יזם כושל בתחילת הדרך, חלוץ הייטק ופילנתרופ: פרידה ממוריס קאהן

מוריס קאהן, מהיזמים הסדרתיים הוותיקים בישראל, שהקים את דפי זהב, קבוצת עורק ואמדוקס - והפך בזכות מימושים בהם למיליארדר ופילנתרופ, נפטר בגיל 96.

סיפורו של קאהן הוא סיפור ראשית ימי היזמות הישראלית, כאשר תעשיינים מעולמות התקשורת בהם גם עוזיה גליל, האחים יהודה וזוהר זיסאפל, בועז איתן ואבי נאור - הקימו חברות שהפכו לאבני הבניין של ההייטק הישראלי. אמדוקס, החברה הבולטת ביותר שהקים קאהן בתחילת שנות השמונים וגם הפכה אותו למיליארדר בסופו של דבר, הייתה מראשונות חברות התוכנה בארץ, מחלוצות תחום הבילינג העולמיות ואחת ההנפקות הגדולות של שנות התשעים. ב־1998 גייסה 252 מיליון דולר לפי שווי של 2.75 מיליון דולר. עד היום, זו נחשבת לאחת הנפקות המוצלחות שיצאו מישראל, עם שווי שוק של 8.7 מיליארד דולר.

קאהן, שעד גיל 37 היה יזם כושל שלא הצליח במיזמיו, ניגש ב־1967 למכרז התקשורת להוצאת ספרי טלפונים שאותם הוא כינה לימים "דפי זהב" ודרך קשריו בעולם התוכנה והטלפוניה הפך לאיש אמיד רק בעשור השישי לחייו. זאת כאשר מכר מחצית מחברת אמדוקס לסאות'ווסטרן. הוא הכניס לכיסו מאות מיליונים ולאחר מכן דאג להשקיע אותם בתחומים שעניינו אותו או שהיו חשובים לו: בחקר הסרטן, באמצעות תרומה למכון ויצמן; במלחמה בשחיתות כלכלית ושלטונית דרך התרומה המאסיבית לתנועה לאיכות השלטון; להשקעה בחקר הים באמצעות חברה להקמת מצפים תת ימיים ותרומה לעמותת צלול, ולהשקעה בחקר החלל - באמצעות התרומה לפרויקט SpaceIL. ב־2019 השיא משואה ביום העצמאות.

לא ויתר על יזמות

קאהן נולד ב־1930 וגדל בפרבר של יוהנסבורג בדרום אפריקה של משטר האפרטהייד בשנות ה־30 וה־40. הוא ניסה את מזלו בהקמת חנות, שלא צברה הצלחה, ובשל סלידתו מהמשטר ורצונו להתחיל דף חדש - עלה לישראל כשהיה בן 25, עם אשתו ז'קלין ושני בניו, דיויד ובנג'י. הוא רכש חלקה במושב בית ינאי שם התגורר עד יומו האחרון; למד ראיית חשבון אך התנסה במשך11 שנה בהקמת מיזמים שלא צברו הצלחה: מפעלים לייצור אופניים, אחר כך כפפות עור, ופטנט שימנע גניבות של רכבים ובקר - לא עלו יפה. אולם למרות קשיי הפרנסה והעלייה, קאהן לא ויתר על יזמות - דבר שהשתלם בסופו של דבר.

ב־1967 הוא ניגש, כאמור, למכרז של משרד התקשורת להדפסה ושיווק של מדריכי טלפונים במודל של "Yellow Pages" שהיו נפוצים בארה"ב. קאהן כינה אותם בארץ "דפי זהב", והם הפכו לשם דבר בכל בית ועסק בישראל. הוא צירף אליו לחברה את האחים שמואל מיתר, היועץ המשפטי שלה, וצבי, מנהל העסקים הראשי.

מוריס קאהן (1930-2026)

לתחום ההייטק הגיע מעט מאוחר יותר, כאשר ביקש למחשב את המדריכים הטלפוניים וצירף לדפי זהב את אבי נאור ואת בועז דותן, מי שהקים את יחידת המחשוב של דואר ישראל. שנתיים לאחר הצטרפותם, הבינו השלושה את הפוטנציאל הכלכלי שטמון במחשוב ספרי הטלפונים, ופנו להקים את קבוצת עורק, כמי שתייצא את הטכנולוגיה לחברות ספרי טלפונים בעולם.

ב־1982 החלה עורק לעבוד עם יצרנית ה"ילו פייג'ס" המקורית, סאות'ווסטרן־בל, ובתוך שלוש שנים הפכו אותה לשותפה, כאשר מכרו לה מחצית ממניותיהם. השותפות עם בל הולידה את אמדוקס שפיתחה תוכנה בתחום הבילינג, שכיום משמשת חברות תקשורת לנהל את כל תהליכי חיוב הלקוחות בכלל מסלולי התקשורת שלהם טלוויזיה, סלולר, אינטרנט ותקשורת קווית.

