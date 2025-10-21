לחשיפת התשובות גללו למטה
1. מי כתב את רב־המכר "אמריקה השנייה: זיכרונות ממשפחה ותרבות במשבר"?
2. לראשונה אי פעם הדרבי התל־אביבי בוטל עוד לפני פתיחתו. מתי הייתה הפעם האחרונה שבה הדרבי התחיל אך לא הגיע לסיומו?
3. מה היה "שוד חדר האוצר הירוק"?
4. איך נקרא גן העדן של האלים במיתולוגיה היוונית?
5. מה ההבדל בין הוריקן לטייפון?
6. מה הפירוש המילולי של שדרות שאנז אליזה בפריז?
7. באיזה סרט של דיסני הולחנה המוזיקה לפני האנימציה והעלילה?
8. עמודי העלים הכתומים של איזה פרח משמשים כתבלין זעפרן?
9. היכן אפשר למצוא סליל אלפא?
10. מי מכונה אילון מאסק 2.0?
11. באיזו עיר בארץ מצטלבים הרחובות שמעון פרס, הנרי קיסינג'ר ואלי ויזל?
12. במוזיקה, מהי אנדנטה?
13. כינויה של איזו עיר איטלקית הוא "ברצלונה הקטנה"?
14. מי היה נשיאה השני של ישראל?
15. מה היה כינוי הגנאי של הגמרא לכתבי הקודש הנוצריים?
תשובה 1
סגן הנשיא האמריקאי ג'יי.די ואנס
תשובה 2
ב-2014, בעקבות פריצת אוהדי הפועל ומכבי למגרש
תשובה 3
גניבת תכשיטים מלכותיים ממוזיאון חדר האוצר הירוק שבתוך טירת דרזדן בדרזדן, גרמניה, שהתרחשה ב-25 בנובמבר 2019
תשובה 4
תשובה 5
האזור הגיאוגרפי שבו הסופה מתרחשת: הוריקן באוקיינוס האטלנטי וטייפון באוקיינוס השקט
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
בביוכימיה, במבנה של חלבונים
תשובה 10
ברט אדקוק, מנכ"ל Figure AI
תשובה 11
בראשון לציון, שלושתם זכו בפרס נובל לשלום
תשובה 12
מקצב נגינה שאינו מהיר מדי ולא איטי מדי, קצב הליכה
תשובה 13
אלגרו, בצפון־מערב סרדיניה
תשובה 14
תשובה 15
עוון גיליון, שיבוש לשוני של האוונגיליון, ביוונית הבשורה
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.