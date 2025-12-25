אז מה באמת עומד מאחורי טרנד הילדים סיקס־סבן?

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מדוע רוב ריינר קרא לחברת ההפקות הידועה שלו קאסל רוק?

2. דגמים של איזו מכונית הם אסקורט וקורטינה?

3. מהי אולומואוצקי טברוז'ק?

4. איזו תחנת רדיו שידרה מבניין בית הספר "המנחיל" שברמת גן?

5. איזה שיר כריסמס נחשב לשיר המוקלט ביותר בהיסטוריה?

6. מהו "דד האידיוטים?

7. איזו מדינה נקראה בעבר פורמוזה?

8. היכן נמצא רחוב שלושת החצים?

9. היכן התקיים קרב נוטרדאם?

10. באיזה עיתון החל את דרכו עיתונאי הספורט אבי מלר (שהלך השבוע לעולמו)?

11. בעקבות ראיון עם איזה שחקן כדורסל החל טרנד סיקס־סבן?

12. היכן בישראל מציירים את הכרזות העירוניות בעבודת יד?

13. מה מקור השם גלגלצ?

14. איזו עיר איבדה לאחרונה את מעמדה כעיר גדולה בישראל?

15. איזה מטר מטאורים מגיע לשיאו בסוף דצמבר?