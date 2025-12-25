ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אז מה באמת עומד מאחורי טרנד הילדים סיקס־סבן?

מהי אולומואוצקי טברוז'ק, היכן נמצא רחוב שלושת החצים, ואיזו תחנת רדיו שידרה מבניין בית הספר "המנחיל" שברמת גן? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 10:14
אז מה באמת עומד מאחורי טרנד הילדים סיקס־סבן? / צילום: Shutterstock
אז מה באמת עומד מאחורי טרנד הילדים סיקס־סבן? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מדוע רוב ריינר קרא לחברת ההפקות הידועה שלו קאסל רוק?
2. דגמים של איזו מכונית הם אסקורט וקורטינה?
3. מהי אולומואוצקי טברוז'ק?
4. איזו תחנת רדיו שידרה מבניין בית הספר "המנחיל" שברמת גן?
5. איזה שיר כריסמס נחשב לשיר המוקלט ביותר בהיסטוריה?
6. מהו "דד האידיוטים?
7. איזו מדינה נקראה בעבר פורמוזה?
8. היכן נמצא רחוב שלושת החצים?
9. היכן התקיים קרב נוטרדאם?
10. באיזה עיתון החל את דרכו עיתונאי הספורט אבי מלר (שהלך השבוע לעולמו)?
11. בעקבות ראיון עם איזה שחקן כדורסל החל טרנד סיקס־סבן?
12. היכן בישראל מציירים את הכרזות העירוניות בעבודת יד?
13. מה מקור השם גלגלצ?
14. איזו עיר איבדה לאחרונה את מעמדה כעיר גדולה בישראל?
15. איזה מטר מטאורים מגיע לשיאו בסוף דצמבר?

תשובה 1

זהו שמה של עיירה בדיונית בנובלה של סטיבן קינג "הגופה", לפיה ביים ריינר את סרטו "אני והחבר'ה" 

תשובה 2

פורד

תשובה 3

גבינה רכה בשלה המיוצרת בעיירה לושטיצה, בצ'כיה

תשובה 4

גלי צה"ל

תשובה 5

Silent Night ("לילה שקט") שתורגם ל-300 שפות

תשובה 6

מונח שטבע אילון מאסק וקובע מדד פנימי בטסלה לחישוב כדאיות של רכיבים

תשובה 7

טייוואן 

תשובה 8

בתל אביב

תשובה 9

בקרב על אכסניית נוטרדאם, אחד הקרבות המכריעים במערכה על ירושלים במלחמת העצמאות, שבסופו נכשלו ניסיונות הלגיון הירדני לפרוץ לירושלים המערבית

תשובה 10

"על המשמר"

תשובה 11

למלו בלו (שזו הייתה תשובתו לשאלה מה גובהו)

תשובה 12

טבעון

תשובה 13

הלחם של גלגל וגל"צ, אחראית עליו מרב מיכאלי

תשובה 14

כפר סבא

תשובה 15

זרם המטאורים אורסידים (Ursids) הוא מטר מטאורים שנתי המתרחש בסוף דצמבר, שיאו בסביבות 22-23 בחודש, ונגרם משאריות של שביט קפוא