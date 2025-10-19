עדכונים שוטפים

06:26 - קיבוץ ניר עוז הודיע: רונן אנגל שנפל ב-7 באוקטובר הושב הלילה לקבורה בישראל

רונן היה חבר קיבוץ ניר עוז שגדל בתל אביב, ועבר לנגב המערבי ב-2010. הוא התנדב כחובש במד"א ונהג לטייל באופנועים. רונן נפל בעת שהגן על משפחתו מפני מחבלים, הניח אחריו את אשתו, שלושת ילדיו ואח. אשתו קרינה, יחד עם שלושת ילדיהם של הזוג נחטפה לרצועת עזה ושוחררה בעסקה הראשונה.

02:17 - שני הארונות של החטופים החללים הגיעו לשטח הארץ

הצלב האדום העביר את הגופות לידי צה"ל, והם התקבלו בטקס בראשות הרב הראשי הצבאי. החטופים החללים הגיעו למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהויים וחקירת נסיבות מותם. חמאס לא פירט באשר לזהותם של שני החללים. עשרות ליוו אותם וחלקו להם כבוד אחרון, בצידי הדרכים עם דגלי ישראל.

בהודעת משרד הבריאות נכתב: "הצוותים, ובהם הרופאים המשפטיים ואנשי המעבדות של המרכז הלאומי לרפואה משפטית, ערוכים לתת מענה מהיר ככל האפשר, ברגישות המרבית כלפי המידע למשפחות". לכתבה המלאה

01:26 - ארה"ב הודיעה למדינות הערבות על כוונה של חמאס לפגוע בתושבי עזה: "הפרה של ההסכם, יינקטו צעדים"

בהודעה חריגה של משרד החוץ האמריקאי נכתב כי התקבלו דיווחים מהימנים המצביעים על כוונה מיידית של ארגון הטרור להפר את הפסקת האש, זאת על ידי פגיעה בתושבי עזה: "התקפה מתוכננת זו נגד אזרחים פלסטיניים תהווה הפרה ישירה וחמורה של תנאי הפסקת האש, ותערער את ההתקדמות המשמעותית שהושגה באמצעות מאמצי התיווך. המדינות הערבות דורשות שחמאס ימלא את התחייבויותיו על פי תנאי הפסקת האש. אם חמאס ימשיך בפעולה זו, ינקטו צעדים כדי להגן על תושבי עזה ולשמור על שלמות הפסקת האש". לכתבה המלאה

21:20 - בכיר אמריקאי: ארה"ב תקבל את ההחלטות לגבי יישום ההסכם בעזה

סגן הנשיא ואנס ושליחי טראמפ וויטקוף וקושנר יגיעו לישראל השבוע, כך דווח אמש (שבת) בחדשות 12. במוקד הביקורים הללו יעמוד יישום השלב השני של ההסכם לסיום המלחמה. בכירים אמריקאים אומרים כי ארה"ב תהיה מעורבת בצורה עמוקה בכל מה שיקרה בעזה.

מקור המעורה בפרטים אמר כי בבית הלבן לא היו מרוצים מהודעתו של רה"מ נתניהו שלפיה מעבר רפיח יישאר סגור, וסברו שהיא מזיקה. לכתבה המלאה

21:20 - דובר חמאס חאזם קאסם טוען כי הגופים הממשלתיים של הארגון בעזה ימשיכו למלא את תפקידם עד להקמת הוועדה שתוסכם בידי כל הפלגים הפלסטיניים

לדבריו, מתקיימים דיונים עם המתווכות כדי לקבוע את ההסדרים לכניסה לשלב השני של המשא ומתן: "זהו שלב מורכב שדורש הסכמה לאומית. התחלנו לנקוט צעדים לגיבוש עמדה בסוגיות החשובות האלו"

20:35 - עינב צנגאוקר בכיכר החטופים: "היום אני עומדת פה ואומרת בגאווה גדולה - תדע כל אם עברייה שיש מאחוריה עם שלם"

בכיכר החטופים בתל אביב נערכת הערב (שבת) עצרת למען השבת החטופים החללים, לראשונה מאז שלא נותרו עוד חטופים חיים ברצועה. עינב צנגאוקר, אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר, דיברה לראשונה מאז חזרתו לישראל, וקראה להמשך המאבק: "התיקון יושלם רק אחרי שהאחראים ייתנו את הדין".

שורדי שבי שחזרו השבוע הביעו את רצונם להשתתף בעצרת, אך בעצת אנשי מקצוע הם צופים בה מרחוק. במקביל, הודיע חמאס שישחרר הלילה שני חללים חטופים. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12