אישי: בן 38, נשוי + 3, גר בהוד השרון

מקצועי: מייסד-שותף ומנכ"ל Unleash, פלטפורמת חיפוש ארגונית מבוססת AI

שיחה קצרה עם איתי יצחקי, מייסד-שותף ומנכ"ל Unleash, פלטפורמת חיפוש ארגונית מבוססת AI

ילדות ומשפחה: נולדתי ברמת גן להורים שעבדו יחד כקבלני חשמל עצמאים. אמא הייתה אחראית על החשבונות, ואבא עם האחים שלו - על העבודה בשטח. רציתי לעבוד איתם כילד, אבל התברר שאין לי כישרון לעבודת כפיים.

אקדמיה לילדים: בבית הספר הייתי תלמיד די רגיל, עד שבכיתה ו' נרשמתי עם חבר לחוג תכנות. כשסיימתי אמא שלי החליטה שהשלב ההגיוני הבא הוא לרשום אותי למכללת רמת גן, לקורסים של מבוגרים. בהתחלה צחקו לה בפנים ואמרו שזה לא לילד בגילי, אבל היא התעקשה וקיבלו אותי. התחלתי ללמוד במכללה, בגיל 13 עברתי לאוניברסיטה הפתוחה ובגיל 17 כבר השלמתי תואר ראשון במדעי המחשב .

תיכוניסט והייטקיסט: במקביל ללימודים גם עבדתי כמתכנת בשני סטארט־אפים . עשיתי את זה בשביל הכיף, אחרי שהבטחתי לאמא שלי שאני שם בצד את כל הכסף שהרווחתי . בגיל 16 עזבתי והתמקדתי בלימודים בתיכון ובתואר.

אתגרים בצבא: התגייסתי ליחידת הסייבר במשרד ראש הממשלה, שם שירתי במחקר במשך שש שנים. בתקופת הצבא גם עשיתי תואר שני במדעי המחשב, הפעם באוניברסיטת תל אביב. אהבתי מאוד את היחידה, השקעתי את כל האנרגיות שלי בפיצוח אתגרים משמעותיים, עם אימפקט על המדינה. השירות בנה אצלי את היכולת העצמאית לרוץ ולחקור, להתקדם.

יזמות ראשונה: כשהשתחררתי היו לי חברים מהיחידה שהלכו לעבוד בגוגל בניו יורק והרוויחו משכורות עתק. לי היה ברור שאני מקים סטארט־אפ. ידעתי שאני הולך לשבת עם עצמי שנתיים בלי משכורת, בלי לדעת אפילו אם בחרתי בדרך הנכונה. בגיל 24 הקמתי עם חבר מהיחידה את סטוקומדיה, שטיפל בחוסר היכולת של חברות ענק, כמו אמזון ואיביי, לבצע אופטימיזציה למוצרים המשתייכים לזנב הארוך באי־קומרס (מוצרים פחות פופולריים - ד"א). בנינו להם מודל באמצעות למידת מכונה שחזה בדיוק של סנט איפה ואיך לקנות - ובעצם שיווק את המוצרים האלה. די מהר ובלי שום משקיע הפכנו לחברה רווחית מאוד , היינו שמונה אנשים בחדר אחד שמייצרים הרבה כסף.

אקזיט ראשון: לאחר כחמש שנים קיבלנו הצעת רכישה מטדי שגיא, שרצה להיכנס לאי-קומרס. מכרנו את סטוקומדיה לחברה שלו, מרקט־טק, בכ־50 מיליון דולר. זו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי סכום כסף משנה חיים, אבל האמת שהחיים שלי לא השתנו באופן קיצוני. הכסף נתן לי בעיקר ביטחון לעשות מה שאני רוצה. שמחתי שאוכל להקים עוד סטארט־אפ, הפעם בלי דאגות כלכליות.

Unleash: ב-2020, אחרי כשנה של הפסקה מעבודה, שבה נולדה בתי הבכורה, הקמתי את חברת Unleash עם עומר קורן, חברי הטוב מהתיכון. חברות גדולות משתמשות כיום ביותר מ־100 כלים שונים לאחסון דאטה. מנוע החיפוש הארגוני שפיתחנו יודע להתחבר לכל מקורות המידע של הארגון ולבנות מודל אחד. הוא מאפשר לעובדים להפיק מידע ותובנות הרבה יותר מהר.

בשנים הראשונות עבדנו על אש נמוכה, וגם גייסנו כ-20 מיליון דולר מקרנות כמו TLV ואנג'לים. הדחיפה הגדולה הגיעה רק ב-2024, עם הכניסה של AI לארגונים. פתאום כולם רצו לחבר בינה מלאכותית לדאטה הארגוני. סיימנו את אותה השנה עם כ-20 עובדים, ופתאום ב-2025, רגע לפני הרכישה, כבר היינו יותר מ-60. היום 30 חברות הן לקוחות שלנו.

אקזיט שני: לאחרונה זיהינו הזדמנות להימכר לחברת התוכנה האמריקאית Zendesk, אחת מחברות ה-SaaS הגדולות בעולם, שהייתה גם לקוחה שלנו ורצתה להקים מרכז פיתוח משמעותי לראשונה בישראל. היקף המכירה הוא כ־50 מיליון דולר. כשמסתכלים על המהירות שבה השוק הזה זז ועל כמויות הכסף שזורמות אליו, אני לא בטוח שהייתה לנו ברירה אחרת. ל-Zendesk יש 120 אלף לקוחות והכנסות של יותר מ־2 מיליארד דולר בשנה. הם יכולים להנגיש את הטכנולוגיה שלנו בקצב שייקח לנו המון שנים להגיע אליו, אם בכלל. אני כרגע המנהל של המרכז החדש שלהם בישראל ויש לנו לפחות שנה להטמיע את המוצר שלנו ב-Zendesk.

גיוון: אנחנו מעסיקים בחברה כיום גם כשמונה מתכנתות חרדיות. התרומה המקצועית שלהן עצומה. זה עובד פה ויכול לעבוד בכל מקום במדינה.

שוב שכיר: זה תמיד מעגל החיים שלנו, הפאונדרים. אנחנו בונים חברות ועסקים מאפס, מוכרים, משתלבים לתקופה בחברה הרוכשת וברגע המתאים מחליטים מה הלאה.

מה הלאה: אחרי שאשתחרר מההתחייבות שלי ל־Zendesk אהיה כבר בן 40, וזו שאלה טובה אם ארצה להקים עוד סטארט־אפ. באקזיט הזה ובזה שקדם לו עשיתי סך הכול יותר ממספיק למה שאני צריך בשביל לחיות, ובסופו של דבר לסטארט־אפ יש מחיר. אתה עובד נונסטופ, זה חלק מהמחלה שלך, אבל זה שונה כרווק בגיל 25, לעומת אדם עם תינוקות בבית.