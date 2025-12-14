ההרשמה לפרויקט 40 הצעירים המבטיחים של גלובס יוצאת לדרך

פרויקט המנהיגות הצעירה של גלובס, או בשמו הידוע 40 עד 40, יוצא לדרך זו השנה ה־21 ברציפות.

● לחצו כאן להגשת מועמדות לפרויקט

● לחצו כאן כדי להמליץ על מועמד לפרויקט

כפי שנהגנו בשנים האחרונות, הגשת המועמדות לפרויקט תהיה פתוחה לכולן ולכולם. זאת מתוך כוונתנו לתת ייצוג הולם לכל הקולות, המגזרים, הדתות והגוונים בחברה.

אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לנהל את תהליך המיון בהתאם לפרופיל מוגדר ומעוגן ולשתף כמה שיותר אנשים בלתי תלויים בשלבי השיפוט, כמו צוות מומחים חיצוני מתחומים שונים במשק הישראלי ובחברה הישראלית וכן ועדה מייעצת, המורכבת מבוגרי הפרויקט לדורותיו. כמו כן, את התהליך מלווה ד"ר ליאת בסיס, פסיכולוגית תעסוקתית מומחית.

● הכירו את נבחרת המנהיגות המבטיחה של גלובס לשנת 2025

אנחנו מחפשים את הנשים והגברים שמובילים שינוי מכל קצות החברה הישראלית, מנהיגות ומנהיגים בעלי עשייה מרשימה מוכחת לצד אופק מבטיח, כאלה ששמים עצמם בחזית ההתמודדות העסקית, החברתית, הסביבתית, החינוכית, המדעית והרפואית, את היזמות והיזמים ששינו כיוון ואת אנשי הניהול, החברה, הרגולציה והכלכלה שחושבים ופועלים מחוץ לקופסה.

לאורך השנים נבחרו להשתתף בפרויקט צעירים רבים שהפכו עם הזמן למרכזיים מאוד בציבוריות הישראלית. בהם משה בר סימן טוב, רקפת רוסק עמינח, ינקי קוינט, קירה רדינסקי, רג'ואן גרייב, רן בליצר, אבי צבי, ליעד אגמון, הדיל עונאללה סעד, אלי כהן, רותם ידלין, לילך אשר טופילסקי, כנרת בראשי, גיגי לוי, יעל אנדורן, מיכל עבאדי־בויאנג'ו, קובי הבר, אורנה הוזמן בכור, ריי ביטון, אבי ליכט, אבי ילאו, טל אוחנה, איציק קרומבי ועוד רבים אחרים.

בשנה החולפת אף התבשרנו על קידומים משמעותיים של נבחרי 40 עד 40 מהשנתיים האחרונות. כך, ספיר איפרגן מונתה לסמנכ"לית מסחר בארקיע, גיל פלדמן מונה לסמנכ"ל הכספים של אל על, יוני חנציס למנכ"ל דוראל, רס"ן אלה ואויה (קפטן אלה) היא דוברת צה"ל בערבית המיועדת, מתן סמיש קודם למנהל פעילות המשכנתאות של לאומי וניר וויינגולד לרמ״ח תכנון ביועכ"ל.

אז אם אתם בני פחות מ־40 (נולדתם לאחר 1 בינואר 1986) ורואים עצמכם מועמדים ראויים, או מכירים מועמדים ראויים שכאלה, אנחנו נשמח לתת לכם ולהם את הבמה.

ההרשמה לפרויקט תיסגר בתאריך 31 בדצמבר 2025.

הרשימה הנבחרת תתפרסם בסוף מרץ.

● לחצו כאן להגשת מועמדות לפרויקט

● לחצו כאן כדי להמליץ על מועמד לפרויקט