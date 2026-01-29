מותג עם מצפון: האג׳נדה הסביבתית של שעוני ORIS

הכתבה בשיתוף רולטיים

בעשור האחרון גוברת המודעות הציבורית והעסקית לחשיבות השמירה על האקלים וההתמודדות עם משבר ההתחממות הגלובלית. יותר ויותר חברות מאמצות אג’נדה ירוקה כחלק אינטגרלי מהאסטרטגיה שלהן. לא כגימיק שיווקי או כטרנד חולף, אלא מתוך תפיסה עמוקה של אחריות סביבתית והבנה כי קיימות היא תנאי הכרחי לעתיד כלכלי וחברתי בר-קיימא. בתוך המגמה הזו בולטות חברות שמוכיחות עקביות לאורך זמן, ולא רק הצהרות. אחת מהן היא חברת השעונים השווייצרית Oris, שמקדמת בשנים האחרונות אג’נדה סביבתית ברורה.

אג’נדה זו מתורגמת לפעילות מעשית: ייצור ופיתוח שעונים מכניים עמידים לשנים רבות, מעבר לאריזה ידידותית לסביבה, יצירת קולקציות ופרויקטים ייעודיים לשמירה על האוקיינוסים והטבע, ושיתופי פעולה עם ארגונים סביבתיים.

חברת ORIS נוסדה בשנת 1904 בכפר הולשטיין שבשוויץ, בתקופה שבה ייצור שעונים התבסס כולו על מנגנונים מכניים. מאז הקמתה פעלה החברה לייצר שעונים איכותיים ועמידים, תוך שימוש בידע ההורולוגי של תקופתה ובטכנולוגיות המתקדמות שעמדו לרשותה. במהלך משבר הקוורץ בשנות ה-70 וה-80 ייצרה ORIS, בדומה למרבית התעשייה השווייצרית, גם שעוני קוורץ. עם זאת, כבר בתחילת שנות ה-80 קיבלה החברה החלטה אסטרטגית להתמקד מחדש ובאופן בלעדי בשעונים מכניים - החלטה שמלווה את המותג עד היום. הבחירה הזו נובעת מתפיסה ארוכת טווח של יצירת מוצר שמיועד ללוות את בעליו שנים רבות, והיא עומדת גם בבסיס פיתוחו של המנגנון המכני Calibre 400, המבטא את מחויבות המותג לאיכות, לחדשנות ולקיימות.

בעולם שבו רוב מותגי היוקרה מצויים בבעלות תאגידי ענק, המותג ORIS שומר מאז ועד היום על עצמאות מלאה. בחירה זאת מאפשרת לו לנהל באופן עצמאי את החלטותיו בתחום הפיתוח, הקיימות והאג’נדה הסביבתית. ORIS הוא מותג יוקרה עם מצפון. האג’נדה הירוקה היא חלק מה-DNA של המותג, והוא מחויב ליצירת שינוי חיובי באמצעות פיתוח מוצרים ויוזמות שמקדמות קיימות ואחריות חברתית. עבור המותג, יש חשיבות גדולה בהעברת החוויה המלאה ללקוח הקצה - מחויבות לסביבה ברמת המותג, לצד חיבור אישי וקהילתי ברמת הלקוח.

כחלק מהאג’נדה הסביבתית שלה, השיקה ORIS את דגם Aquis Date Upcycle - גרסת שעון הצלילה עתיר הביצועים שלה, הכולל לוח צבעוני העשוי מפלסטיק PET ממוחזר שנאסף מקרקעית האוקיינוסים. תהליך מיחזור הפלסטיק יוצר דוגמאות אקראיות, ולכן כל לוח הוא ייחודי ואין שני שעונים זהים.

החזון שמאחורי השעון הוא להמחיש כיצד ניתן להפוך פסולת פלסטיק לאובייקט יוקרה ובמקביל לעודד מעורבות ציבורית רחבה. בהקשר הזה השיקה החברה את יוזמת Oris Change for the Better Days - סדרת ימי ניקיון חופים ופארקים שמתקיימים ברחבי העולם. במסגרת הפעילות יוצרו על ידי השותפה החדשה של החברה tide#, שקיות ניקוי ייעודיות של ORIS העשויות מפלסטיק ממוחזר מהאוקיינוסים, לשימוש באיסוף פסולת.

ORIS אף הקימה את OSC - Oris Social Club - פלטפורמה קהילתית עולמית של חובבי ORIS ושעונים בכלל, שמטרתה חיבור בין אנשים סביב תחומי עניין משותפים, עשייה חברתית וסביבתית, ולא רק סביב המוצר עצמו. גם בישראל פועלת קהילה גדולה של OSC, פעילה ומעורבת של לקוחות וחובבי המותג, עם פעילות שוטפת בפלטפורמה ייעודית בפייסבוק ומפגשים פיזיים. המפגשים משלבים שיח על שעונים ועל ענייני היום יום לצד יוזמות קהילתיות וסביבתיות, כמו יום ניקיון שנערך בקיץ האחרון בשיתוף עמותת אקואושן.

ORIS מאמצת בפועל גישה של ESG: אחריות סביבתית מדידה, מחויבות חברתית עמוקה ושקיפות ניהולית. דרך דוחות קיימות שנתיים, פעילות להפחתת פליטות, שיתופי פעולה עם ארגונים סביבתיים וחיבור לקהילות מקומיות, המותג יוצר השפעה שנשזרת בעשייה היומיומית ולא נשארת ברמת ההצהרה.

קופסת השעונים החדשה עשויה כולה מקרטון ונייר, כאשר למעלה ממחצית החומרים ממוחזרים והיתר מגיעים ממקורות בעלי תקן FSC. תקן FSC (Forest Stewardship Council) הוא תקן בינלאומי המבטיח שמוצרי עץ ונייר מקורם ביערות המנוהלים באופן אחראי, תוך שמירה על הסביבה, זכויות עובדים וקהילות מקומיות, וניהול שקוף ובר-קיימא. המעבר לאריזה החדשה צפוי להפחית את השימוש בפלסטיק ביותר מ-1.5 טון בשנה - ירידה של כ-65% במשקל בהשוואה לאריזה הקודמת. בנוסף, המבנה המתקפל של הקופסה מצמצם את נפח האריזה בכ-50%, מה שתורם להפחתה מדידה נוספת בפליטות הפחמן.

בנוסף לכך, ORIS משתפת פעולה לאורך שנים עם ארגונים סביבתיים מובילים, כחלק ממחויבותה ליצירת שינוי ממשי. במסגרת זו פועלת החברה לגיוס כספים ולהעלאת המודעות לפעילותן של יוזמות חלוציות בתחום שימור האוקיינוסים. ORIS מתמקדת בהפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלה, בשימור הסביבה הימית, בשימוש בחומרים בני-קיימא ובחיזוק קהילות מקומיות, כחלק ממדיניות קיימות מעשית ושקופה.

דנה ברמן , מנהלת מותג ORIS מטעם חברת רולטיים, היבואנית הרשמית של שעוני ORIS בישראל: "אם חשוב לך לדעת שהשעון שלך עושה קצת יותר מלמדוד זמן ושקיימות היא חלק טבעי מהיום-יום שלך, אני מזמינה אותך להכיר את מותג ORIS מקרוב - באתר ובחנויות, וכמובן להצטרף לקהילת OSC בפייסבוק, ולגלות איך שעון אחד יכול לחבר בין דיוק שוויצרי, עיצוב איקוני ועשייה סביבתית ממשית".

