלסטינים ואת הרצון בהפסקת המלחמה, אך חלקן מאופיינות בקריאות אנטי-ישראליות ואנטישמיות, תמיכה בארגוני הטרור ותמיכה בפעולות הטרור עצמן. שלא במפתיע, נראה כי האירועים הצפויים להיערך דווקא ב-7 באוקטובר, מושכים יותר את סוג המפגינים השני.

הארגונים היהודים והישראלים ניסו, בהצלחה מוגבלת, למנוע חלק מהאירועים הללו. כך למשל, באוניברסיטת מרילנד הצליחו תחילה ארגונים יהודים למנוע מהסניף המקומי של Students for Justice for Palestine לשריין את אחד מאולמות הכנסים המרכזיים לאירוע מחאה ב-7 באוקטובר, "לזכר קורבנות ההתנחלות הקולוניאליסטית של הישות הציונית, אחרי 76 שנים של טיהור אתני ורצח עם".

האוניברסיטה החליטה כי כל האירועים ביום הזה יהיו כאלה שעברו את אישורה מראש. אלא שהארגון הפרו-פלסטיני עתר לבית המשפט, וזה אילץ את האוניברסיטה להתיר לקיים את האירוע. האוניברסיטה נערכת כעת לאבטח את האירוע יחד עם המשטרה, מחשש שיתדרדר לאלימות.

במספר אוניברסיטאות נוספות מתרחש כעת מאבק בירוקרטי על שריון המתחמים והרישיונות לאירועים, בין היהודים והישראלים לבין המפגינים האנטי-ישראלים.

הארגונים היהודים והישראלים מתכננים נוכחות מלאה וברורה בקמפוסים ב-7 באוקטובר, אך נערכים להתמודד גם עם אלימות. ארגון Documenting Jew Hatred on Campus at Columbia, למשל, העביר מסר לסטודנטים: "אנחנו מעודדים את הקהילה להשתתף באירועי הזיכרון ל-7 באוקטובר, אך מעודדים את כולכם להביא את הטלפונים שלכם ולהקפיד על בטיחות תחילה".