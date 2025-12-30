כמעט שנה לאחר ששכונת היוקרה ב־L.A עלתה באש - נבנה שם בית חדש

הבית החדש שבכתובת 915 קאגווה סטריט, בשכונת פסיפיק פליסיידס שבלוס אנג'לס, מציע משטחי קוורץ, חלל פתוח, בריכת שחייה ומוקד אש בגינה, וגדר שמגיעה בדיוק לגובה שמסתיר את הנוף מגובה הקרקע.

המראה מהחלונות בקומה השנייה הרבה פחות נעים: דונמים של מגרשי עפר, עצים חשופים וכמה אתרי בנייה - תזכורות כואבות לשריפה היקרה ביותר שתועדה במדינה ולדרך הארוכה שנותרה עד לשיקום מלא.

"את מסתכלת על זה ואומרת, ‘אוי, זה בית יפה’", אמרה סוזן ווטנאבה, מעצבת גרפית בדימוס שביתה נשרף בשריפה, לאחר שסיירה בבית בשבת. "אבל אין לך שכנים".

זהו הבית הראשון שנבנה מחדש בפליסיידס שקיבל תעודת אכלוס, לדברי לשכת ראש העיר, מאז שהשריפה הקטלנית החריבה את האזור כמעט לפני שנה והשמידה 6,837 מבנים. הבית לא יאוכלס בקרוב - הוא מיועד לתצוגה עבור היזם - אך הוא מהווה בו־זמנית סימן להתקדמות ולהזכרת הדרך הארוכה שעוד נותרה.

חלק מהתושבים, שחוששים מאובדן הצביון הקהילתי, מסתייגים מכניסת יזמים בזמן שנפגעי השריפה מוכרים מגרשים ועוזבים. הדאגה הזו בולטת גם באלטדנה, קהילה צנועה יותר במחוז לוס אנג'לס, שנפגעה משריפה אחרת בינואר האחרון.

"יום טוב לתקווה"

ברחוב קאגווה, חברת היזמות תומס ג'יימס הולמס רכשה את הנכס כחודשיים לפני השריפה תמורת 3.4 מיליון דולר, ותכננה מלכתחילה להרוס את הבית - עד שהאש הקדימה אותה.

מבקרים שהגיעו לשם בשבת לגמו יין מבעבע וקוקטיילים מבר פתוח, קישטו עוגיות חג והתפנקו בפיצה וטאקו ממשאיות מזון. היזם, שארגן את האירוע, מקווה שדיירים שיבנו מחדש את בתיהם ישכרו את שירותיו, והודיע כי בשנה הקרובה הוא שואף להתחיל בנייה של עוד 100 בתים בפליסיידס.

הבית הראשון ששוקם. אינו מוצע למכירה / צילום: Reuters, Daniel Cole

זהו יום טוב לתקווה בקהילה", אומר דייב אייקנהד, בן 79, עורך דין שביתו במורד הרחוב ניצל מהשריפה. "זה נראה הרבה יותר טוב ממה שזה נראה אחרי השריפה".

חלק מהתושבים טוענים שהבית הזה אינו מציג "שיקום אמיתי", משום שהמשפחה שמכרה אותו עשתה זאת עוד לפני השריפה. הבית גם אינו מוצע למכירה - היזם משתמש בו כדי להציג ללקוחות פוטנציאליים מה הוא יכול לבנות בשכונה.

היזם קיבל היתרים בתוך כחודשיים והשלים את הבנייה בכשישה חודשים. המנכ"ל ג’יימס מיד מעריך כי הבית החדש, ששטחו כמעט 4,000 רגל רבוע, היה שווה כ־6 מיליון דולר בשוק שלפני השריפה. החברה סירבה להעריך את שוויו הנוכחי.

מאמצי השיקום לאחר השריפה מהווים מבחן חשוב לקובעי המדיניות בקליפורניה, שנאבקים כבר שנים בהקלת מצוקת הדיור הקשה במדינה. בירוקרטיה והתנגדות מקומית עלולות לעכב פרויקטים במשך שנים.

מושל המדינה גווין ניוסום וראש עיריית לוס אנג'לס קארן באס, שניהם דמוקרטים, פועלים להאיץ את מתן ההיתרים ולוותר על דרישות סביבתיות מסוימות עבור נכסים שנפגעו או נהרסו. העירייה אומרת כי היתרי בנייה בפליסיידס מאושרים כיום כמעט פי שלושה מהר יותר בהשוואה לפרויקטים של בתים פרטיים לפני השריפות, עם כ־1,200 היתרים שניתנו לכ־600 נכסים.

