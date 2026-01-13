בזכות ההכנסות ממסים: הגירעון בשנה החולפת הסתכם ב-4.7%

משרד האוצר פרסם (ב') היום את דו"ח ביצוע התקציב והכנסות המדינה ממסים לסיכום שנת 2025.

מהדו"ח עולה כי הגירעון בשנת 2025 עמד על 4.7% מהתוצר, לעומת תחזית לגירעון של 5.2% תוצר בסוף שנת 2024, וזאת בהשוואה לגירעון של 6.8% בשנת 2024. הגירעון הסתכם ב־98.6 מיליארד שקלים בסוף השנה, אך מדובר באומדן ראשוני, בעוד שדו"ח ההוצאות והכנסות המדינה המלא צפוי להתפרסם בעוד מספר חודשים.

מבחינת הכנסות ממסים, שנת 2025 הסתיימה עם גבייה של כ־520 מיליארד שקלים, לעומת 455 מיליארד שקלים בשנה הקודמת - עלייה של כ־64 מיליארד שקל. מחצית מהעלייה מיוחסת להעלאות מסים שבוצעו במהלך השנה. סך המסים הישירים עמד על כ־300 מיליארד שקלים.

עוד עולה מהדו"ח כי הכנסות נוספות בהיקף מוערך של 20.9 מיליארד שקל נבעו משינויי חקיקה והשפעתם על הגבייה בשנת 2025. בין היתר, בשנת 2025 נכנסו לתוקף מספר שינויי חקיקה אשר השפיעו על התנהגות הצרכנים והמגזר העסקי כבר בסוף שנת 2024, והובילו לעלייה בהכנסות המדינה ממסים. בין סעיפי החקיקה נמנים מס יסף נוסף של 2% על הכנסות מהון - דיבידנדים, שכירות ורווחי הון - וכן רפורמת מיסוי רווחים לא מחולקים.

בעקבות רפורמות אלה חולקו דיבידנדים בהיקפים גבוהים משמעותית מהיקף ממוצע חודשי רגיל. בנוסף, העלאת שיעור המע"מ מ־17% ל־18% תרמה ככל הנראה להקדמת צריכה ולהגברת היבוא, ובפרט ליבוא כלי רכב, מעבר להשפעות הנובעות משינויים במס הקנייה על יבוא.

הוצאות המלחמה בשנת 2025 נאמדות ב־78 מיליארד שקלים נטו, וכוללות הוצאות אזרחיות וצבאיות. עלותה הישירה המצטברת של המלחמה מאז תחילתה מוערכת ב־199 מיליארד שקל, מתוכם כ־164 מיליארד שקל הוצאות ביטחוניות, והיתרה הוצאות אזרחיות.

במשרד האוצר מסרבים "לחגוג" את הגירעון של שנת 2025, שאמנם נמוך ביחס לתחזית, אבל עדיין נחשב לגבוה במיוחד. הגירעון שנקבע בהצעת התקציב לשנת 2026 עמד על 3.2, ערב הדיון בממשלה עלה ל-3.6 והסתיים ב-3.9%. מדובר בגירעון שלא יוכל לצמצם את יחס החוב לתוצר.