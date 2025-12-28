פשרה בממשלה: האוצר יקבל דריסת רגל בהחלטות על משק החשמל

ועדת השרים לענייני חקיקה הכריעה היום (א') בפשרה בין שר האנרגיה אלי כהן לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', ולפיה צעדי מדיניות במשק החשמל שעלותם עולה על 100 מיליון שקל בשנה, או על 300 מיליון שקל לאורך התקופה כולה, יעברו רק לאחר היוועצות עם שר האוצר. במקור, סמוטריץ' דרש זכות וטו, אך לאחר משא ומתן בין השרים הם הסכימו על חובת היוועצות בלבד, תוך השארת ההחלטה הסופית בידי שר האנרגיה.

● מי ירוויח ומה זה יעשה למחירי החשמל בישראל: כל מה שכדאי לדעת על עסקת הגז עם מצרים

● רשות התחרות משנה את הכללים, האם תחנת הכוח דוראד תאושר?

מדובר בצעדים שלטענת האוצר עשויים להשפיע באופן ישיר על מחירי החשמל ומכאן גם על יוקר המחיה, הנחשב לאחד ממחוללי האינפלציה המרכזיים במשק.

"מרחב תמרון" להגשת התנגדויות חריפות

רשות החשמל, הגוף העצמאי שקובע את תעריפי החשמל במשק, פועלת על פי עקרון העלות. כל הוצאה במשק החשמל אמורה להתבטא בסופו של דבר בתעריף שהצרכנים משלמים. עם זאת, הוצאות אלו אמורות להיות כלכליות גרידא, אך שר האנרגיה יכול להתערב ולקבוע עקרונות מדיניות שיוסיפו עלויות ייצור נוספות, שיתבטאו לאחר מכן במחירי החשמל.

כך למשל, קידום יעדי האנרגיות המתחדשות לשנת 2030 מחייב הקמה של מתקנים סולאריים, שלעתים כרוכה בעלויות גבוהות יותר מהחלופות הקיימות.

בעוד שחשמל משדות סולאריים קרקעיים מתומחר כיום בכ־7-20 אגורות לקוט"ש, התקנת מערכות סולאריות על גגות בתים פרטיים בישובים עירוניים מזכה את היזמים בתעריף גבוה יותר של עד 56 אגורות לקוט"ש. ואולם, משרד האנרגיה שואף להרחיב את ייצור החשמל בגגות העירוניים באמצעות הטבה זו. המשמעות היא עלות עודפת של מיליארדי שקלים למשק ובאוצר חוששים שזה יביא לעליה של מחירי החשמל מעבר לרצוי. הם עשויים לדרוש, אם כן, עדיפות להקמת שדות סולאריים קרקעיים זולים יותר, או הפחתה בתגמול שישולם למתקיני הגגות בערים.

בפועל, לאחר משא ומתן בין השרים, השניים התפשרו כאמור על חובת היוועצות בלבד. זה ישאיר לאוצר "מרחב תמרון" להגיש התנגדויות חריפות במיוחד עם תחשיבים משלהם, מה שידרוש ממשרד האנרגיה לנמק חזרה את צעדיו. חוסר בנימוק מתאים יקל על הגשת עתירות נגד החלטות משרד האנרגיה, ויחשפו אותן לדיון ציבורי ומשפטי נוקב יותר. טרם הוסכם בין השרים האם חובת ההיוועצות עם האוצר תהיה עד 30 יום או עד 90 יום מקבלת ההחלטה בידי שר האנרגיה.