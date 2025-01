האם דונלד טראמפ השיק מטבע קריפטו חדש שנושא את שמו?

דונלד טראמפ יושבע לתפקיד נשיא ארה"ב בפעם השנייה ביום שני הקרוב, אך אתמול (שישי), חשבונות המדיה החברתית של הנשיא הנבחר הציגו את מה שעשוי להיראות כסחורה ממותגת של טראמפ: ממים של טראמפ, או נכסי קריפטו המפורסמים כ"$TRUMP". הסיפור נשמע כל כך תמוה ולא ברור עד כדי כך שגולשים רבים ברשתות החברתיות תהו האם חשבונות Truth Social ו-X של טראמפ נפרצו - והמשיכו לשאול את השאלה הזו גם לאחר שהפוסטים עלו במשך מספר שעות.

● אחוזת הענק שממנה מנהל טראמפ את העולם, עוד לפני שנכנס לתפקיד

● פרשנות | טראמפ חוזר מפלורידה למסע נקמה במתנגדיו

בפוסטים שעדיין לא ברור אם דונלד טראמפ אכן כתב אותם, הוא פונה לעוקבים שלו ומציע להם לקנות מטבעות המוצגים תחת השם Trump Meme ופונה אליהם, כך על פי הכתוב בפוסט: ל"הצטרף לקהילת טראמפ המיוחדת שלי".

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq - Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC