עדכונים שוטפים

06:06 - הותר לפרסום: אפי (יונה אפרים) פלדבאום, לוחם באוגדת עזה, נפל בקרב בדרום הרצועה

03:57 - טראמפ: התגובה של ישראל לירי לא תסכן את הפסקת האש

הנשיא טראמפ בשיחה עם כתבים באייר פורס 1: ״חמאס פגע בחייל ישראלי וישראל ירתה בחזרה. הם צריכים לירות בחזרה. זה לא יסכן את הפסקת האש. חמאס צריך להתנהג יפה. אם הם לא יתנהגו יפה הם יושמדו והם מבינים את זה״.

00:06 - הדרישה של ארה"ב מישראל לפני הפיגוע ברפיח - ושינוי הכיוון שהגיע אחריו

לפני התקרית ברצועה, יועציו של טראמפ הפצירו בישראל לא להגיב בחריפות על גרירת הרגליים של חמאס בהחזרת גופות החטופים. אחרי הדיון הראשון, נתניהו הדגיש שצריך לפעול בתיאום עם האמריקאים - אלא שאז התרחש האירוע ששינה את הכול. בישראל נערכים לעוד תקיפות ברצועה ושוקלים תגובות נוספות. סגן נשיא ארה"ב ואנס: "חמאס או גורם אחר בעזה תקף חייל ישראלי, מצפים שישראל תגיב". לכתבה המלאה

23:50 - ברצועה מדווחים: צה"ל תוקף בעיר עזה

23:37 - הזרוע הצבאית של חמאס טוענת: הצלחנו לחלץ היום שני חטופים חללים במהלך פעולות החיפוש ברצועה

20:54 - הפרות חמאס ברפיח החלו כבר ביום שני, בישראל בחרו שלא להגיב

ביום ב' בשעות הצהריים התבצע ירי לעבר שני באגרים (ציוד מכנסי הנדסי) של צה"ל ואחד מהכלים עלה באש. למרבה המזל, אירוע הירי הזה הסתיים ללא נפגעים בגוף. בצה"ל החליטו שלא לפרסם את התקרית - וגם לא להגיב. למעשה התקבלה החלטה להכיל את האירוע ולהמשיך הלאה וייתכן כי החלטה זו - היא שהובילה לחילופי האש אתמול (ג') בין מחבלי חמאס לכוח צה"ל.

בנוסף לכך, גורם ביטחוני טען אמש כי ההבנה במערכת הביטחון היא שחמאס משתמש בכלים כבדים לא בשביל לחפש אחר חללים חטופים - אלא כדי לשקם את המנהרות שלו.

בשעות אלו, בישראל החליטו להגיב להפרות והחלו תקיפות עוצמתיות ברצועה ואף החליטו על הרחבת הקו הצהוב. גורם ישראלי: שוקלים מעצר מחודש של מחבלים ששוחררו בעסקה האחרונה. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12