לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מי כתב את רב־המכר "אמריקה השנייה: זיכרונות ממשפחה ותרבות במשבר"?

2. לראשונה אי פעם הדרבי התל־אביבי בוטל עוד לפני פתיחתו. מתי הייתה הפעם האחרונה שבה הדרבי התחיל אך לא הגיע לסיומו?

3. מה היה "שוד חדר האוצר הירוק"?

4. איך נקרא גן העדן של האלים במיתולוגיה היוונית?

5. מה ההבדל בין הוריקן לטייפון?

6. מה הפירוש המילולי של שדרות שאנז אליזה בפריז?

7. באיזה סרט של דיסני הולחנה המוזיקה לפני האנימציה והעלילה?

8. עמודי העלים הכתומים של איזה פרח משמשים כתבלין זעפרן?

9. היכן אפשר למצוא סליל אלפא?

10. מי מכונה אילון מאסק 2.0?

11. באיזו עיר בארץ מצטלבים הרחובות שמעון פרס, הנרי קיסינג'ר ואלי ויזל?

12. במוזיקה, מהי אנדנטה?

13. כינויה של איזו עיר איטלקית הוא "ברצלונה הקטנה"?

14. מי היה נשיאה השני של ישראל?

15. מה היה כינוי הגנאי של הגמרא לכתבי הקודש הנוצריים?