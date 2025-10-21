ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הטריוויה השבועית

מי מכונה אילון מאסק 2.0?

מה היה "שוד חדר האוצר הירוק", היכן אפשר למצוא סליל אלפא, ובאיזו עיר בארץ מצטלבים הרחובות שמעון פרס, הנרי קיסינג'ר ואלי ויזל? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 21.10.2025

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מי כתב את רב־המכר "אמריקה השנייה: זיכרונות ממשפחה ותרבות במשבר"?
2. לראשונה אי פעם הדרבי התל־אביבי בוטל עוד לפני פתיחתו. מתי הייתה הפעם האחרונה שבה הדרבי התחיל אך לא הגיע לסיומו?
3. מה היה "שוד חדר האוצר הירוק"?
4. איך נקרא גן העדן של האלים במיתולוגיה היוונית?
5. מה ההבדל בין הוריקן לטייפון?
6. מה הפירוש המילולי של שדרות שאנז אליזה בפריז?
7. באיזה סרט של דיסני הולחנה המוזיקה לפני האנימציה והעלילה?
8. עמודי העלים הכתומים של איזה פרח משמשים כתבלין זעפרן?
9. היכן אפשר למצוא סליל אלפא?
10. מי מכונה אילון מאסק 2.0?
11. באיזו עיר בארץ מצטלבים הרחובות שמעון פרס, הנרי קיסינג'ר ואלי ויזל?
12. במוזיקה, מהי אנדנטה?
13. כינויה של איזו עיר איטלקית הוא "ברצלונה הקטנה"?
14. מי היה נשיאה השני של ישראל?
15. מה היה כינוי הגנאי של הגמרא לכתבי הקודש הנוצריים?

תשובה 1

סגן הנשיא האמריקאי ג'יי.די ואנס 

תשובה 2

ב-2014, בעקבות פריצת אוהדי הפועל ומכבי למגרש 

תשובה 3

גניבת תכשיטים מלכותיים ממוזיאון חדר האוצר הירוק שבתוך טירת דרזדן בדרזדן, גרמניה, שהתרחשה ב-25 בנובמבר 2019

תשובה 4

אליסיום 

תשובה 5

האזור הגיאוגרפי שבו הסופה מתרחשת: הוריקן באוקיינוס האטלנטי וטייפון באוקיינוס השקט

תשובה 6

שדרות שדות אליסיום

תשובה 7

פנטזיה, שיצא ב-1940

תשובה 8

כרכום תרבותי

תשובה 9

בביוכימיה, במבנה של חלבונים

תשובה 10

ברט אדקוק, מנכ"ל Figure AI

תשובה 11

בראשון לציון, שלושתם זכו בפרס נובל לשלום

תשובה 12

מקצב נגינה שאינו מהיר מדי ולא איטי מדי, קצב הליכה

תשובה 13

אלגרו, בצפון־מערב סרדיניה

תשובה 14

יצחק בן צבי

תשובה 15

 עוון גיליון, שיבוש לשוני של האוונגיליון, ביוונית הבשורה