"איך תכנון ירושה הוא כל כך ברור מאליו, אבל מעטים בלבד עושים את זה?"

בראיון מצולם ששודר בכנס החברות המשפחתיות של גלובס, פרופ' איוון לנסברג, שותף מייסד בפירמת LGA, הסביר מה אפשר ללמוד מוורן באפט על ניהול הון בין דורי, למה אף פעם לא מוקדם להתחיל להכין את הדור הבא, ומה היתה הטעות הגדולה של רופרט מרדוק