ב־1998 יצאה אמדוקס להנפקה בנאסד"ק לפי שווי של 2.75 מיליארד דולר; קאהן מימש מניות בהנפקה וגם ב־2004 כשקרן מרקסטון רכשה את מניותיו בדפי זהב. בסך הכול הוא מימש לפי ההערכה מניות אמדוקס ב־1.5 מיליארד דולר, כשהוא מחזיק בתואר מממש המניות הגדול בישראל לאותה התקופה.

אמדוקס פארק ברעננה / צילום: אורון גולקרוב

בהמשך דפי זהב נמכרה לקרן מרקסטון ובהובלת המנכ"ל לשעבר ניר למפרט, הפכה לקבוצת זאפ, שעברה מספר בעלויות וכיום מוחזקת בידי פורמולה מערכות. על פי פורבס, הונו של קאהן נאמד על פי כיום ב־1.1 מיליארד דולר והוא ממוקם במקום ה־3040 ברשימת המיליארדרים העולמית של המגזין.

אוהב את הים

עסקיו של קאהן היוו רק חלק מהקריירה שלו. בעשורים האחרונים לחייו תפסה הפעילות הפילנתרופית את עיקר זמנו ומרצו. עד כדי כך השקיע בתחום - שלדברי יריב בש, ממייסדי מיזם SpaceIL, "הוא סיפר בענווה שכבר אינו מיליארדר".

אחד מאהבותיו הגדולות הוא הים, בו השקיע קאהן הון וזמן. כבר בשנות ה־70 ייסד את חברת המצפים הימיים "קוראל וורלד", שהקימה בין השאר גם את המצפה התת־ימי באילת ומנוהלת בידי בנו בנג'י.

קאהן היה צוללן חובב עד גיל מאוחר ונהג לצלול מדי שנה באיים הקריביים לצדו של האסטרונאוט לשעבר באז אולדרין וחבריו. הוא גם החזיק יאכטה גדולה שעליה הפליג רבות, ובעזרתה, לפי פרסומים בתקשורת אף שהה זמן רב מחוץ למים הטריטוריאליים, דבר שהקל לכאורה על תשלומי המס שלו. פרסום שהוכחש על ידי קאהן בראיונות שנתן בעבר. הוא מהתורמים הגדולים לעמותת צלול להגנה על חופים ונחלים.

הפילנתרופיה לא נעצרה שם: כבר משנות התשעים היה קאהן אחד מתורמיה הגדולים של התנועה לאיכות השלטון, אם לא הגדול שבהם. אלעד שרגא מייסד התנועה מספר כי "נשיא מכון ויצמן לשעבר פרופ' מיכאל סלע ומפקד חיל האויר לשעבר דן טולקובסקי, שהיו אז חברי נשיאות התנועה, הציגו בפני את קאהן כדי להבטיח שהארגון יחיה לעוד שנים רבות. כבר אז היה חשוב לו להילחם בשחיתות השלטונית, בריכוזיות בכלכלה, ובקשרי ההון שלטון.

"בחמש השנים האחרונות הוא היה מרוסק ממה שקרה במדינה, זה הזכיר לו את דרום אפריקה שממנה עלה, גם בגיל תשעים הוא היה מגיע להפגנות".

לדברי שרגא, קאהן "היה מעין ילד נצחי גם בגיל מבוגר, מצחיק ומלא הומור. עד לפני שנה הוא היה נוהג לרכוב על סוסים, לשוט ולהשתולל כמו ילד. אמרו עליו שהוא צעיר לנצח".

את יום הולדתו ה־95 הוא חגג בחודש מרץ שעבר באולם בדרום תל אביב, בהופעה פרטית של עברי לידר מול מאות מוזמנים. בש מספר ש"כשעברי ירד מהבמה כבר היה מאוחר, וחשבתי שקאהן כבר הלך, אבל הוא עמד שם עד חצות ודיבר עם כל המוזמנים בנמרצות. הוא תמיד היה אומר: 'אני מעדיף להוסיף חיים לשנים שלי, מאשר להוסיף שנים לחיי'".

השקעת ענק בחלל

קאהן היה מי שפנה לפני 15 שנה לקבוצת הצעירים שהתגבשה ל־SpaceIL. זאת לאחר שנכח במקרה בהרצאה שלהם בכנס החלל הבינלאומי בישראל. "הוא אמר לנו: בואו מחר למשרד שלי, ואתן לכם צ'ק של מאה אלף דולר בלי שום התחייבות, ככה התחלנו", נזכר בש. "שנים אחר כך הוא צחק ואמר: 'אם הייתי יודע שההשקעה הזו תגדל ל־100 מיליון דולר, אולי לא הייתי ניגש מלכתחילה'".

אחרי התרסקות החללית בראשית על הירח ב־2019 הכריז קאהן מיד על הקמתה של בראשית 2, אך החליט שלא לתמוך בה. בשנים האחרונות תרם בעיקר לפעילויות נגד הרפורמה המשפטית ומחאות שונות.

בשלב זה, לא ברור עד כמה בניו ימשיכו את דרכו, לפחות בתחום הפילנתרופי. השניים לא מעורבים בעסקיו של האב המנוח. דיוויד הוא פסיכולוג קליני ואחיו בנג'י פעיל בחברת קוראל להקמת מיכלי אקווריום ומצפים תת־ימיים.