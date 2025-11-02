"הדיווחים הכספיים 'שבורים וישנים'. תוך עשור, ה-AI יספק למשקיעים מידע יומי"

מנכ"ל רשות החדשנות: "אנחנו מזהים בייבי בום של סטארט־אפים"

מנכ"ל רשות החדשנות: "אנחנו מזהים בייבי בום של סטארט־אפים"

אלון דוידי: "אנחנו לא רוצים רק לחזור, שדרות צריכה לגדול ל־80 אלף תושבים"

אלון דוידי: "אנחנו לא רוצים רק לחזור, שדרות צריכה לגדול ל־80 אלף תושבים"

​מנכ"ל ארגון פתחון לב: "אנחנו טובים בלהיחלץ מקשיים, אבל לא במניעת בעיות"

​מנכ"ל ארגון פתחון לב: "אנחנו טובים בלהיחלץ מקשיים, אבל לא במניעת בעיות"

מנכ"ל אסם: "הניצחון יהיה בפתיחתם של עוד עשרות מפעלים בפריפריה"

מנכ"ל אסם: "הניצחון יהיה בפתיחתם של עוד עשרות מפעלים בפריפריה"

מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים: "מי שחושב לקנות דירה - זה הזמן"

מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים: "מי שחושב לקנות דירה - זה הזמן"

המשנה למנכ"ל בנק ירושלים: "התיק של הבן שלי עשה 50% בכמה חודשים, הגיע הזמן להקטין סיכונים"

המשנה למנכ"ל בנק ירושלים: "התיק של הבן שלי עשה 50% בכמה חודשים, הגיע הזמן להקטין סיכונים"