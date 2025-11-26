שני פועלי בניין, שניהם אזרחי סין, נהרגו הבוקר בנפילה מגובה באתר בנייה של בניין מגורים ברחוב בועז ברמת השרון. שני הפועלים נפלו ככל הנראה מהמרפסת מהקומה החמישית ונסיבות התאונה נבדקות.

בכך הגיע מספר הפועלים שנהרגו מתחילת השנה באתרי הבנייה ל-40. בשנה שעברה נהרגו 32 פועלים.

אין זו הפעם הראשונה השנה שבה נהרגו שני פועלים יחד. בפברואר נהרגו שני פועלים סינים בקריסה של משטח עבודה לפיר מעלית באתר בנייה של חברת אלקטרה בבת ים.