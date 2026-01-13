ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה סראפיק של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה נמכרה ב-420 מיליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קראודסטרייק

ענקית הסייבר ממשיכה ברכישות בישראל: קונה את סראפיק של אילן ישועה ב-420 מיליון דולר

ענקית אבטחת המידע האמריקאית קראודסטרייק קונה את חברת הסייבר של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה ושותפו אביחי כהן • סראפיק גייסה עד כה 37 מיליון דולר בלבד, בין היתר מקראודסטרייק עצמה • היא עוסקת באבטחת דפדפנים ותהווה מוצר משלים למערכת ההגנה על מוצרי הקצה של קראודסטרייק

אסף גלעד 16:33
אילן ישועה / צילום: איל יצהר
אילן ישועה / צילום: איל יצהר

ענקית אבטחת המידע האמריקאית קראודסטרייק רכשה אחר הצהריים (ג') את חברת הסייבר של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה ושותפו אביחי כהן ב-420 מיליון דולר. החברה גייסה עד כה 37 מיליון דולר בלבד ממשקיעים כמו קרן Planven, קרן GreatPoint וכן קראודסטרייק עצמה שהשקיעה בחברה דרך קרן ההון סיכון שלה, ובגיוס האחרון שלה בינואר שעבר קיבלה תג מחיר של 64 מיליון דולר בלבד, כך על פי PitchBook.

כך מנסה רשות החדשנות לעודד יזמים לוותר על חלום הסייבר
האקזיט הישראלי הגדול: מחלוקת על מיליארדים בין רשות המסים לוויז

סראפיק עוסקת באבטחת דפדפנים והיא מוצר משלים למערכת ההגנה על מוצרי הקצה של קראודסטרייק (end-point), והיא מהדהדת רכישה דומה שעתידה להיסגר: העסקה לקנייתה של KOI הישראלית בידי פאלו אלטו נטוורקס - גם קוי מאבטחת את השימוש בדפדפנים אצל המשתמש הארגוני על ידי ניטור ספריות תוכנה או תוספים להורדה.

עד היום רכשה קראודסטרייק ארבע חברות בישראל - קודם לרכישה הנוכחית. בהן, אדפטיב שילד, ביוניק, פלואו סקיוריטי ופרי-אמפט סקיוריטי - בהיקף כולל של 829 מיליון דולר, כך על פי מאגר Finder. הרכישה החדשה מעלה את היקף ההשקעות של קראודסטרייק בישראל ליותר ממיליארד דולר - לא כולל השקעות ההון סיכון שלה. את מרכז הפיתוח המקומי מנהל דירקטור ההנדסה ירון זינר שהגיע מרכישת פרי-אמפט סקיוריטי.