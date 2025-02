05:05 - נתניהו על השתלטות ארה"ב על עזה: "רעיון מדהים"

בריאיון לפוקס ניוז, התייחס רה"מ להצעה של טראמפ במסיבת העיתונאים המשותפת. "מה רע בלתת לעזתים לעזוב אם רוצים לבנות מחדש את עזה?", אמר. "זה צריך לצאת לפועל כי זה יצור עתיד טוב לכולם". רה"מ שב על כך שטראמפ הוא החבר הטוב ביותר שהיה לישראל בבית הלבן והבהיר: "הוא ישנה את המשוואה עולמית". עוד חזר על מחויבותו להשבת החטופים, ולמניעת גרעין מאיראן: "היא חייבת להיעצר". לכתבה המלאה

00:47 - בישראל בוחנים התקשרות עם מדינה שלישית שתקבל מהגרים מעזה

האמירות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיעו רבים בעולם, אך בחודשים האחרונים בחנו בישראל תוכנית שתאפשר לעזתים שמעוניינים בכך להתפנות. בישראל הייתה כוונה לעשות כך באמצעות התקשרות עם מדינה שלישית, שאינה מצרים או ירדן.

בתחילת המלחמה ישראל רצתה שמצרים תקבל אליה עזתים, אך ההבנה הייתה שהמצרים מתנגדים בתוקף. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שהתוכנית תקרוס. לכתבה המלאה

00:26 - ראש הממשלה נתניהו נפגש בפנטגון עם מזכיר ההגנה האמריקני פיט הגסת'. השניים קיימו דיון מצומצם, ולאחר מכן נועדו לפגישה

נתניהו היה לאורח הזר הראשון של הגסת' כשר, כך נכתב בהודעת הפנטגון בתום הפגישה. עוד נמסר כי הגסת' הבהיר שממשל טראמפ יתמוך בזכותה של ישראל להגן על עצמה, ושיבח את נתניהו על פעולותיה הצבאיות של ישראל במהלך המלחמה נגד חמאס. השניים הסכימו שאיראן נותרה איום על הביטחון האזורי - והסכימו לעבוד יחד על האתגר הזה. "ארה"ב תעמוד כתף אל כתף עם ישראל כדי לרדוף אחר שלום באמצעות כוח", צוטט הגסת' בהודעת הפנטגון

22:54 - שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', אמר כי הפנטגון "פתוח לבחינת כל האפשרויות" כשנשאל על האפשרות שארה"ב תשלח כוחות לעזה

19:44 - שר החוץ גדעון סער מודיע על פרישה של ישראל ממועצת זכויות האדם של האו"ם

Israel welcomes President Trump’s decision not to participate in the UN Human Rights Council (UNHRC).

Israel joins the United States and will not participate in the UNHRC.

The UNHRC has traditionally protected human rights abusers by allowing them to hide from scrutiny, and…