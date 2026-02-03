דוח מומחה: הסרת קיר מגן בדירה באחד ממגדלי YOO מסכנת אותו

האם אחד ממגדלי YOO בתל אביב נפגע כתוצאה מעבודות שיפוץ אסורות שבוצעו באחת מהדירות שבו? דוח מומחה שהוגש במסגרת סכסוך משפטי סביב עסקה שבוטלה במגדל קובע, כי במגדל בוצעו עבודות שיפוץ ללא היתר, שגרמו לפגיעה בקונסטרוקציית המבנה ומגדילות את הסיכון להרס המבנה או לחלקים ממנו.

מגדלי YOO בתל אביב הם צמד המגדלים הראשון שהוקם בשכונת היוקרה פארק צמרת, לפני כ-20 שנים, על-ידי חברת חבס, בעיצובו של מעצב-העל פיליפ סטארק, בשיתוף עם משרד האדריכלים יסקי-מור-סיון. בעת הקמתם הם נחשבו לאחד מהפרויקטים היוקרתיים בתל אביב, ביחד עם מגדלי אלרוב ברחוב פנקס, שהוקמו שנים ספורות לפניהם.

הדירה המדוברת מצויה במגדל שנמצא ברחוב ניסים אלוני 21 בפארק צמרת. אחרי תשעה חודשי משא-ומתן, מכר אותה בעליה, גד פריבר, בכ-7 מיליון שקל לבני הזוג עמיחי וטרזה נאוה אבריל, ובמעמד החתימה על החוזה שילמו לו הרוכשים 700 אלף שקל.

הממ"ד הפך ללא תקין

לטענת הבעלים, הוא מסר לרוכשים את כל המידע אודות הדירה ואף את התוכניות שלה (הגרמושקה) ואף יידע אותם על עבודות שיפוצים שערך בדירה לפני מספר שנים, במהלכן נהרס קיר המסדרון שבדירה, וארון החשמל הוזז ממקומו המקורי.

לטענתו, הרוכשים - ובמיוחד הבעל, שהוא אדריכל ותיק ובעלים של חברה לאדריכלות והנדסה - אישרו בהתחלה את השינויים שבוצעו בדירה, אך כחודש וחצי לאחר החתימה על הסכם המכר, וכחודש לאחר המלחמה עם איראן, הם שלחו הודעות וואטסאפ לפיהן הובהר להם מעל לכל ספק כי קיר המגן של דלת הממ"ד נהרס, ולפיכך הממ"ד אינו תקני.

במפגשים שנערכו ביניהם דובר על החלפת דלת הממ"ד בדלת הדף על חשבון בעל הדירה, ובין הצדדים נחתמה תוספת להסכם המכר ברוח זו. ואולם באוקטובר שעבר הודיעו הרוכשים על ביטול העסקה. לטענת הבעלים, כל ניסיונותיו להחיות את העסקה לא צלחו.

לאור זאת עתר הבעלים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, באמצעות עו"ד רחמים פורי, בבקשה לאכוף על הרוכשים את העסקה בתוספת של 1% לחודש ריבית פיגורים.

באחרונה הגישו בני הזוג אבריל כתב תביעה שכנגד, באמצעות עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און, על סך של כ-1.57 מיליון שקל. בתביעה הם האשימו את הבעלים פרבר בהטעיות שיטתיות ובין היתר בכך שלא גילה להם את מצבו האמיתי של הנכס והצהיר בהסכם המכר הצהרות שאינן אמת.

אל תביעתם הם צירפו חוות-דעת של פרופ' משה אייזנברגר מהטכניון, שכתב בין היתר בדוח שהוציא: "הסרת הקיר המגן על דלת הממ"ד הביאה למספר מגבלות או חוסרים של הקונסטרוקציה של המבנה, והיא פגיעה משמעותית. הגורמים לפגיעה זו הם היעדר תכנון מפורט ואחראי של מהנדס מבנים כפי שהיה נדרש על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה והיעדר אישור פיקוד העורף לנושא המיגון של הממ"ד. במילים אחרות, סכנה להרס המבנה או חלקים ממנו הפכה להיות סכנה אמיתית, ואין לראות את פעולות הפגיעה בקונסטרוקציה של המבנה כגורם מגדיל סיכון בצורה משמעותית".

בני הזוג טוענים עוד כי בנוסף לפגיעה הבטיחותית שלה גרם לטענתם פרבר, העבודות הורידו גם את שווי הדירה.

סכום התביעה שלהם חושב לפי הסכום הראשוני ששולם למוכר, הפיצויים שנקבעו בהסכם בגין הפרתו, דמי התיווך ששילמו ושכר-טרחת עורכי הדין שעסקו מטעם בני הזוג לאורך ההליכים.