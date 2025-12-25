אז מה באמת עומד מאחורי טרנד הילדים סיקס־סבן?

לחשיפת התשובות גללו למטה
1. מדוע רוב ריינר קרא לחברת ההפקות הידועה שלו קאסל רוק?
2. דגמים של איזו מכונית הם אסקורט וקורטינה?
3. מהי אולומואוצקי טברוז'ק?
4. איזו תחנת רדיו שידרה מבניין בית הספר "המנחיל" שברמת גן?
5. איזה שיר כריסמס נחשב לשיר המוקלט ביותר בהיסטוריה?
6. מהו "דד האידיוטים?
7. איזו מדינה נקראה בעבר פורמוזה?
8. היכן נמצא רחוב שלושת החצים?
9. היכן התקיים קרב נוטרדאם?
10. באיזה עיתון החל את דרכו עיתונאי הספורט אבי מלר (שהלך השבוע לעולמו)?
11. בעקבות ראיון עם איזה שחקן כדורסל החל טרנד סיקס־סבן?
12. היכן בישראל מציירים את הכרזות העירוניות בעבודת יד?
13. מה מקור השם גלגלצ?
14. איזו עיר איבדה לאחרונה את מעמדה כעיר גדולה בישראל?
15. איזה מטר מטאורים מגיע לשיאו בסוף דצמבר?
תשובה 1
זהו שמה של עיירה בדיונית בנובלה של סטיבן קינג "הגופה", לפיה ביים ריינר את סרטו "אני והחבר'ה"
תשובה 2
תשובה 3
גבינה רכה בשלה המיוצרת בעיירה לושטיצה, בצ'כיה
תשובה 4
תשובה 5
Silent Night ("לילה שקט") שתורגם ל-300 שפות
תשובה 6
מונח שטבע אילון מאסק וקובע מדד פנימי בטסלה לחישוב כדאיות של רכיבים
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
בקרב על אכסניית נוטרדאם, אחד הקרבות המכריעים במערכה על ירושלים במלחמת העצמאות, שבסופו נכשלו ניסיונות הלגיון הירדני לפרוץ לירושלים המערבית
תשובה 10
תשובה 11
למלו בלו (שזו הייתה תשובתו לשאלה מה גובהו)
תשובה 12
תשובה 13
הלחם של גלגל וגל"צ, אחראית עליו מרב מיכאלי
תשובה 14
תשובה 15
זרם המטאורים אורסידים (Ursids) הוא מטר מטאורים שנתי המתרחש בסוף דצמבר, שיאו בסביבות 22-23 בחודש, ונגרם משאריות של שביט קפוא
