מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים: "מי שחושב לקנות דירה - זה הזמן"

רונית אשד-לוי, מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים, דיברה בכנס ההשקעות של גלובס על ההאטה בשוק הנדל"ן ועל הסיכוי לצאת ממנה, על כך שהענף צפוי להוביל את ההתאוששות במשק אחרי המלחמה, ועל הרוכשים הפוטנציאליים מחו"ל שזקוקים להכוונה: "המדינה חייבת שזה יהיה לה חשוב"