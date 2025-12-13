עדכונים שוטפים

12:14- כוחות צוות הקרב החטיבתי 7, הפועלים בדרום רצועת עזה, זיהו אתמול שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות חיסלו מחבל אחד במטרה להסיר את האיום

11:45- ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני קיבלה אתמול בחום את מחמוד עבאס, שנאם בעצרת מפלגת השלטון "האחים של איטליה" - וקרא לרומא להכיר במדינה פלסטינית

08:00- דיווח: ממשל ביידן עצר זמנית את שיתוף המודיעין מעזה עם ישראל

בשלהי כהונתו של ממשל ביידן, גורמי מודיעין אמריקאים השעו זמנית חלק משיתוף המודיעין עם ישראל, בשל חשש בנוגע להתנהלותה במלחמה ברצועת עזה, כך דווח הלילה (בין שישי לשבת) בסוכנות הידיעות רויטרס. ההשעיה כללה ניתוק של שידור חי מכטב"ם אמריקאי ושורת מגבלות נוספות על שימוש במידע רגיש.

לפי המקורות ששוחחו עם רויטרס, בסוף 2024 ניתקו גורמי מודיעין אמריקאים את השידור החי מכטב"ם אמריקאי ששימש את ישראל לאיתור חטופים ולמציאת מחבלי חמאס ברצועת עזה. חמישה מקורות העידו שההשעיה ארכה כמה ימים לפחות.

שניים מהמקורות ציינו שארה"ב גם הגבילה את האופן שבו ישראל הייתה רשאית להשתמש במידע מודיעיני מסוים במסגרת הניסיון לאתר מטרות צבאיות בעלות ערך גבוה בעזה. בדיווח לא נמסר מתי התקבלה ההחלטה להשהות את שיתוף המידע עם ישראל, אך צוין כי זו התקבלה על רקע הדאגה הגוברת בקהילת המודיעין האמריקאית מכמות העזתים שנהרגו במלחמה.



חלק מהמקורות אמרו לרויטרס שגורמי מודיעין אמריקאים הביעו חשש מכך שישראל לא סיפקה מספיק הבטחות לכך שאכן תעמוד בדיני המלחמה כשהיא עושה שימוש במידע אמריקאי - דרישה שמעוגנת בחקיקה לפני שיתוף מודיעין עם מדינה זרה.

04:00- דיווח בוול סטריט ג'ורנל: כוח מיוחד של צבא ארה"ב פשט בחודש שעבר על ספינה באוקיינוס ההודי והחרים משלוח צבאי חריג מסין לאיראן. זו הפעם הראשונה בשנים האחרונות שארה"ב מחרימה משלוח צבאי מסין לאיראן, ועל פי הדיווח מדובר במרכיבים בעלי שימוש כפול - כאלה שיכולים לשמש גם למטרות אזרחיות וגם למטרות צבאיות - ויועדו לחברות באיראן העוסקות בפרויקט הטילים.

00:00- גם אהוד ברק מופיע בתמונות ממסמכי עבריין המין ג'פרי אפסטין שפורסמו בידי הדמוקרטים בבית הנבחרים

