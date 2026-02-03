ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הפסקת אש | סיקור שוטף

גורמים איראניים: מוכנים להשעות את תוכנית הגרעין

בדרך למו"מ? באיראן רוצים להרגיע את המתיחות עם ארה"ב • טראמפ: "הספינות הטובות ביותר בדרך לאיראן" • דיווח: חמינאי העביר לפוטין הודעה חשאית - עשויים להסכים להעביר את האורניום המועשר לרוסיה • לשכת רה"מ נגד סמל הוועדה לניהול עזה, הדומה לסמל הרשות הפלסטינית: "לא מקובל עלינו" • עדכונים שוטפים

פורסם: 06:42 עודכן: 07:52
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ והמנהיג העליון של איראן עלי חמינאי / צילום: ap, Alex Brandon, khamenei.ir
עדכונים שוטפים

07:36 - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן: בשל בקשות של ממשלות ידידותיות באזור להגיב על הצעת נשיא ארה"ב למשא-ומתן - הנחיתי את שר החוץ עבאס עראקצ'י לנהל משא-ומתן הוגן ושוויוני המבוסס על עקרונות של כבוד, זהירות ויעילות, וזאת בתנאי שתתקיים סביבה מתאימה, נטולת איומים וציפיות בלתי סבירות

06:32 - בניגוד להצהרות של גורמים איראניים - ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי גם תוכנית הטילים של איראן תהיה על הפרק בשיחות באיסטנבול ביום שישי

על-פי הדיווח, השיחות עשויות להתקיים בשני מישורים - האחד יעסוק בתחום הגרעין, והשני יעסוק בתוכנית הטילים ובסוגיות נוספות שבמחלוקת.

06:19 - הלוגו של הוועדה לניהול עזה - סמל הרשות הפלסטינית; לשכת ראש הממשלה תקפה: "לא מקובל עלינו"

הוועדה הטכנוקרטית לניהול רצועת עזה עדכנה את הסמל שלה והציגה לוגו הדומה לזה של הרשות הפלסטינית. לשכת נתניהו הודיעה: "הלוגו של הוועדה לניהול עזה (NCAG) שהוצג לישראל היה שונה לחלוטין מזה שפורסם הערב". ח"כ אביגדור ליברמן תקף: "הובטח לנו ניצחון מוחלט, וקיבלנו ביזיון מוחלט". לכתבה המלאה

00:47 - גורמים איראניים ל"ניו יורק טיימס": מוכנים לסגור את תוכנית הגרעין

הגורמים הבהירו כי הרפבוליקה האיסלאמית מוכנה להשעות את התוכנית הגרעין כדי להרגיע את המתיחות עם ארה"ב. עם זאת, הם הדגישו כי איראן מעדיפה את ההצעה האמריקאית מהקיץ, לפיה יוקם קונסורציום אזורי להעשרת אורניום.

לפי הדיווח, עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, העביר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודעה מהמנהיג העליון עלי חמינאי: אנו עשויים להסכים להעביר את האורניום המועשר לרוסיה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לכתבים: "הספינות הטובות ביותר בדרך לאיראן". לכתבה המלאה

אסטרטגיית הלחץ המקסימלי של טראמפ שדוחקת את טהרן לשולחן המשא-ומתן

23:50 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל על הפגישה של שליחו סטיבן וויטקוף ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, והשיב: "יש הרבה דברים שקורים". הוא חזר על כך ש"הספינות הטובות ביותר בדרך לאיראן, ויש את השיחות שמתנהלות, נראה מה יהיה"

23:05 - עלי שמחאני, יועצו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, בראיון לאל-מיאדין: "כל תוקפנות ולו הקטנה ביותר תהפוך למשבר גדול מאוד, גדול הרבה יותר מכפי שאחרים משערים"

לדברי שמחאני,"ההנחה שלפיה ארה"ב תפגע, וישראל לא תהיה שותפה - שגויה מיסודה. אם ארה"ב תתקוף, אין ספק שישראל תהיה שותפה לכך, ועלינו להגיב נגדה באופן מידתי". המראיין שאל אותו אם איראן תפגע בישראל, והוא השיב: "בהחלט".

לדבריו, "הסבלנות של מלחמת 12 הימים לא תחזור על עצמה. על כולנו מוטלת החובה להשתתף במניעת האירוע הזה והאסון הזה באזור, עד כדי כך שייתכן שמי שתפתח במלחמה הזו לא תהיה ארה"ב".

עוד אמר שמחאני כי "התוכנית של איראן היא לצורכי שלום, ואלה יכולות מקומיות. העשרה של 60% ניתן להפחית ולהוריד ל-20%. אם הם חשים דאגה, אנחנו יכולים להוריד את רמת ההעשרה - אבל עליהם לשלם את מחיר ההתנגדות".

פורסם לראשונה ב-N12