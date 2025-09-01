בית המשפט העליון התיר לפרסום כי רזיאל דהאן, העוסק בתחום של ייעוץ וגישור קבלי ("קבליסט") ואף מתארח מעת לעת בתוכניות טלוויזיה, חשוד כי השיג במרמה קצבאות שונות מהביטוח הלאומי תוך שהוא מציג את עצמו כאדם עם מוגבלות, וכן לא דיווח על הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים.

● היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מבקשת מבג"ץ לבטל את הדחתה

● "מצא אלף פתרונות לכל בעיה": רם כספי היה מאחרוני עורכי הדין שידם הייתה בכול

החקירה החלה בעקבות מידע שהתקבל באגף החקירות של הביטוח הלאומי, לפיו החשוד אינו עומד בתנאים המזכים לקצבאות השונות של הביטוח הלאומי אותן קיבל על-פי הצהרותיו ותביעותיו. המידע הועבר ליחידת פקיד שומה חקירות מרכז, שפתחה בחקירה סמויה בשיתוף הביטוח הלאומי, במהלכה עלה החשד כי במסגרת תפקידו כמנהל עסק של מתן שירותי קבלה, מקבל דהאן מספר רב של לקוחות בביתו, והוא אף הופיע בתוכניות טלוויזיה.

במעקב סמוי שבוצע נראה כי דהאן מנהל שגרת יום עצמאית מחוץ לביתו, מבצע ביקורים מחוץ לביתו, עורך רכישות של מוצרים ברחוב ועוד. כמו כן, עולים מהחקירה הסמויה ממצאים המעידים על יכולתו של דהאן לנהל עסק משגשג מאוד, כמו העובדה ששוחח עם המבקרים הסמויים, פתח להם בקלפים, ביצע לחשים וטיפול בעופרת ועוד.

בנוסף, מניתוח חשבונות הבנקים של החשוד ומעורבים נוספים עולה חשד נוסף כי ישנן הכנסות לכאורה עסקיות במזומן ובצ'קים בסכומים מצטברים של מיליוני שקלים שהתקבלו מלקוחות שונים והופקדו בחשבונות בנקים רבים של אנשים אחרים בסביבתו של דהאן בשנים 2024-2018, מבלי שיצאו בגינן חשבוניות מס וקבלות כנדרש על-פי דיני המס.

מקבל לקוחות מהבוקר עד הערב

לפני מספר שבועות נפתחה חקירה גלויה נגד החשוד ומעורבים נוספים, וצוותי הביטוח הלאומי ורשות המסים ערכו חיפושים במספר מקומות ואף מצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים. בין היתר נתפס גם יומן הפגישות של החשוד המראה כי מדי יום הוא מקבל לקוחות ברצף החל משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הערב המאוחרות.

הדיון הראשוני בעניינו של דהאן התנהל בבית המשפט השלום בראשון לציון, ששחרר אותו בתנאים מגבילים, תוך שהוא דוחה בקשה למתן צו איסור פרסום שהגיש דהאן. גם הערעור שהגיש דהאן לבית המשפט המחוזי על ההחלטה נדחה, ובהמשך בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהגיש עורך דינו על ההחלטות שלא להוציא צו איסור פרסום.

*** חזקת החפות: רזיאל דהאן לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.