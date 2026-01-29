ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מיהן שתי המשפחות היריבות במחזה רומיאו ויוליה, למי נועדו האורים והתומים בתקופת המקרא, ומה פירוש שם המועצה המקומית דיר אל־אסד? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:47
1. מה היה הדיליי המדויק בשידור שעקב אחרי אלכס הונולד, כשטיפס על מגדל טאיפיי 101 ללא כל אמצעי אבטחה?
2. ראשי תיבות של מהן תקש"ח?
3. כיצד הפך פופקורן לחטיף הרשמי של בתי הקולנוע?
4. במה עסק למחייתו גיבור הספר "המשפט" של קפקא?
5. מתי ביטלה סין את מדיניות הילד היחיד?
6. למי נועדו האורים והתומים בתקופת המקרא?
7. מה מיוחד בברוש העתיק הצומח ברחוב העצמאות 51 בהרצליה?
8. סיסמתה של איזו תנועת נוער היא "היה נכון"?
9. מיהן שתי המשפחות היריבות במחזה רומיאו ויוליה?
10. איזה סגנון ריקוד נולד בדרום ברונקס (ניו יורק) והפך רשמית לענף ספורט באולימפיאדת פריז 2024?
11. מה פירוש שם המועצה המקומית דיר אל־אסד?
12. איזה סוג של מאכל הוא רעמת האריה?
13. איך נקראים בהלכה בישולים שהכינו גויים?
14. מיהן הקבוצות שישחקו באצטדיון ליוויס בקליפורניה בסופרבול 2026?
15. ומדוע הודיע הנשיא טראמפ כי לא יגיע למשחק?

תשובה 1

עשר שניות

תשובה 2

תקנות שעת חירום

תשובה 3

מכיוון שהיה חטיף זול במהלך השפל הכלכלי הגדול בארה"ב

תשובה 4

פקיד בנק

תשובה 5

ב-2015 התירה שני ילדים למשפחה ומ-2021 שלושה ילדים

תשובה 6

לכהן הגדול, לצורך הכרעה בשאלות גורליות

תשובה 7

הוא העץ שבהשראתו כתבה לאה נאור את השיר "מקהלה עליזה"

תשובה 8

הצופים

תשובה 9

קפולט ומונטגיו

תשובה 10

ברייקדאנס

תשובה 11

מנזר האריה

תשובה 12

פטריית מאכל

תשובה 13

בישולי עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות)

תשובה 14

ניו אינגלנד פטריוטס וסיאטל סיהוקס (שתי הקבוצות נפגשו בגמר לפני עשור)

תשובה 15

בעקבות הבחירות המוזיקליות במחצית ובגלל המרחק הגיאוגרפי