שר האוצר החליט: מיכל עבאדי בויאנג'ו תמונה לתפקיד החשכ"ל

לאחר הפרסום בגלובס, במשרד האוצר הוציאו הודעה רשמית כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט למנות לתפקיד החשבת הכללית את מיכל עבאדי-בויאנג'ו, לקראת סיום כהונתו הצפוי של החשב הכללי יהלי רוטנברג בסוף חודש ינואר.

על פי ההודעה, "לקראת סיום כהונתו הצפוי של החשב הכללי יהלי רוטנברג בסוף חודש ינואר, החליט שר האוצר למנות לתפקיד את מיכל עבאדי-בויאנג'ו המכהנת כיום כיו"ר קבוצת החברות קצא"א, ומי שהיתה בעבר החשבת הכללית של מדינת ישראל.

מיכל עבאדי-בויאנג’ו היא עורכת דין, רואת חשבון וכלכלנית בעלת ניסיון עשיר במגזר הממשלתי והפיננסי. היא מילאה שורת תפקידים בכירים במגזר הציבורי והפרטי וכיהנה כיו״ר וכדירקטורית בגופים פיננסיים וציבוריים מרכזיים".

עבאדי בויאנג'ו הוזכרה בעבר כמועמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתפקיד נציבת שירות המדינה. ההערכות בממשלה הן שנתניהו הוא שמקדם אותה לתפקיד בקדנציה שנייה גם הפעם.

המינוי קשור גם במועמדו של סמוטריץ' לתפקיד הממונה על התקציבים, מהרן פרוזנפר שנפסל על ידי ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה מספר פעמים וזאת משום שתחת כהונתו של סמוטריץ' אין נשים בכירות במשרד האוצר. לכן, הדיל שמנסים לגבש בסביבת סמוטריץ' הוא מינוי אישה לתפקיד החשכ"לית תמורת אישור מינויו של פרוזנפר כממונה על התקציבים.

החשכ"ל כיום יהלי רוטנברג מסיים קדנציה מלאה, אך בניגוד להערכות מוקדמות שר האוצר לא ביקש ממנו להאריך את תפקידו והעדיף את דיל המינויים במקום. רבים בממשלה רואים בכך מעשה שהוא לא רק לא מקדם נשים באמת אלא מהווה "מכירה" של רוטנברג כמי שמכהן כעובד ציבור מסור.

לפני שבועות הוזכר גם שמה של מירב קדם לתפקיד אך בממשלה סבורים שהפור נפל ובויאנג'ו בדרך לקדנציה נוספת.