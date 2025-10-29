למה התיק של יונתן אוריך מגיע תמיד לאותו שופט במחוזי?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: השופטים בביהמ"ש המחוזי עושים תורנויות, ולכן העובדה שתיקו של אוריך מגיע לאותו שופט מעידה על משהו חריג מה לא נכון: אין חובה שהתיקים ינותבו לאותו שופט תורן; בתיקים מורכבים, הנוהג הוא שמטעמי רציפות דיונית, הם ידונו על ידי אותו שופט; דוגמאות מהעבר מעידות שהדבר יושם עוד לפני משפטו של אוריך הציון: לא נכון

במשפטו של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, קורית תופעה שזכתה לתשומת-לב רבה: פעמים רבות בבית משפט השלום, הנשיא מנחם מזרחי מחליט להקל עם אוריך - ואז בערעור לבית המשפט המחוזי, השופט עמית מיכלס הופך את ההחלטה.

● המשרוקית | מועד הבחירות בעוד שנה בדיוק. האם הכנסת תחזיק מעמד?

● המשרוקית | נתניהו נאם בכנסת וחלק שבחים לכלכלת ישראל. על מה הוא דיבר, ועל מה לא?

כשנשאל על כך בערוץ 14, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר ש"זו תחושה מאוד לא נעימה", כי הוא "יודע תמיד שתורנות במחוזי מתחלקת לפי שופטים - ומשום מה זה אותו שופט באותו בית משפט מחוזי שתמיד מקבל את הערר". "משהו כאן לא תקין", קבע השר.

התשובה לחששות שהעלה בן גביר היא שהעובדה שהתיק של אוריך מוצא את עצמו פעם אחר פעם על שולחנו של אותו שופט מחוזי (מיכלס) ממש לא מעידה על "התנכלות" מיוחדת מצד המערכת. למעשה, אפילו לא מדובר בעניין תקדימי.

נסביר. לפי חוק בתי המשפט, הסמכות לשבץ שופטים לדיונים מצויה בידי נשיא בית המשפט או סגניו, ובהיעדר קביעה של אחד הגורמים הללו - לפי סדר שקבע מזמן לזמן נשיא בית המשפט. אלא שהחוק לא מתווה קריטריונים ברורים לקביעות כאלה. "אין מדיניות קבועה בנוגע לשיבוצי שופטים", אומר משה גל, לשעבר מנהל בתי המשפט. "יש נשיאים שיוצרים סבב ויש שממנים שופטים לתקופה ארוכה יותר. לכל שיטה יתרונות וחסרונות. כך במחוזי וכך גם בשלום".

בנוגע לאוריך, עו"ד גיא שנער, יו"ר ועדת פשיעה בינלאומית והסגרות בלשכת עורכי הדין, מסביר ש"בתיקים מורכבים נוהגת היחידה החוקרת להעביר לשופט חומרי חקירה גולמיים, אשר משמשים בסיס לבקשות שונות. אלה מקרים שבהם קיימת זיקה או המשכיות בין ההליכים. מטעמים של רצף דיוני, יעילות והימנעות מהכרעות סותרות, יש היגיון שאותו מותב שכבר מכיר את התיק ימשיך לדון בו, וכך גם בקביעת זהות שופט בית המשפט המחוזי אשר ידון בערר, אם מוגש כזה".

עו"ד גיל דחוח, יו"ר ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכה, מוסיף ש"יש מספר שיקולים בתיקים כאלה, למשל העובדה שמדובר בתיקי צווארון לבן שאופי העבירות לא מובהק ויש שאלות משפטיות מורכבות ואפשר להחליט בהן בצורות שונות. לעיתים בתיקים האלה, השופטים נכנסים לעובי הקורה, לראיות ולשאלות המשפטיות כבר בשלב מאוד מוקדם של התיק".

וכאמור, גם יש לכך תקדימים. בין המקרים הללו שזכו לפרופיל ציבורי גבוה אפשר למצוא את משפטו של אלון חסן - יו"ר ועד נמל אשדוד לשעבר. עניינו הגיע יותר מפעם אחת אל אותו שופט מחוזי, יואל עדן. גם בפרשת אורן קובי, איש הנדל"ן המואשם בסחיטה ואיומים, התיק נדון בבית המשפט המחוזי מספר פעמים על ידי השופט שמואל מלמד.

השורה התחתונה: דברי בן גביר לא נכונים. אין חובה שיהיה סבב תורנות בין שופטים, ובתיקים מורכבים נהוג שהם יידונו אצל אותו שופט מטעמים של רצף דיוני. משפטו של אוריך לא חריג מהבחינה הזאת.

תחקיר: עדין קליין.

מטעמו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא נמסרה תגובה.