לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה היה הדיליי המדויק בשידור שעקב אחרי אלכס הונולד, כשטיפס על מגדל טאיפיי 101 ללא כל אמצעי אבטחה?

2. ראשי תיבות של מהן תקש"ח?

3. כיצד הפך פופקורן לחטיף הרשמי של בתי הקולנוע?

4. במה עסק למחייתו גיבור הספר "המשפט" של קפקא?

5. מתי ביטלה סין את מדיניות הילד היחיד?

6. למי נועדו האורים והתומים בתקופת המקרא?

7. מה מיוחד בברוש העתיק הצומח ברחוב העצמאות 51 בהרצליה?

8. סיסמתה של איזו תנועת נוער היא "היה נכון"?

9. מיהן שתי המשפחות היריבות במחזה רומיאו ויוליה?

10. איזה סגנון ריקוד נולד בדרום ברונקס (ניו יורק) והפך רשמית לענף ספורט באולימפיאדת פריז 2024?

11. מה פירוש שם המועצה המקומית דיר אל־אסד?

12. איזה סוג של מאכל הוא רעמת האריה?

13. איך נקראים בהלכה בישולים שהכינו גויים?

14. מיהן הקבוצות שישחקו באצטדיון ליוויס בקליפורניה בסופרבול 2026?

15. ומדוע הודיע הנשיא טראמפ כי לא יגיע למשחק?