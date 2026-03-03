האיראנים משקרים, והעולם מהדהד את זה

החל מיום שבת, עם תחילת מבצע "שאגת הארי", אפשר לאתר במסגרת הקרב על התודעה זרם אדיר של פרסומים מופרכים שנועדו להעצים את ההישגים האיראניים: החל מ"דיווח" שראש הממשלה נתניהו ברח לגרמניה (הוא לא) ועד "ידיעה" שהשחקן האמריקאי קווין ספייסי נהרג מטיל איראני בתל אביב (הוא לא).

לכאורה, אפשר לפטור את העניין במשיכת כתפיים ולהמשיך הלאה בחיינו. אבל מכונת השקרים ממשיכה ותמשיך לעבוד, והיא מצליחה לסחוף אחריה עוד ועוד אנשים. כן, גם כשקשה לדמיין שמישהו עוד נופל ב"שטויות" האלה. לא מאמינים? הנה כמה דוגמאות בולטות.

משמרות המהפכה הודיעו כי משרד ראש הממשלה "הותקף וספג מכה קשה", וכי "גורלו של ראש ממשלת המשטר הציוני לוט בערפל". למעשה, שמועות על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו נהרג במתקפת טילים איראניות מסתובבות ברשתות כבר מאז תחילת המתקפה.

לא היינו מטריחים אתכם בהתעכבות על דיווחי הכזב הללו, אלמלא הם צברו מיליוני קריאות ברחבי העולם. עד כדי כך התפוצה שלהם הייתה גלובלית, שאפילו אנחנו במשרוקית קיבלנו פנייה בעניין מארגון בדיקת העובדות ההודי Vishvas.News. ללמדנו כמה קל לשתול בדיות ולעצב נראטיב בקרב מיליונים מכל קצוות תבל.

תל אביב בלהבות?

ביום שבת, פרופיל ברשת אקס בעל 117 אלף עוקבים, פרסם סרטון וידאו שזכה ליותר ממיליון צפיות, בו נראה בניין שעולה בלהבות, כשלצדו הכיתוב: "שריפה גדולה בבניין בתל אביב". "ייתכן שזה מחסן תחמושת", הוסבר למיליון הצופים.

בסרטון אכן נראה בניין בתל אביב שנשרף, אבל חוץ מזה - הכל לא נכון. הסרטון צולם בכלל לפני כשנה וחצי (אוקטובר 2024), והבניין שנשרף הוא בהחלט לא מחסן תחמושת, אלא בניין מגורים ברחוב קורקידי בשכונת נווה עופר בתל אביב.

בנוסף, הגורם לשריפה לא היה טיל או חפץ מעוף אחר: כבר באותו זמן, אחד מבעלי הדירות בבניין טען שהסיבה לשריפה היא התלקחות פסולת בנייה שהייתה מצויה ברחבת הבניין בגלל פרויקט תמ"א שעובר הבניין. השריפה התפשטה כלפי מעלה דרך פיגומי העץ ויריעת הבד שעטפה אותם - וכתוצאה, שתי דירות נשרפו כליל.

לינקולן לא נפל שנית

"ידיעה שהתקבלה זה עתה: טילים איראניים הטביעו את נושאת המטוסים אברהם לינקולן במפרץ הפרסי". נשמע מוזר? ובכן, לפרסום הזה נלווה גם סרטון שבו נראית בבירור נושאת מטוסים מרוסקת שסיפונה מעלה אש ותמרות עשן. עד כדי היה משכנע התיעוד הזה, שהוא הגיע ל־7.5 מיליון גולשים.

לא שמעתם על האירוע הסנסציוני הזה? אל דאגה, לא פספסתם כלום. "נושאת המטוסים לינקולן לא נפגעה, הטילים ששוגרו אפילו לא התקרבו", הבהיר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. אז איך זה שיש סרטון מה"אירוע"? כפי שהראו בודקי העובדות של Lead Stories, מדובר בכלל בקטע וידאו ממשחק מחשב בשם "ארמא 3".

תחקיר: אורי רוזן וניב רודניק.