מהי מילת השנה באנגלית שבחר מילון אוקספורד ל־2025?

1. מהי מילת השנה באנגלית ל־2025, לפי מילון אוקספורד?

2. מהו צבע השנה ל-2026 לפי חברת הצבעים פנטון?

3. איזה שיר של משורר ישראלי ציטט האפיפיור ליאו ה-14 בדרשת חג המולד בוותיקן?

4. היכן אפשר למצוא סולם פנטטוני?

5. מי נודעה בכינוי BB?

6. איך קוראים למותג הגלידות שהשיק בחודש שעבר הכדורסלן דני אבדיה?

7. מיהו פרשן המקרא שאמר ש"העין דומה לעולם קטן"?

8. מהי עיר הבירה של סומלילנד?

9. מהו "חץ מוילן"?

10. איזה נחל גדול הוא היחיד בישראל שאינו נשפך לים?

11. מהי קזרקה חלודית?

12. מה המציאו ג'וזף וודלנד וברנרד סילבר?

13. איזה מבנה מפורסם תכנן האדריכל באצ'ו פונטלי על פי המידות והפרופורציות של בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך בירושלים?

14. מי ניסה לפייס את שכניו בפאלו אלטו, באמצעות אוזניות חוסמות רעשים, יין ומאפים?

15. מה עונים לברכת הנובי גוד סְ-נוֹבִים גּוֹדָם?