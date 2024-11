ארבעה ימים לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב, המרוץ בין דונלד טראמפ וקמלה האריס מעלה הילוך. האירועים הגדולים, הסיפורים הקטנים, וכל העדכונים שכדאי לדעת. יומן בחירות, סיקור מיוחד.

22:32 - 65 מיליון כבר הצביעו; מספר הנשים גואה

יום הבחירות הוא אמנם ב-5 בנובמבר, אבל יותר משליש בעלי זכות הבחירה כבר הצביעו. הערב מספרם עמד על 65 מיליון (על פי רשת NBC).

הם מצביעים באמצעות מעטפות חתומות בדואר, או בקלפיות מוקדמות הפזורות על פני כל ארה״ב. חוקי הבחירות שונים ממדינה למדינה. אחדות עודדו הצבעה מוקדמת, אחרות השתדלו לדחות אותה. אבל היא אפשרית עכשיו בכל 50 המדינות ובעיר הבירה וושינגטון.

אין כמובן סקרי יציאה מהצבעה מוקדמת, אבל נעשה ניסיון בלתי פוסק לנתח את המספרים. למשל, 54% מאלה שהקדימו להצביע הן נשים. זה חשוב, מפני שחלקן של נשים באוכלוסייה הוא 52%. אם יותר נשים הצביעו מחלקן היחסי, ואם היחס הזה יישמר עד סוף ההצבעה, זה עשוי להיטיב עם קמלה האריס. הסיבה: פער המגדרים.

עניין רב שנים בפוליטיקה האמריקאית הוא שהרבה יותר נשים מצביעות לטובת הדמוקרטים, והרבה יותר גברים מצביעים לטובת הרפובליקאים. לכאורה, אם יותר נשים מצביעות, יותר נשים יצביעו לטובת האריס. הפרשים של אחוז או שניים עשויים בהחלט להכריע את הכף במדינות הקריטיות, שבהן הפרשי הניצחון וההפסד עשויים לעמוד על כמה אלפי קולות.

אבל חישובים אחרים מראים עלייה ניכרת במספר הרפובליקאים המשתתפים בהצבעה המוקדמת. ב-2020, טראמפ עשה מאמץ מיוחד להניא את תומכיו מלהצביע באמצעות הדואר לאחר שהאשים כי ההצבעה הזו מועדת לזיופים. הפעם הוא מעודד אותם להצביע.

21:27 - ״53% הסתברות של ניצחון טראמפ״

Decision Desk HQ, חברה המתמחה בחיזוי פוליטי ומפרסמת הסתברויות בבחירות לנשיאות ולקונגרס, מעמידה היום את סיכויי נצחונו של טראמפ על 53%, ירידה זעירה לעומת אתמול.

According to our latest presidential forecast, Kamala Harris has a 47% chance of winning the election. pic.twitter.com/fkQJ7lMfrR

בחמש משש מדינות מפתח היא מעריכה כי לטראמפ יש סיכוי עדיף, בין 51% ל-65%. להאריס יש סיכוי עדיף רק באחת.

Donald Trump is favored over Kamala Harris in 5 out of 6 tossup states. pic.twitter.com/rp9msNIJj4

לפי החיזוי הזה, טראמפ יקבל 275 אלקטורים, חמישה יותר מן המינימום הנחוץ לניצחון. כאשר ניצח ב-2016 הוא קיבל 304 אלקטורים. ב-2020, ביידן קיבל 306. הפעם נראה שהמירוץ הוא הצמוד ביותר זה רבע מאה.

בבחירות הקריטיות לקונגרס, החברה מעניקה הסתברות של 70% לניצחון רפובליקאי בסנאט. הסנאט נמצא בידי הדמוקרטים זה ארבע שנים. גם בבית הנבחרים יש לרפובליקאים יתרון זעיר של הסתברות, אבל המירוץ צמוד הרבה יותר. הרפובליקאים שולטים בבית הנבחרים זה שנתיים.

אם הם ישתלטו הן על הבית הלבן והן על שני בתי הקונגרס תינתן להם היכולת להעביר שינויי חקיקה רדיקליים.

חזאים אחרים מעניקים לטראמפ שיעורי הסתברות גבוהים יותר, ונצטט אותם בהמשך.

20:57 - הרוסים באים - ומזייפים

הביון האמריקאי מאמין, כי מצא ראיה לנסיון התערבות רוסי במהלך הבחירות לנשיאות: וידיאו שבו נראה מהגר מהאיטי, הטוען שהוא הצביע מספר ניכר של פעמים לטובת קמלה האריס בשני מחוזות של מדינת ג'ורג'יה, בדרום ארה״ב.

מזכיר המדינה של ג'ורג'יה, בראד ראפנספרגר, בעצמו רפובליקאי, הממונה על תקינות הבחירות במדינה, הכריז עוד אתמול שהווידיאו הוא ״בבירור מזויף״, וכנראה תוצר של נסיון רוסי ״לזרוע מחלוקת ותוהו-ובוהו ערב הבחירות״.

We have discussed this with State and Federal authorities.

This is obviously fake, and likely it is a production of Russian troll farms.

As Americans we can’t let our enemies use lies to divide us and undermine faith in our institutions - or each other. pic.twitter.com/u3ybHD4EYl