"לא יכול יותר": הציוץ של מאסק שהרעיד את המפלגה הרפובליקאית

הפרידה הלבבית בלשכה הסגלגלה הפכה בתוך ארבעה ימים לאקט של גירושים פוליטיים. הנשיא אמנם נשך את שפתיו, ונמנע מלצקת עביט של שופכין על ראשו של אילון מאסק, אבל נראה שהשופכין בוא יבואו. דונלד טראמפ אינו מן האנשים המוחלים על כבודם.

זה קרה ביום ג' אחה"צ, 1:31 שעון וושינגטון. אילון פלט ציוץ דרמטי מבמת הדרשנים שלו ב־X: "מצטער, אבל אנ'לא יכול יותר עם זה.

"חוק ההוצאות הזה של הקונגרס, עצום ממדים, מעורר פלצות, מלא שומן (pork), הוא תועבה (abomination) מבחילה.

"בושה היא לכל מי שהצביעו בעדו: אתם יודעים שחטאתם. אתם יודעים את זה".

"כל מי שהצביעו בעדו" היו 215 מתוך 220 צירי בית הנבחרים של המפלגה הרפובליקאית. רק שני רפובליקאים וכל 212 הדמוקרטים התנגדו. החוק עבר אפוא כחוט־השערה, וגם זה רק בזכות התערבות אישית ולחץ כבד של הנשיא. הוא איים על המהססים ועל המתנגדים, שהוא יתמוך ביריביהם בבחירות המקדימות הבאות של המפלגה, בשנה הבאה. כל מושבי בית הנבחרים עומדים לבחירה בנובמבר 2026.

