בפעם השלישית ביומיים: "ארה"ב תקפה בתימן"

22:29 - נתניהו: הדיווח על התחייבות ישראלית לאפשר "נתיב לקראת מדינה פלסטינית" - שקר מוחלט

22:26 - דיווח ב-CNN: ראש ה-CIA ביל ברנס צפוי להגיע לדוחה, בירת קטאר, ולהצטרף לשיחות לעסקת חטופים

21:03 - צה"ל מעדכן: מחבל חיזבאללה זוהה מעמיס אמצעי לחימה על כלי רכב בדרום לבנון, תוך הפרת ההבנות בין ישראל ללבנון. כלי טיס של חיל האוויר תקף את הרכב להסרת האיום

19:53 - נועה ארגמני לבן זוגה שבשבי: "החשש מעסקה בפעימות פשוט גומר אותי מבפנים"

נועה ארגמני, שחולצה משבי חמאס במבצע ארנון ב-8 ביוני, פרסמה "סטורי" ברשתות החברתיות שבו ייחלה לשובו של בן זוגה אבינתן אור. "דווקא עכשיו ויותר מתמיד החשש מעסקה בפעימות, החשש שאולי לא נצליח להגיע אליך וחשש שתישאר מאחור פשוט גומר אותי מבפנים", כתבה. "כבר יותר משעה של געגועים בלתי פוסקים לבן אדם שאתה, ואני אפילו לא יכולה לתאר כמה קשה לי שאני בבית ואתה עדיין לא".

ארגמני הוסיפה: "הבגדים שלך מחכים לך בארון שלי ורשימה ארוכה של חלומות שאיחלנו לעצמנו, שרק מחכות לך שתחזור על מנת שנוכל להגשים אותם ביחד". היא חתמה את דבריה כך: "רק תחזור, בריא ושלם. כמה שיותר מהר".

18:49 - מסתמן שהתקיפה בחודידה בוצעה על ידי צבא ארה"ב - תקיפה שלישית של האמריקנים נגד יעדים של החות'ים בפחות מ-48 שעות

17:39 - דיווח ראשוני בסאברין ניוז הפרו-איראנית על "תקיפה מהאוויר בחודידה" (תימן)

16:54 - נתניהו קיים חיתוך מצב בחרמון

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום מפגש "חיתוך מצב" ברכס החרמון עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל הרצי הלוי, מפקד פיקוד הצפון האלוף אורי גורדין וראש השב"כ רונן בר. ראש הממשלה סקר את היערכות צה"ל במקום וקבע כללים להמשך.

"פסגת החרמון היא העיניים של מדינת ישראל לזהות איומים קרובים ורחוקים", אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ במהלך הביקור. "אנחנו משקיפים כאן מימין על החיזבאללה בלבנון, משמאל על דמשק - וממול רואים את מדינת ישראל. צה"ל נמצא כאן כדי להגן על יישובי רמת הגולן ועל אזרחי מדינת ישראל מפני כל איום, מהמקום החשוב ביותר שניתן לעשות זאת".

שר הביטחון כ"ץ הוסיף כי "אנחנו נהיה כאן לכל טווח זמן שיידרש. הנוכחות שלנו כאן בשיא החרמון מחזקת את הביטחון ומוסיפה גם מימד של תצפית והרתעה על מעוזי החיזבאללה בבקעא בלבנון, וגם הרתעה מול המורדים בדמשק, המתיימרים להציג פנים מתונות אבל נמנים על הזרמים האיסלאמיים הקיצוניים ביותר".



16:40 - דובר רה"מ: "בניגוד לגל השמועות - נתניהו לא נמצא בקהיר ואין חדש בעניין אלי כהן ז"ל"

16:16 - דיווח ברויטרס: רה"מ נתניהו בדרכו לקהיר לשיחות על הפסקת אש ועסקה לשחרור חטופים

15:43 - הותר לפרסום: רס"ל (במיל') אלכסנדר אנוסוב הוא הלוחם הנוסף שנפל לצד רס"ן (במיל') מושיקו (מקסים) רוזנוולד ברפיח

אנוסוב, בן 26 ממודיעין-מכבים-רעות, שירת כמפקד כיתה בגדוד הנדסה 7107 של חטיבת הנחל. רוזנוולד, בן 35, גם הוא ממודיעין-מכבים-רעות, שירת כמפקד פלוגה בגדוד ההנדסה 7107 בחטיבת הנח"ל. על פי ההערכות השניים נהרגו כתוצאה מקריסת מבנה בדרום הרצועה. לכתבה המלאה

14:00 - אותר והושמד פיר בו התבצרו מחבלים שחוסלו בהיתקלות

צוות הקרב החטיבתי גבעתי ממשיך לפעול במרחב ג'באליה במסגרת המבצע של אוגדה 162. כוחות גבעתי איתרו בעקבות מידע מודיעיני, פיר תת-קרקעי בו התבצרה חוליית מחבלים אשר חוסלה. הפיר נמצא סמוך לתוואי תת-קרקעי, בו פעלו וחקרו לוחמי יחידת יהל״ם. הפיר באורך של כחצי קילומטר ובעומק של עשרות מטרים ומכיל חדרי שהייה ומעברים. התוואי, הפיר וכלל הממצאים הושמדו על ידי לוחמי היחידה.

