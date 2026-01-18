שוכרים עזבו, בעלת הדירה התנגדה. למה ביהמ"ש קבע שלא הפרו חוזה?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס, שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל ela-l@globes.co.il

בעלת דירה לא אפשרה לשוכרים למצוא דייר חלופי, והם עזבו - החוזה הופר? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש קבע כי שוכרי דירה היו רשאים לעזוב, באופן חד צדדי בתקופת החוזה ומבלי למצוא שוכר חלופי, לאחר שבעלת הדירה הכשילה את מאמציהם למצוא שוכר שייכנס בנעליהם בבעלות התובעת דירה בגבעתיים. הנתבעים, זוג ששכר את הדירה למשך שנה, החל מיולי 2023, הודיעו כבר בספטמבר 2023 כי עקב שינוי במקום העבודה של הנתבעת בכוונתם לעזוב את הדירה ב־1 בנובמבר. זאת, תוך מציאת שוכר חלופי שייכנס במקומם. ואולם, ב־15 בנובמבר 2023 עזבו הנתבעים את הדירה מבלי שנכנס שוכר חלופי. בתגובה הגישה בעלת הדירה את שטר החוב שניתן להבטחת הסכם השכירות לביצוע בלשכת ההוצל"פ בת"א. הנתבעים הגישו התנגדות לביצוע השטר והמחלוקת עברה לדיון בביהמ"ש השלום. לטענת הנתבעים, כשהחליטו לסיים את תקופת השכירות חיפשו שוכר חלופי, אך לא ניתן היה להתקדם מול מחליפים פוטנציאליים לאור נתק מצד בעלת הדירה. התובעת טענה, כי השוכרים עזבו באופן חד צדדי, הפרו חוזה ויצרו חובות; וכי הסכימה להכנסת שוכר משנה, אך לא שוכר חלופי. השופטת הבכירה רונית פינצ'וק־אלט דחתה את התביעה וציינה כי "הדין מכיר בכך שאין לחייב שוכר להתגורר בדירה ששכר ויהי מה". נקבע, כי ע"פ הוראת סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה, התובעת לא הייתה רשאית לסרב סירוב גורף לבקשת הנתבעים למצוא שוכר חלופי ולעזוב; וכי למשכיר עומדת הזכות לסרב לשוכר חלופי או לשוכר משנה כשמשתנים אובייקטיביים מעידים על כך שמצבו הפיננסי אינו איתן או כשישנו שינוי ביחס להסכם השכירות המקורי. עוד הוסיפה, כי הנתבעים היו רשאים לבקש לסיים את תקופת השכירות מוקדם מהקבוע בהסכם בגין שינוי מקום העבודה של הנתבעת וכי דרישת התובעת שימצאו שוכר משנה ולא שוכר חלופי "בלתי סבירה" ומותירה אותם מחויבים לה כמעין "מנהלים" של הנכס, אחראים לפקח ששוכר המשנה לא יפר את ההסכם, שישלם שכ"ד וחשבונות במועד וכיו"ב - חיובים אשר הופכים למעמסה לא סבירה. עוד צוין, כי התובעת אף לא טרחה לנסות ולהשכיר את הדירה לאחר ולהקטין את הנזק, ועובדה זו פועלת לחובתה. משמעות הפסיקה: בעלי דירה אינם רשאים לסרב סירוב גורף לבקשת שוכרי הדירה לעזוב את המושכר תוך מציאת שוכר חלופי מספר תיק: תאד"מ 24895-04-24 קראו עוד

נקלעו למסע בן תשעה ימים עקב ביטול טיסה - ויקבלו פיצוי של 26 אלף שקל הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש חייב את חברת בריטיש איירווייס לשלם למשפחה בת שבע נפשות פיצוי בסך 26,027 שקל, לאחר שעקב ביטול טיסה נקלעו למסע בן תשעה ימים בחזרתם הביתה מארה"ב התובעים, בני זוג וחמשת ילדיהם הקטינים, הגישו תביעה קטנה בסך 37,700 שקל נגד חברת בריטיש איירווייס, בדרישה לפיצוי עבור תלאות שעברו במסע הביתה מארה"ב לישראל באוגוסט 2024. מסע זה נמשך בפועל תשעה ימים, לאחר שטיסתם המתוכננת בוטלה. התובעים רכשו מאמריקן איירליינס כרטיסי טיסה מניו־יורק לישראל דרך מדריד. באותם ימים הייתה מלחמת "חרבות ברזל" בעיצומה כשנה, ובאוגוסט 2024 חלה הסלמה שהגיעה לשיאה ב־25 בחודש, עם פתיחת מתקפת המנע של ישראל נגד חיזבאללה; אז ביטלה אמריקן טיסות לישראל. ביטול הטיסה הותירם חמישה ימים נוספים בניו יורק, והטיסה החלופית לישראל שקיבלו (מאמריקן) הייתה דרך לונדון, כששני המקטעים מופעלים ע"י בריטיש. בשל הסלמת המצב הביטחוני, ביטלה בריטיש את המקטע השני (לונדון־ישראל) והסדירה להם טיסה חלופית לאתונה כשהיו בדרך ללונדון. בלונדון נאלצו לשהות כחצי יום בנמה"ת ללא מזון כשר. באתונה התבשרו התובעים שומרי השבת כי טיסתם לישראל נדחתה משישי בבוקר לליל שבת, אך לבסוף זו יצאה כסדרה והם הגיעו לישראל כמה שעות לפני כניסת השבת. הרשם הבכיר צוריאל לרנר ציין, כי מועדי הנסיעה המתוכננים, ואלה שהתקיימו בפועל, לא נכללו במועדים שהוחרגו מפיצוי ע"פ חוק עקב המצב הביטחוני, אך חברות התעופה עדיין רשאיות לטעון כי בימים מסוימים חלו נסיבות מיוחדות שהצדיקו את הערכת הסיכון שבגינה בוטלה הטיסה. "מנגד", ציין, "אתקשה לקבל טענה שרצף שלם של ימים התאפיין בחוסר יכולת לטוס לישראל". עוד הוסיף, כי במקרה זה הוא לא מצא בטענות בריטיש התייחסות ליום מסוים כזה, אלא רק לתקופת פרוץ מלחמת המנע, שנמשכה כמה ימים. התביעה התקבלה בחלקה כך שנקבע שהתובעים זכאים לפיצוי ע"פ חוק עבור המקטע מלונדון לישראל, לשיפוי עבור עלות הכרטיסים מאתונה לישראל ולהוצאות ההליך המשפטי, אך אינם זכאים ל"פיצוי לדוגמא" שכן יש להתחשב במצב הביטחוני הרגיש ובאי־הוודאות המשפטית. זאת עקב ריבוי פסיקות סותרות בנוגע לפיצוי נוסעים בשל טיסות שבוטלו בעקבות אירועים ביטחוניים. משמעות הפסיקה: חברות תעופה אינן יכולות לטעון כי רצף שלם של ימים התאפיין באי יכולת לטוס לישראל על מנת להתחמק מפיצוי בגין ביטול טיסות מספר תיק: ת"ק 30379-12-24 קראו עוד