מה הסיכוי שאילון מאסק יקבל את טריליון הדולר שהובטחו לו?

אילון מאסק כבר מחזיק בתואר האיש העשיר בעולם, עם הון שמוערך בכ־430 מיליארד דולר. אלא שכעת דירקטוריון טסלה הציבה לו יעד חדש וחסר תקדים: חבילת תגמול שעשויה להוסיף לכיסו עוד כטריליון דולר בעשור הקרוב, ולהפוך אותו לאדם הראשון בעולם שחוצה את רף הטריליון בהונו האישי.

ההצעה, שתובא לאישור בעלי המניות בנובמבר, אינה כוללת שכר בסיס או בונוסים במזומן. מאסק רשום פורמלית עם שכר סמלי של דולר אחד לשנה (נוהג מקובל אצל מנכ"לים בעמק הסיליקון), ובפועל אין לו משכורת חודשית או תגמול כספי קבוע מטסלה.

12 צעדים לטריליון דולר

חבילת התגמול מורכבת מ־12 אבני דרך שמאסק צריך לעבור בהן וכולן מבוססות על הענקת מניות. בכל אחת מהן, מאסק יידרש לעמוד בשני תנאים - רף חדש של שווי שוק, והישג פיננסי או תפעולי בביצועי החברה. בכל פעם שמאסק יגיע ליעד, הוא יקבל 1% ממניות טסלה. אם לא יעמוד בתנאים - לא יקבל תגמול נוסף כלל. כבר היום מאסק מחזיק בכ־19.7% ממניות יצרנית הרכב החשמלי, בשווי של יותר מ־251 מיליארד דולר. מתווה התגמול בנוי כך שאם מאסק יעמוד בכל היעדים, עד שנת 2035 הוא יוכל לצבור יותר מ־32% מהמניות, בשווי, כאמור, של מעל טריליון דולר.

אבל מדובר ביעדים בלתי נתפסים. כדי להגיע לאבן הדרך הראשונה, שווי השוק של טסלה ייצטרך כמעט להכפיל את עצמו - מ־1.1 טריליון דולר ל־2 טריליון דולר. לאחר מכן, עם כל תוספת של חצי טריליון דולר לשווי, יחד עם עמידה ביעדי הביצוע של הדירקטוריון, מאסק יקבל עוד 1% מהמניות. בסוף התקופה, הדירקטוריון מצפה ממאסק שיביא את טסלה לשווי של 8.5 טריליון דולר.

עליית השווי נראית כמו החלק הקל במתווה. בכל תחנה של עלייה בשווי, מאסק ייצטרך להביא את החברה גם לאחד מ־12 יעדים תפעוליים לבחירתו (ראו גרף). להגדיל את המכירות של טסלה פי 10 (ל־20 מיליון דולר), זו אחת הדוגמאות הפשוטות ברשימה השאפתנית הזו. שאר היעדים כוללים הפעלה של מיליון מוניות אוטונומיות, לעומת אפס מוניות פעילות כיום. ייצור של מיליון רובוטי אופטימוס דמויי האדם, שעדיין נמצאים בשלבי ניסוי, ומכירה של 10 מיליון מנויי תוכנת הנהיגה האוטונומית FSD לעומת 2־3 מיליון מנויים כיום. בנוסף, הדירקטוריון הציב למאסק 8 יעדים הנוגעים לרווח התפעולי המתואם (EDBITA). הראשון הוא 50 מיליארד דולר בשנה, לעומת 16.6 מיליארד דולר בסוף 2024 - פי 5 - והאחרון הוא לא פחות מ־400 מיליארד דולר.

מה מאסק עצמו חושב?

לאחר פרסום חבילת התגמול החדשה, מניית טסלה עלתה ב־3.6% ביום שישי ונראה שיש חילוקי דעות בקרב המשקיעים לגבי המהלך. התומכים טוענים כי מדובר במהלך הכרחי כדי לשמור את מאסק מחויב וממוקד בטסלה. והמתנגדים, לעומת זאת, מזהירים מפני דילול בעלי המניות הקיימים והעמקת התלות במאסק - דמות שנויה במחלוקת שמרבה לפעול גם בזירות פוליטיות. נוסף לכך, הם טוענים כי הצמדת התגמול לשווי השוק, תגביר את התנודתיות במניית טסלה ותסכן את המשקיעים.

היעדים שהציב הדירקטוריון למאסק אולי נראים בלתי אפשריים, אבל הוא כבר הוכיח שהוא יודע לעשות את הבלתי אפשרי. סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר, מזכיר: "גם כשמאסק סידר לעצמו את החבילה הקודמת, ב־2018, טסלה הייתה שווה 20־30 מיליארד דולר בלבד, והוא קבע יעד להגיע לשווי של טריליון. אף אחד לא חשב שזה יכול לקרות - וזה קרה".

למעשה, אם תשאלו את מאסק עצמו, הוא כנראה מאמין שהיעדים החדשים הם ריאליים לחלוטין, אולי אפילו שמרניים. הרבה לפני נוסחת התגמול הנוכחית, מאסק עצמו חזה במספר הצהרות פומביות בשנים האחרונות שטסלה תוכל להגיע להיקף ייצור של 20 מיליון כלי רכב בשנה עד שנת 2030, להפעיל צי של מיליוני מוניות אוטונומיות, ולשווק מיליוני רובוטי אופטימוס.

אבל בינתיים, כאמור, החזון שלו טרם התממש. היעד השנתי של מאסק גבוה יותר מהייצור של כל יצרניות הרכב המובילות בעולם גם יחד. בנוסף, קשה לראות את טסלה צומחת בקצבים כל כך גבוהים, כשברבעונים האחרונים היקף המסירות שלה ירד, ושוק הרכב החשמלי העולמי בהאטה.

גם אם יצליח להגיע ליעד, מאסק עלול להיתקל במכשול נוסף, אומר וסצ'ונוק. "כשהחבילה הקודמת, שהייתה בשווי מקסימלי של כ־56 מיליארד דולר, הובאה לאישור, איש לא שאל יותר מדי שאלות. זה היה נראה מנותק מהמציאות, כמו חלום על טיסה לירח. אבל כשהחברה באמת הגיעה ליעדים שהוגדרו, התמונה השתנתה: פתאום עלו התנגדויות, בעלי המניות פנו לבית המשפט, ובינואר 2024 ביטל בית המשפט את חבילת התגמול הזאת.

"אז מה הסיכוי שהחבילה החדשה תתממש? בעיניי סיכוי קלוש. אבל אם בכל זאת מאסק יצליח, מה הסיכוי שבית המשפט יפסול גם את החבילה הזו? לדעתי הסיכוי לזה דווקא גבוה בהרבה. בסופו של דבר, מאסק כבר הוכיח שהוא מסוגל להפתיע, אבל הפעם רמת הספקנות סביבו כמו גם הלחץ והיעדים הרבה יותר גדולים".

כך או כך, 22 שנה אחרי שהקים את טסלה מאסק עומד בפני משימה לא פחות מהיסטורית: אם יצליח לעשות את הבלתי אפשרי, הוא יהפוך לא רק לטריליונר הראשון אי פעם, אלא גם כנראה למנכ"ל המצליח בעולם.