המהומות באיראן מסלימות; הנסיונות להפנות אש לישראל

דיווחים שוטפים:

06:50 - משרד ההגנה הסיני בהודעה מאיימת אחרי תרגיל הענק באזור טייואן: "התרגיל מדגים את עוצמתה של סין במאבק נגד 'עצמאות', בקידום האיחוד המחודש - ובסיכול של כל התערבות חיצונית"

01:26 - ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, אמר במסיבת העיתונאים על כניסתו לתפקיד כי ישאיר את המשרד למאבק באנטישמיות: "זה נושא שאנחנו מתייחסים אליו ברצינות רבה"

00:36 - על רקע המתיחות בין ריאד לאבו דאבי: אמיר קטאר תמים בן חמד שוחח עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד

23:22 - ראש הממשלה ופמלייתו המריאו כעת מפלורידה חזרה לישראל

22:40 - ראש ממשלת לבנון נואף סלאם התייחס בריאיון לרשת LBCI הלבנונית לסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו: "הנשק צריך להיות של כל הלבנונים ועל פי החלטת הממשלה. איש אינו רוצה לזרוק אותו לים או למסור אותו לישראל, כפי שאומרות השמועות"

21:20 - ישראל עוקבת אחרי המחאות באיראן: ההזדמנויות - והחשש במערכת הביטחון

ההפגנות באיראן הפכו היום (חמישי) לאלימות יותר ויותר, עם דיווחים על פצועים והרוגים. מערכת הביטחון עוקבת אחר סימנים מעידים העלולים להדאיג את ישראל, והחשש הוא שהשלטונות עלולים להסיט את האש הפנימית - לעברנו.

המהומות עדיין לא בסדר הגודל ובעוצמה של גלי המחאה הקודמים, כגון במהומות שפרצו בעקבות מותה של הצעירה אמיני בשנת 2022 - אירועים שקיבלו את הכינוי "מהומות החיג'אב" , אך זהו יום המחאה החמישי בלבד, והמצב באיראן רק הולך ומסלים.

המהומות התפשטו כבר ל-27 מוקדים ומתרחשות גם באור יום: כלי התקשורת הממלכתיים והאופוזיציוניים במדינה מדווחים על מפגינים הרוגים בלורדג'סטן, כוהדשת ואספהאן. עוד דווח על עימותים בעיר קום וירי של כוחות הביטחון האיראניים לעבר מפגינים בנהוואנד, במחוז המדאן.

המשטר האיראני מנסה להאשים את ישראל בהפגנות ולהפנות האש: לפי הקו שאימץ המשטר, מדובר כביכול בפרויקט שמופעל בידי ישראל וארה"ב , ונבלם בידי הציבור עצמו. תומכי המשטר שמו לעצמם למטרה להתייחס למראות כאל מהלך מתוזמן שמנצל מצוקה כלכלית כדי להצית מהומות ולהוביל להסלמה ביטחונית.

פורסם לראשונה ב-N12