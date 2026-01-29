עדכונים שוטפים

4:44 - דיווח: טראמפ שוקל לתקוף באיראן כדי להצית מחדש את המחאות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל כמה אפשרויות פעולה נגד איראן, אשר כוללות תקיפות ממוקדות נגד מנהיגיה וכוחות הביטחון שלה, כדי לעורר השראה במפגינים לצאת שוב אל הרחובות - כך מסרו מספר מקורות לרויטרס.

שני מקורות אמריקאים המעורים בדיונים אמרו שטראמפ רצה ליצור תנאים ל"שינוי המשטר" לאחר שדיכוי המחאה הוביל להרג של אלפי בני אדם. לשם כך, בחן הנשיא אפשרויות לפגוע במפקדים ובמוסדות, שבוושינגטון רואים כאחראים להרג - כדי לתת למפגינים את הביטחון שהם יכולים לכבוש את מבני הממשל.

אחד המקורות הוסיף שהאפשרויות שדנו בהן יועציו של טראמפ כללו גם תקיפה גדולה בהרבה, שנועדה להיות בעלת השפעה מתמשכת. לדברי המקור, ייתכן שהיעדים לתקיפה שכזו הם מצבור הטילים הבליסטיים של הרפובליקה האיסלאמית - או לחלופין תוכנית העשרת הגרעין שלה. לקריאת הכתבה

01:24 - בכיר במערכת הביטחון: נתניהו סירב 11 פעמים לחסל את סינוואר

בחודשים שלפני הטבח, ועל רקע הסלמה מעזה: במערכת הביטחון ריכזו מאמץ מודיעיני שיסייע בחיסול מנהיג חמאס. לפי בכיר במערכת הביטחון: בשב"כ הודיעו כי ניתן לחסל את סינוואר - ורה"מ סירב לקיים דיון בנושא. לשכת נתניהו: "בדיוק הפוך. רה"מ פעל לסכל את צמרת חמאס, גורמי הביטחון בלמו זאת". לקריאת הכתבה

00:45 - דיווח: עראקצ'י ביקש ליצור קשר ישיר עם וויטקוף - אך ח'אמנאי בלם אותו

בניו יורק טיימס דווח כי לפני שבועיים, בערב שבו טראמפ ביטל את התוכנית לתקיפה באיראן, שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י ביקש ליצור קשר ישיר עם וויטקוף אך נתקל בסירוב מצד לשכת ח'אמנאי. בשל כך הוא נאלץ להעביר לו את המסר באמצעות מתווך על כך שאיראן עוצרת הוצאות להורג.

22:04 - הוסר המוקש האחרון: האיחוד האירופי צפוי להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור

אחרי שצרפת הסירה את התנגדותה, כעת הוסר המוקש המשמעותי האחרון בדרך להגדרת משמרות המהפכה כארגון טרור. הצעד הדרמטי מחייב הסכמה פה אחד של מדינות האיחוד האירופי - וכעת כשבארמון האליזה אישרו את המהלך גם בלגיה צפויה לעשות זאת. צרפת נטתה להתנגד למהלך מחשש להתעמרות של טהרן באזרחים צרפתים באיראן. לקריאת הכתבה

20:09 - יועצו של ח'אמנאי: כל תקיפה של ארה"ב באיראן תיענה בתגובה לתל אביב

עלי שמח'אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן ח'אמנאי, ברשת X: "תקיפה מוגבלת היא אשליה. כל פעולה צבאית מצד ארה"ב מכל מקור ובכל רמה - תיחשב לפתיחת מלחמה, והתגובה תהיה מיידית ⁧וחסרת תקדים, ותכוון אל התוקפן, אל לב תל אביב⁩ וכל תומכי התוקפן"

