הספארי ברמת גן יעבור דירה. מה ייבנה במקומו?

הממשלה ועיריית רמת גן הגיעו לסיכום, לפיו הספארי ברמת גן יועבר לפארק אריאל שרון (אזור חירייה) בעלות של 500 מיליון שקל שתגיע מהממשלה. הפארק יישאר בניהול עיריית רמת גן ובשטחה המוניציפלי, ושטח הספארי הנוכחי יהפוך לשכונת מגורים.

הצעד גובש לאחר משא-ומתן ממושך שנוהל על-ידי ראש העיר רמת גן, כרמל שאמה הכהן, אל מול משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל.

על-פי ההסכם, יוקם מחלף נוסף מהעיר רמת גן לכביש 4, מה שצפוי להפחית עומסי תנועה בציר אלוף שדה ובדרום מזרח העיר.

כמו כן, מתוכננת הקמת שכונת מגורים חדשה עם אלפי יחידות דיור. שאמה הכהן מעוניין לייעד את השכונה לצעירי העיר, ולדבריו השכונה תתוכנן ותקודם באמצעות בינה מלאכותית. ההסכם כולל גם הרחבה משמעותית של הפארק הלאומי בכמה מאות דונמים, פתיחת שטחים ירוקים שהיו סגורים לציבור והוספת אלפי עצים חדשים.

"העתקת הספארי ייתן יותר איכות חיים לתושבי רמת גן ויותררווחה לבעלי החיים", מסר שאמה הכהן. "רמת גן גדולה יותר, חדשנית יותר, ירוקה יותר, זורמת יותר וצעירה יותר. זה לא רק מעבר גאוגרפי והגדלת העיר והפארק הלאומי, אלא מהלך אסטרטגי שמבטיח ספארי חדש וחדשני במימון המדינה ובלי שקל מהארנונה, הגדלת שטח השיפוט של העיר, יצירת הריאה הירוקה הגדולה בגוש דן, פתרון אמיתי לפקקים בציר אלוף שדה, פיתוח מקורות תעסוקה והכנסה חדשים, הקמת מבני ציבור, תרבות וספורט שלא היה להם מקום עד היום והזדמנות חד-פעמית לתכנון שכונה חכמה מבוססת בינה מלאכותית עם דיור בר-השגה לצעירים".

ההסכם יושק בטקס רשמי ביום חמישי השבוע, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו.