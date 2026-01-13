ענקית אבטחת המידע האמריקאית קראודסטרייק רכשה אחר הצהריים (ג') את חברת הסייבר של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה ושותפו אביחי כהן ב-420 מיליון דולר. החברה גייסה עד כה 37 מיליון דולר בלבד ממשקיעים כמו קרן Planven, קרן GreatPoint וכן קראודסטרייק עצמה שהשקיעה בחברה דרך קרן ההון סיכון שלה, ובגיוס האחרון שלה בינואר שעבר קיבלה תג מחיר של 64 מיליון דולר בלבד, כך על פי PitchBook.

● כך מנסה רשות החדשנות לעודד יזמים לוותר על חלום הסייבר

● האקזיט הישראלי הגדול: מחלוקת על מיליארדים בין רשות המסים לוויז

סראפיק עוסקת באבטחת דפדפנים והיא מוצר משלים למערכת ההגנה על מוצרי הקצה של קראודסטרייק (end-point), והיא מהדהדת רכישה דומה שעתידה להיסגר: העסקה לקנייתה של KOI הישראלית בידי פאלו אלטו נטוורקס - גם קוי מאבטחת את השימוש בדפדפנים אצל המשתמש הארגוני על ידי ניטור ספריות תוכנה או תוספים להורדה.

עד היום רכשה קראודסטרייק ארבע חברות בישראל - קודם לרכישה הנוכחית. בהן, אדפטיב שילד, ביוניק, פלואו סקיוריטי ופרי-אמפט סקיוריטי - בהיקף כולל של 829 מיליון דולר, כך על פי מאגר Finder. הרכישה החדשה מעלה את היקף ההשקעות של קראודסטרייק בישראל ליותר ממיליארד דולר - לא כולל השקעות ההון סיכון שלה. את מרכז הפיתוח המקומי מנהל דירקטור ההנדסה ירון זינר שהגיע מרכישת פרי-אמפט סקיוריטי.