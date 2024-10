הירי נמשך: אזעקות בעכו ובנהריה; 10 רקטות שוגרו לעבר חיפה

9:45 - אזעקות בעכו ובגליל המערבי

9:40 - דובר צה"ל: כוחות אוגדה 36 המשיכו הלילה בפעילות הממוקדת והמתוחמת בדרום לבנון. צה"ל תקף ביממה האחרונה כ-240 מטרות טרור ברצועת עזה ובלבנון

09:18 - בהמשך להתראות, זוהו כחמישה שיגורים שחצו משטח לבנון ויורטו בהצלחה על ידי חיל האוויר

09:01 - אזעקות בחיפה, בקריות וביישובי הסביבה

במטח לקריות זוהו כ-10 שיגורים, רובם יורטו. התרעות הופעלו גם בגליל המערבי

7:35 - מחצות: 35 שיגורים לאזור שצה"ל הכריז כשטח צבאי סגור

החל מאתמול בערב שיגר חיזבאללה 35 רקטות לאזור זרעית, שומרה, שתולה, נטועה ואבן מנחם - שם הוכרז שטח צבאי סגור. ללא נפגעים בכל המטחים.

07:08 - אזעקות נוספות ביישובי הגליל העליון, לא דווח על נפגעים ונזק

06:08 - אזעקות בגליל העליון

התרעות הופעלו בשומרה ובזרעית שבגבול לבנון, לא דווח על נזק או על נפגעים. מחצות: זוהו 35 שיגורים מלבנון.

06:19 - אזעקות נוספות בגליל העליון

05:49 - אזקות במספר ישובים בגליל העליון

05:36 - המיליציות הפרו-איראניות בעיראק קיבלו אחריות לשיגור כטב"מים עם שחר לעבר רמת הגולן

05:25 - אזעקות במטולה ובע'ג'ר

03:34 - חיל האוויר יירט מול חופי נהריה כטב"ם שחצה מלבנון

בצה"ל מבהירים כי לא הופעלה אזעקה בשל מדיניות הצבא.

02:51 - שר ההגנה האמריקני: "ישראל צריכה לעבור מפעולות צבאיות בלבנון למסלול דיפלומטי בהקדם האפשרי"

שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין כתב בהודעה לאחר שיחתו עם שר הביטחון יואב גלנט: הבעתי את דאגתי העמוקה מהדיווחים לפיהם צה"ל ירה לעבר עמדות יוניפי"ל בלבנון וכן על מותם של שני חיילים לבנונים. הדגשתי מאוד את החשיבות של הבטחת הבטיחות והביטחון של כוחות יוניפי"ל והכוחות המזוינים של לבנון וחיזקתי את הצורך לעבור מפעולות צבאיות בלבנון למסלול דיפלומטי בהקדם האפשרי. דנו גם על המצב ההומניטרי החמור בעזה והדגשתי שיש לנקוט בצעדים לטפל בו".

