לחשיפת התשובות גללו למטה
1. מה היה הדיליי המדויק בשידור שעקב אחרי אלכס הונולד, כשטיפס על מגדל טאיפיי 101 ללא כל אמצעי אבטחה?
2. ראשי תיבות של מהן תקש"ח?
3. כיצד הפך פופקורן לחטיף הרשמי של בתי הקולנוע?
4. במה עסק למחייתו גיבור הספר "המשפט" של קפקא?
5. מתי ביטלה סין את מדיניות הילד היחיד?
6. למי נועדו האורים והתומים בתקופת המקרא?
7. מה מיוחד בברוש העתיק הצומח ברחוב העצמאות 51 בהרצליה?
8. סיסמתה של איזו תנועת נוער היא "היה נכון"?
9. מיהן שתי המשפחות היריבות במחזה רומיאו ויוליה?
10. איזה סגנון ריקוד נולד בדרום ברונקס (ניו יורק) והפך רשמית לענף ספורט באולימפיאדת פריז 2024?
11. מה פירוש שם המועצה המקומית דיר אל־אסד?
12. איזה סוג של מאכל הוא רעמת האריה?
13. איך נקראים בהלכה בישולים שהכינו גויים?
14. מיהן הקבוצות שישחקו באצטדיון ליוויס בקליפורניה בסופרבול 2026?
15. ומדוע הודיע הנשיא טראמפ כי לא יגיע למשחק?
תשובה 1
תשובה 2
תשובה 3
מכיוון שהיה חטיף זול במהלך השפל הכלכלי הגדול בארה"ב
תשובה 4
תשובה 5
ב-2015 התירה שני ילדים למשפחה ומ-2021 שלושה ילדים
תשובה 6
לכהן הגדול, לצורך הכרעה בשאלות גורליות
תשובה 7
הוא העץ שבהשראתו כתבה לאה נאור את השיר "מקהלה עליזה"
תשובה 8
תשובה 9
תשובה 10
תשובה 11
תשובה 12
תשובה 13
בישולי עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות)
תשובה 14
ניו אינגלנד פטריוטס וסיאטל סיהוקס (שתי הקבוצות נפגשו בגמר לפני עשור)
תשובה 15
בעקבות הבחירות המוזיקליות במחצית ובגלל המרחק הגיאוגרפי
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.