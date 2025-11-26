ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שני פועלים נהרגו בנפילה באתר בנייה ברמת השרון
תאונות בענף הבנייה

שני פועלי בניין נהרגו בנפילה באתר בנייה ברמת השרון

שני הפועלים, אזרחי סין, נהרגו הבוקר בנפילה מגובה באתר בנייה של בניין מגורים ברמת השרון • 40 פועלים נהרגו מתחילת השנה באתרי בנייה

הלית ינאי-לויזון 11:18
אמבולנסים בזירת התאונה / צילום: מד''א
שני פועלי בניין, שניהם אזרחי סין, נהרגו הבוקר בנפילה מגובה באתר בנייה של בניין מגורים ברחוב בועז ברמת השרון. שני הפועלים נפלו ככל הנראה מהמרפסת מהקומה החמישית ונסיבות התאונה נבדקות.

בכך הגיע מספר הפועלים שנהרגו מתחילת השנה באתרי הבנייה ל-40. בשנה שעברה נהרגו 32 פועלים.

אין זו הפעם הראשונה השנה שבה נהרגו שני פועלים יחד. בפברואר נהרגו שני פועלים סינים בקריסה של משטח עבודה לפיר מעלית באתר בנייה של חברת אלקטרה בבת ים.