עד כה, זה הוביל ליותר מ־360 פרויקטי שיקום בבנייה בפסיפיק פליסיידס, לפי לשכת ראש העיר. מחוץ לתחומי העיר, עוד 338 בתים נמצאים בבנייה, רובם באזורים שנשרפו בשריפת איטון, ושלושה כבר הושלמו, לדברי מחוז לוס אנג'לס.

רוחות חזקות דחפו את השריפה דרך שכונת פליסיידס בתחילת ינואר, באותו היום שבו שריפה אחרת החריבה שכונות באלטדנה, קהילה לא־מאוגדת כ־25 מייל צפונית־מזרחית משם. החוקרים אומרים כי שריפת הפליסיידס פרצה מחדש משריפה קודמת שהוצתה על ידי חשוד בהצתה, והתלקחה מחדש בשל רוחות הסנטה אנה העזות.

אף שהשריפה השמידה פחות מבנים ביחס לשריפת איטון, ריבוי הבתים היוקרתיים - השייכים לסלבריטאים ולאנשי תעשיית הסרטים - הפך אותה לאסון היקר יותר. סוכנות הביטוח Aon מעריכה את ההפסדים המבוטחים באזור ב־23 מיליארד דולר, לעומת 17.5 מיליארד בשריפת איטון.

הסירוב הפדרלי

כלכלנים מאוניברסיטת UCLA מעריכים שהעלות הכלכלית הכוללת של שתי השריפות גבוהה בהרבה - בין 95 ל־164 מיליארד דולר. בחודשים האחרונים מפציר ניוסום בממשל הפדרלי להעביר עשרות מיליארדי דולרים לכיסוי הפער בין הנזק המבוטח לבין הנזק הכולל. המושל, שמרבה לתקוף את הנשיא טראמפ ברשתות ובנאומים פומביים, אמר ביום שישי כי גורמים פדרליים סירבו לפגוש אותו בביקורו בוושינגטון בשבוע שעבר.

ביום ראשון אמר גורם בבית הלבן כי יש להפנות שאלות על פגישה אפשרית לסוכנות FEMA, והוסיף שכספי משלם המסים הפדרליים לא אמורים לשמש "כדי לחפות על החלטות גרועות של גורמי ממשל מקומיים ומדינתיים כושלים". FEMA לא הגיבה לבקשה לתגובה.

מעבר לבירוקרטיה, קיימים מכשולים נוספים: בחלק מהמקומות יש לגרוף ולהוביל כמה עשרות סנטימטרים של אדמה מפני השטח, שזוהמה מהשריפות. בינתיים, רבים מבעלי הבתים אומרים כי הם מתקשים להתמודד עם תהליכי התביעה מול חברות הביטוח ולקבל פיצויים. אחרים אומרים שהפוליסות שלהם אינן מכסות את מלוא עלות הבנייה מחדש.

סטיבן קיי, רופא בן 78 שהגיע ליום הפתוח, העריך כי עלות שיקום ביתו החד־קומתי בשטח 2,000 רגל רבוע תהיה גבוהה בכ־50% מסכום הביטוח שיקבל - אף שהגדיל את הכיסוי שנה קודם. הוא מתכוון לכסות את ההפרש באמצעות הלוואה ל־30 שנה מה-SBA (הרשות לעסקים קטנים).

"העבודה מול הביטוח , SBA, FEMA וכל הסוכנויות האחרות - זה בעצם משרה מלאה", אמר קיי.

בבית החדש בפליסיידס, הגג והחיפויים עמידים לאש, והאפריזים חתומים כדי למנוע כניסת גיצים. מתזים מתחת לאפריזים אמורים לפעול אוטומטית כשהאש מתקרבת, ולהרטיב את חזית הבית וסביבתו.

מיד, מנכ"ל חברת הבנייה, אומר שהוא מודאג מיכולתה של רשת הרחובות הצרים לקלוט את זרימת העובדים והציוד שתגיע כאשר קצב הבנייה יואץ. אבל לדבריו, ההתקדמות עד כה מעודדת.

"אני מסתכל סביב, ואני מאוד אופטימי לנוכח מספר ההיתרים שניתנו והיקף הבנייה", אמר מיד. "אני חושב שבתוך שלוש שנים זו תהיה קהילה שממש אפשר לחיות בה".