מהי מילת השנה באנגלית שבחר מילון אוקספורד ל־2025?

מהי עיר הבירה של סומלילנד, איך קוראים למותג הגלידות שהשיק בחודש שעבר הכדורסלן דני אבדיה, ומי ניסה לפייס את שכניו בפאלו אלטו באמצעות אוזניות חוסמות רעשים? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 10:19
מהי מילת השנה באנגלית שבחר מילון אוקספורד ל־2025? / צילום: Shutterstock
מהי מילת השנה באנגלית שבחר מילון אוקספורד ל־2025? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מהי מילת השנה באנגלית ל־2025, לפי מילון אוקספורד?
2. מהו צבע השנה ל-2026 לפי חברת הצבעים פנטון?
3. איזה שיר של משורר ישראלי ציטט האפיפיור ליאו ה-14 בדרשת חג המולד בוותיקן?
4. היכן אפשר למצוא סולם פנטטוני?
5. מי נודעה בכינוי BB?
6. איך קוראים למותג הגלידות שהשיק בחודש שעבר הכדורסלן דני אבדיה?
7. מיהו פרשן המקרא שאמר ש"העין דומה לעולם קטן"?
8. מהי עיר הבירה של סומלילנד?
9. מהו "חץ מוילן"?
10. איזה נחל גדול הוא היחיד בישראל שאינו נשפך לים?
11. מהי קזרקה חלודית?
12. מה המציאו ג'וזף וודלנד וברנרד סילבר?
13. איזה מבנה מפורסם תכנן האדריכל באצ'ו פונטלי על פי המידות והפרופורציות של בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך בירושלים?
14. מי ניסה לפייס את שכניו בפאלו אלטו, באמצעות אוזניות חוסמות רעשים, יין ומאפים?
15. מה עונים לברכת הנובי גוד סְ-נוֹבִים גּוֹדָם?

תשובה 1

Rage-Bait (פיתיון זעם) הכוונה לתוכן אינטרנטי שנועד בכוונה לעורר כעס

תשובה 2

לבן (ענן) 

תשובה 3

"שלום בר" של יהודה עמיחי

תשובה 4

במוזיקה, זהו סולם המורכב מחמישה צלילים באוקטבה

תשובה 5

השחקנית והזמרת הצרפתייה בריז'יט בארדו (שהלכה לעולמה בשבוע שעבר)

תשובה 6

"טורבו", שזהו כינויו ב-NBA

תשובה 7

רש"י 

תשובה 8

הרגייסה

תשובה 9

חץ לצד מד הדלק בלוח המחוונים של הרכב, שמראה באיזה צד נמצא פתח התדלוק (ג'יימס מוילן, מהנדס רכב בפורד שאחראי לרעיון, שהלך לעולמו לאחרונה)

תשובה 10

נחל ניצנה

תשובה 11

מין עוף מים ממשפחת הברווזיים

תשובה 12

את הברקוד

תשובה 13

הקפלה הסיסטינית (כנסייה במתחם ארמון האפיפיור בקריית הוותיקן)

תשובה 14

 מארק צוקרברג, מכיוון שרעשי הבנייה במתחם המגורים שרכש הפרו את שלוות השכנים

תשובה 15

סְ-נוֹבִים שְׁצָ'אסְטְיֶים