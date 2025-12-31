עדכונים שוטפים

03:12 - נתניהו: "לא מחפשים הסלמה עם איראן, מקווה שגם הם לא"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הלילה (בין שלישי לרביעי) לרשת פוקס ניוז האמריקאית, במהלך ביקורו בפלורידה. הוא נשאל על המשך ההסכם בעזה, יחסיו עם טראמפ, והאלימות היהודית בשטחי יהודה ושומרון, "אלו 70 נערים מבתים הרוסים, אני רוצה דו-קיום".

המראיין ברט בייר שאל את נתניהו מהו הקושי העיקרי במעבר לשלב ב' ברצועה. נתניהו השיב: "מילה אחת: פירוז. חמאס התחייב להתפרק מנשק. עדיין יש להם כ-20 אלף איש, בעיקר עם רובי קלצ'ניק'וב שהם משתמשים בהם מפעם לפעם כדי להרוג את כל מי שלא רוצה את המשך המשטר. אז הם הורגים הרבה פלסטינים שלא רוצים אותם".

על איראן אמר נתניהו: "הם חוזרים לייצר טילים בליסטיים. באשר לתוכנית הגרעין, אני חושב שהם מנסים לעשות את זה, אני לא בטוח אם הם החליטו לחצות את הקו. אני חושב שהם שומעים את האזהרות של הנשיא טראמפ, ולפני פחות משנה הם גם ראו מה כרוך בכך. הם יהיו חייבים לבחור. אנחנו לא מחפשים הסלמה, אני מקווה שגם הם לא. אם הם כן - הכל יכול לקרות". לכתבה המלאה

"I'm very grateful to President Trump for the support that he gives us." Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on his meeting with President Trump Monday at Mar-a-Lago. #SpecialReport #FoxNews #Israel pic.twitter.com/mE6Sz1Pscc - Bret Baier (@BretBaier) December 30, 2025

22:54 - בצל המחאה: איראן תסגור כ-25 מחוזות במדינה, אוניברסיטאות ובתי ספר

איראן הודיעה שתסגור מחר משרדי ממשלה ב-25 מחוזות במדינה, ובנוסף אוניברסיטאות ובתי ספר ייסגרו מחר חלקית. המשטר טען כי הסגירה נועדה לחסוך באנרגיה בשל גל קור קשה שיורגש במדינה, אך ההערכה היא שהסיבה האמיתית היא המחאה המתרחבת באיראן בצל המשבר הכלכלי

22:36 - שורד השבי אלקנה בוחבוט: "רציתי לעשות טוב, ויצא שחצי מהחברים שהם המשפחה שלי לא כאן יותר"

בריאיון לחדשות 12 סיפר מפיק מסיבת הנובה על שנתיים של שבי, איומים יומיומיים, השפלות ואלימות פיזית ונפשית, ועל הסרטון שלא פורסם שבו ביימו ניסיון התאבדות שלו. על השמחה הגדולה עם החזרה הביתה, אבל גם על האשמה שהוא נושא על רצח רבים מחבריו, ועל הטראומה המתמשכת וההבנה שהשבי לא מסתיים עם השחרור: "צריך להמשיך עם הסיוט החולני הזה כל החיים". לכתבה המלאה

21:30 - המחאה החריגה באיראן - וההיערכות במערכת הביטחון

בישראל עוקבים אחרי המתרחש באיראן, שם שילוב של משבר מים קשה, קריסת מערכת החשמל, קריסה כלכלית ושנאה למשטר הביאו למצב קיצון. במערכת הביטחון מוכנים גם לאפשרות שהמשטר יפעל נגד ישראל - כי אין לו מה להפסיד. מדובר במחאה יוצאת דופן, שכן הפעם הסוחרים, שמחוברים למשטר, הם אלו שבמשבר. המחאה התפשטה מחוץ לטהרן, וחלק מכוחות הביטחון כבר נמנעים מלפעול באלימות נגד המוחים. לכתבה המלאה

