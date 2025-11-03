מייסד פרופיט: "אם אתם רוצים שהכסף יעבוד, אתם צריכים להיות בשוק ההון"

אסף בנאי, מייסד קבוצת הפיננסים פרופיט, אמר בכנס ההשקעות של גלובס: "אני מאמין בכלכלת ישראל - אנחנו הולכים לתקופה של שגשוג ופריחה" • לדבריו, יש צורך להיזהר מממסלול ההשקעה ב-S&P 500, להתמקד במסלולים כלליים ולזכור: "הכסף צריך להיות מושקע במקום שיעזור לכם לישון בשקט"