14:10 - בניגוד לשמועות: עצמותיו של אלי כהן לא הושבו לישראל מסוריה

13:29 - בחמאס גינו את המבצע של המנגנונים הפלסטינים בג'נין

בחמאס קראו לפלגים להתגייסות מתמשכת, לצד התגייסות עממית כדי "להדוף את המבצע הביטחוני שמשרת רק את הצבא הישראלי", לטענתם.

גם היום נמשכת שביתה כללית בג'נין.

13:24 - לפי דיווחים מרשתות ערביות, טנקים ישראלים נצפו בכפר צידא אל-ג'ולאן איזור קוניטרה

13:20 - גורם בחמאס לוושינגטון פוסט: מתעקשים על חזרת העקורים לצפון הרצועה

בגוף התקשורת האמריקני דווח מפי גורם רשמי בחמאס כי ארגון הטרור לא מתעקש על סיום המלחמה בשלב הראשון של העסקה ולא לנסיגת צה"ל. חמאס מתעקשים שהעקורים הפלסטינים יחזרו לצפון עזה. עוד אומר הגורם כי חמאס דורש שחרור של אסירים ביטחוניים בתמורה לחטופים.

12:48 - צעיר מירושלים נאשם שביצע משימות עבור איראן - ותכנן פיגוע

שב"כ ומשטרת ישראל עצרו את ארדלר אמויאל, תושב ירושלים בן 23, שביצע משימות עבור האיראנים ואף תכנן לבצע פיגוע בישראל. הוא נעצר בחודש נובמבר לאחר שהתגלה על קשר בינו לבין גורמי מודיעין של המשטר האיראני ועל ביצוע עבירות ביטחוניות בישראל בהכוונתם.

על פי החשד אמויאל החל להיות בקשר עם גורמי מודיעין איראניים באמצעות רשתות חברתיות כבר בחודש אוקטובר. אמויאל צילם כתובות ובתים בעיר נתניה ובירושלים, ריסס גרפיטי ואף הציע למפעיליו לשרוף ניידת משטרה. בתמורה לפעילותו הוא קיבל תשלום באמצעות מטבעות קריפטוגרפים.

בשב"כ ובמשטרה מזהירים מפני קשר עם גורמים זרים וקוראים למצות את הדין בחומרה מול מעורבים בפעילויות מסוג זה. לכתבה המלאה

11:08 - הותר לפרסום: רס"ן במיל' מושיקו (מקסים) רוזנוולד, בן 35 ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד הנדסה 7107 בחטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. באירוע שבו נפל רס"ן רוזנוולד ז"ל, נפל לוחם נוסף שהודעה נמסרה למשפחתו. שמו של החלל טרם הותר לפרסום ויפורסם בהמשך

08:36 - "לא רוצים לשלוט בעזה": המסר המפתיע של שר הביטחון לאמריקנים

שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש עם בכיר אמריקני, והעביר מסר מפתיע שבדרך כלל לא נשמע מחוץ לדיונים שמתנהלים בחדרים הסגורים. "אנחנו לא רוצים שישראל תשלוט בעזה", אמר כ"ץ על היום שאחרי סיום המלחמה ברצועה.

עוד אמר השר כ"ץ: "ישראל לא רוצה לא שליטה צבאית ולא שלטון אזרחי על התושבים. אין החלטות בנוגע להתיישבות בעזה". על הרשות הפלסטינית: "ישראל מגינה על הרשות מפני איראן וחמאס. יש להעביר אותה לצד המתון". מהדברים האלו ניתן ללמוד כי למרות אמירות של פוליטיקאים שונים, ישראל מעוניינת בעת הזו בשימור הרשות הפלסטינית.

הבוקר כ"ץ מבהיר: "לאחר שנכריע את כוחו הצבאי והשלטוני של החמאס בעזה, ישראל תשלוט חד משמעית ביטחונית בעזה בדיוק כמו ביהודה ושומרון. לא נאפשר שום התארגנות טרור נגד יישובי ישראל ואזרחי ישראל מעזה. לא נאפשר חזרה למציאות של לפני 7 באוקטובר". לכתבה המלאה ב-N12.

07:22 - האזעקות צבע אדום בעוטף - שווא

07:14 - אזעקות בנתיב העשרה שבעוטף עזה

03:30 - ביידן: "לא אעצור עד שאחזיר את כל החטופים הביתה"

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בטקס לקראת חג חנוכה בבית הלבן: "הטראומה של 7 באוקטובר עדיין טרייה. שחררתי יותר מ-100 חטופים - לא אפסיק לעבוד עד שאחזיר כל אחד מהחטופים הביתה".

00:30 - צבא ארה"ב: תקפנו מתקנים של החות'ים בתימן

מרכז הפיקוד של צבא ארה"ב הודיע כי ביצע תקיפה אווירית נגד "מתקן פיקוד ובקרה" של המורדים החות'ים, סמוך לבירה צנעא. "יעד התקיפה היווה מרכז תיאום של פעולות החות'ים כגון תקיפות נגד ספינות של הצי האמריקני בים האדום", נכתב בהודעת הצבא.

