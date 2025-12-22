עדכונים שוטפים

8:38 - רא"ל (מיל') גדי איזנקוט: "ממשלת ישראל מפחדת מהאמת, ומנסה לברוח מאחריותה. בממשלה ישרה שאנחנו נקים, לא יהיה מקום למי שמתנגד לוועדת חקירה ממלכתית כדין - זה תנאי לכל קואליציה עתידית"

03:27 - בעקבות פיגוע הטרור בבונדי - הפרלמנט האוסטרלי מתכנס כדי לקדם הגבלות על הנשק במדינה

00:15 - דיווח - ישראל לארה"ב: חוששים שתרגיל איראני הוא הכנה למתקפה

ישראל עדכנה את ממשל טראמפ במהלך סוף השבוע כי היא מודאגת מכך שתרגיל שמבצעים בימים האחרונים כוחות הטילים של משמרות המהפכה האיראניים עלול להיות הכנה למתקפה נגד ישראל, כך לפי דיווח של כתב חדשות 12 ברק רביד באתר Axios.

לפי הדיווח באקסיוס, המקורות אמרו כי אף שהמודיעין מצביע על תנועות כוחות חריגה בתוך איראן, לא ברור מה הכוונות האיראניות. עם זאת, הגישה הנוכחית בצה"ל היא לנהל את הסיכונים בצורה שמרנית ביותר בלי השארת מרווח לטעות או הפתעה. מקור אחד אמר כי המודיעין הישראלי העלה חששות דומים כבר לפני שישה שבועות, לאחר שזוהו תנועות טילים איראניות, אך אז הדבר הסתיים ללא מתקפה - כך על פי הדיווח. "הסיכויים לתקיפה איראנית נמוכים מ-50%, אבל אף אחד לא מוכן לקחת את הסיכון ופשוט לומר שמדובר רק בתרגיל", אמר מקור ישראלי לאקסיוס. על פי הדיווח, מקור אמריקני ציין כי למודיעין האמריקני אין בשלב זה אינדיקציה לתקיפה איראנית מיידית. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.