לראשונה: הקרנות הזרות עוקפות את הקרנות הישראליות בהשקעות סייבר

תעשיית הסייבר הישראלית רשמה השנה נקודת מפנה משמעותית - לראשונה הקרנות הזרות מובילות את ההשקעות הראשונות - כלומר סבבי הסיד, בחברות סייבר בישראל ובעצם עוקפות את הקרנות המקומיות, כך לפי דוח חדש של YL Ventures.

לפי הדו״ח, הקרנות האמריקאיות הובילו 44 סבבי סיד לעומת 35 מצד הקרנות הישראליות, מגמה המתיישבת עם שנת שיא של 4.4 מיליארד דולר שגויסו ב130 סבבי השקעה. השנה התאפיינה גם בזינוק במספר הסבבים המוקדמים, כולל 71 סבבי סיד, ובשיא חדש של 12 רכישות של חברות סייבר ישראליות בידי חברות מקומיות אחרות

הבינה המלאכותית הופכת למנוע הצמיחה המרכזי

לצד שינוי מאזן הכוחות בהובלת ההשקעות, נרשמה האצה יוצאת דופן בצומת שבין סייבר לבינה מלאכותית. נתונים עדכניים של Startup Nation Central מצביעים על כך שההשקעות בחברות המפתחות טכנולוגיות אבטחת AI צפויות להגיע ל2.5 מיליארד דולר השנה, לעומת 1.3 מיליארד דולר בלבד בשנה שעברה. המשמעות היא שהתחום מהווה 64% מכלל ההשקעות בסייבר בישראל. המגמה מתבטאת גם בגל עסקאות בולט, כולל רכישת Prompt Security על ידי סנטינל וואן ורכישת Veriti על ידי צ'ק פוינט.

במקביל- מבט רחב על הנתונים מלמד כי תעשיית הסייבר הישראלית התעצמה בקצב יוצא דופן לאורך העשור האחרון. מאז 2015 זינקו היקפי הגיוס בלמעלה מ500%, כשגודל סבב הסיד הממוצע גדל ביותר מ200% ומספר סבבי ההשקעה כמעט הוכפל. עוד לפי הנתונים, כיום תעשיית הסייבר מהווה 45% מהיקף המימון המקביל בארצות הברית, כאשר חברות סייבר ישראליות מגיעות לבשלות תפעולית בקצב מהיר בהרבה משאר ענפי ההייטק בארץ