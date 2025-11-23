"שנתיים של סערת רגשות": האלוף ניצן אלון מדבר לראשונה על מפקדת השבויים והנעדרים

מנכ"ל רשות החדשנות: "אנחנו מזהים בייבי בום של סטארט־אפים"

אלון דוידי: "אנחנו לא רוצים רק לחזור, שדרות צריכה לגדול ל־80 אלף תושבים"

​מנכ"ל ארגון פתחון לב: "אנחנו טובים בלהיחלץ מקשיים, אבל לא במניעת בעיות"

מנכ"ל אסם: "הניצחון יהיה בפתיחתם של עוד עשרות מפעלים בפריפריה"

"להחליט לשים זרקור על הדברים הטובים": שירה שפירא ושרית זוסמן בשיחה על שכול והכוח להמשיך הלאה

יו"ר נמל אשדוד שאול שניידר: "אני לא מתנגד להנפקה"

מנכ"ל ארמיס: "יש לנו יש עוד עבודה קשה כדי להגיע להנפקה"

מייקל רפפורט: "ישראל צריכה להיפטר מהמושג הסברה, כי היא לא צריכה להסביר שום דבר"

שגריר קפריסין: "הביקורת על ישראל עצומה אבל רק כאן מבינים את המציאות של המדינה"