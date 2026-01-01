מהי מילת השנה באנגלית שבחר מילון אוקספורד ל־2025?

לחשיפת התשובות גללו למטה
1. מהי מילת השנה באנגלית ל־2025, לפי מילון אוקספורד?
2. מהו צבע השנה ל-2026 לפי חברת הצבעים פנטון?
3. איזה שיר של משורר ישראלי ציטט האפיפיור ליאו ה-14 בדרשת חג המולד בוותיקן?
4. היכן אפשר למצוא סולם פנטטוני?
5. מי נודעה בכינוי BB?
6. איך קוראים למותג הגלידות שהשיק בחודש שעבר הכדורסלן דני אבדיה?
7. מיהו פרשן המקרא שאמר ש"העין דומה לעולם קטן"?
8. מהי עיר הבירה של סומלילנד?
9. מהו "חץ מוילן"?
10. איזה נחל גדול הוא היחיד בישראל שאינו נשפך לים?
11. מהי קזרקה חלודית?
12. מה המציאו ג'וזף וודלנד וברנרד סילבר?
13. איזה מבנה מפורסם תכנן האדריכל באצ'ו פונטלי על פי המידות והפרופורציות של בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך בירושלים?
14. מי ניסה לפייס את שכניו בפאלו אלטו, באמצעות אוזניות חוסמות רעשים, יין ומאפים?
15. מה עונים לברכת הנובי גוד סְ-נוֹבִים גּוֹדָם?
תשובה 1
Rage-Bait (פיתיון זעם) הכוונה לתוכן אינטרנטי שנועד בכוונה לעורר כעס
תשובה 2
תשובה 3
תשובה 4
במוזיקה, זהו סולם המורכב מחמישה צלילים באוקטבה
תשובה 5
השחקנית והזמרת הצרפתייה בריז'יט בארדו (שהלכה לעולמה בשבוע שעבר)
תשובה 6
"טורבו", שזהו כינויו ב-NBA
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
חץ לצד מד הדלק בלוח המחוונים של הרכב, שמראה באיזה צד נמצא פתח התדלוק (ג'יימס מוילן, מהנדס רכב בפורד שאחראי לרעיון, שהלך לעולמו לאחרונה)
תשובה 10
תשובה 11
מין עוף מים ממשפחת הברווזיים
תשובה 12
תשובה 13
הקפלה הסיסטינית (כנסייה במתחם ארמון האפיפיור בקריית הוותיקן)
תשובה 14
מארק צוקרברג, מכיוון שרעשי הבנייה במתחם המגורים שרכש הפרו את שלוות השכנים
תשובה 15
סְ-נוֹבִים שְׁצָ'אסְטְיֶים
