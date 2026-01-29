אישי: בן 33, בזוגיות, גר בברוקלין, ניו יורק

מקצועי: מנכ"ל חברת הסייבר Oasis Security

ילדות ומשפחה: נולדתי בישראל כעשרה חודשים לאחר שהוריי עלו מרוסיה. גרנו ברמת גן עם המשפחות המורחבות, זו של אבא וזו של אמא, בדירת שלושה חדרים. אני הבן הבכור, יש לי עוד אחות חורגת מנישואים קודמים של אבא ושני אחים תאומים. גדלתי בחינוך סובייטי ולאבא היה חשוב שאוציא כסף רק אחרי שהרווחתי אותו - אז מגיל 8 עבדתי בחברה שלו, ששיווקה מוצרי תוכנה. הוא היה משלם לי דמי כיס פלוס. אמא עבדה כמפתחת תוכנה. שני ההורים שלי עבדו 14-12 שעות ביום, אז רוב הילדות הייתי אצל סבתא (שכבר עברה מהבית המשותף שבו גרו - ד"א) וראיתי אותם בעיקר בסופי שבוע.

בית הספר: הייתי תלמיד מופרע. השתעממתי ולא אהבתי לשבת. ועדיין, היו לי ציונים טובים וסיימתי בגרות במתמטיקה כבר בכיתה י'. בית הספר היה בשבילי בועה כי גדלתי בשכונה די אלימה. הילדים קראו לי 'רוסי מסריח' והתגרו בי, עד שנאלצתי להחזיר. הרבה פעמים הלכתי מכות.

מרכז בצופים: באותן שנים תנועת הצופים הפכה למרכז חיי. הצלחתי לשכנע את המורים שאני לא חייב להמשיך לבוא לבית הספר, מלבד למבחנים, ושחשוב יותר לבנות תוכניות לחניכים. התקדמתי בתנועה ממדריך לרשג"ד ועד למרכז צעיר של כל השבט.

צבא ואקדמיה: רציתי להתגייס לשייטת, אבל אבא שלי שכנע אותי להתראיין לתוכנית תלפיות והתקבלתי. במהלך השירות עשיתי תואר ראשון במחשבים, פיזיקה ומתמטיקה. בזמן הזה גם התנסיתי בין לבין נהגתי בטנק, יריתי פגזים ועשיתי טירונות צנחנים. בהמשך שובצתי ליחידת המודיעין 81, שהייתה מבחינתי גן עדן. עשינו שם פרויקטים לאומיים בתחומי הסייבר, שזכו שנה אחר שנה בפרס ביטחון ישראל. הרבה פעמים ידעתי שעשינו משהו מדהים, אבל שאסור לי לדבר על זה. שירתי 11 שנה. בסוף הציעו לי מסלול מהיר לאל"מ - אבל לא רציתי. בשנים האחרונות שלי בצבא למדתי לתואר שני בביו־רפואה וסיימתי בהצטיינות יתרה.

יזם: לקראת השחרור ידעתי שאקים חברה, גם בהשראת אבא, שהיה יזם, וגם משום שכבר פיקדתי על מדור של כ-70 אנשים, מהילדים הכי חכמים ויצירתיים בישראל. שכנעתי את עמית צימרמן, ששירת איתי ביחידה, שנעשה את זה יחד. זה כמעט לא הוגן אבל לא לכולם יש ניסיון של 11 שנה בגיל כל כך צעיר בסייבר.

Oasis Security: יצאנו לדרך ב-2022, אני בתפקיד המנכ"ל ועמית כמנהל המוצר, עם חברה שפועלת בעולם הזהויות בארגונים. כשאתה מתחבר למייל שלך אתה מקבל כתובת וסיסמה, וזו הזהות הדיגיטלית שלך. אבל כשמדובר בסוכן AI, שיש לו תכונות אנושיות אבל הוא לא אדם, נוצרת בעיית אבטחה. זה קורה למשל כשמחברים את GPT לגוגל דרייב בארגון או לגוגל דוקס. כיום זהויות לא אנושיות כאלה נוצרות כל הזמן. התוכנה שלנו מסדרת את זה אוטומטית בכמה שניות.

המספרים: עד כה גייסנו כ-70 מיליון דולר בשניים וחצי סבבים מקרנות מובילות כמו סקויה, Cyberstarts הישראלית ואקסל. יש לנו כ-100 עובדים, עם משרדים בתל אביב ובניו יורק, ואנחנו מייצרים הכנסות בעשרות מיליוני דולרים בשנה. הלקוחות שלנו מארה"ב, קנדה ואירופה, רובם גדולים מאוד, בהם סיטיזנס בנק, S&P גלובל, חברת הביטוח והפיננסים Nationwide, חברת התרופות סינקורה ועוד חברות פורצ'ן 500.

30%-40% מהיכולות של הארגונים האלה נסמכות ישירות על AI, מה שמגביר את בעיית הזהויות הלא אנושיות. אז היום אני כבר לא צריך להסביר לסמנכ"לי כספים מה המוצר שלי עושה. אני שואל אותם אם חיברו את המידע הפיננסי של הארגון ל-GPT, הם עונים שכן ומבינים מיד שנוצרה להם זהות לא אנושית דיגיטלית שהם צריכים לנהל.

ניו יורק: ב־6 באוקטובר 2023 עמית ואני נחתנו בניו יורק כדי לבדוק אפשרות לעבור, כי כל הלקוחות של החברה שם. כשהתעוררנו בבוקר שלמחרת התחלנו לשמוע שקורה משהו בארץ, וכשהעובד הראשון של החברה, בן קיבוץ נירים, לא ענה לטלפון, הבנו שקרה משהו גדול. מיד אמרתי לעמית: תעלה על טיסה לארץ, אתה תהיה שם, אני פה - ונסתדר. הוא תפס מקום בטיסה המסחרית האחרונה. אני עברתי לפני כשנה וחצי, אבל מעולם לא עזבתי את המדינה. המשפחה שלי בארץ, ואני שואל את עצמי כל הזמן מתי אחזור.

בית ספר למוזיקה: אני אוהב לנגן ולהפיק מוזיקה. יש לי גם אוסף ענק של מאות תקליטים. כשהייתי בצבא, הייתה לי הזכות לנהל להקה של חברים בשם "כוכב אניס". בעוד עשר שנים יש לי חלום להקים בית ספר למוזיקה, שיהיה מקום מוגן למוזיקאים מתחילים. ראיתי כמה קשה לפרוץ כמוזיקאי צעיר, בישראל במיוחד, ואני רוצה להוריד את המחסומים.