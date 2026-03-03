חיל האוויר החל בגל תקיפות נרחב בביירות ובטהראן במקביל

עדכונים שוטפים

07:57 - התקשורת באיראן: 5 אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפות ישראליות-אמריקניות

07:54 - דיווחים בטורקיה: צה"ל תקף ביממה האחרונה עמדות בגבול בין איראן לעיראק כדי להחליש את כוחות משמר הגבול של איראן וכך לאפשר למורדים כורדים איראנים להיכנס למדינה ולסייע לזעזע את השלטון

07:54 - דיווח על פיצוצים חזקים בטהראן

07:54 - דיווח: איראן תקפה בסיס של ארה"ב בארביל שבעיראק

07:53 - ארה"ב הורתה לפינוי של עובדים לא חיונים ובני מפחות משגרירותה בירדן

07:54 - סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס: מה שלא יקרה עם המשטר באיראן - זה אירוע אגבי ביחס למטרה העיקרית של טראמפ והיא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני

07:52 - דיווח בבלומברג: סין לוחצת על איראן לעצור את התקיפות בקטאר כדי לחדש את הפקת הגז ויצואו

07:52 - כ-5 שיגורים זוהו מלבנון לאצבע הגליל, חלק יורטו. בשלב זה אין דיווחים חריגים

07:42 - אזעקות בגליל העליון

07:30 - צה"ל: חיל האוויר החל בגל תקיפות נרחב בטהראן ובביירות במקביל

07:30 - צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב בטהראן וביירות במקביל



07:25 - דיווח בלבנון: הותקף בנין תחנת הרדיו של חיזבאללה, רדיו נור

07:24 - דיווחים על פיצוצים בבחרין

06:39 - סנטקום: כוחות אמריקניים הרסו את מתקני הפיקוד והבקרה של משמרות המהפכה האיסלאמית, יכולות ההגנה האווירית האיראניות, אתרי שיגור טילים ומל"טים, ושדות תעופה צבאיים במהלך מבצעים ממושכים. נמשיך לנקוט פעולה ממשית נגד איומים מיידיים מצד המשטר האיראני

06:27 - הסתיים אירוע חדירת הכטב"ם בגליל

06:25 - הירי לאורטל: צה"ל הודיע ש"האירוע הסתיים"

06:19 - הודעת הפינוי: צה"ל תוקף בדאחיה; במקביל - חשד לחדירת כטב"ם לגליל

06:09 - שר החוץ האיראני עראקצ'י: רוביו הודה במה שכולנו ידענו - ארה"ב נכנסה למלחמה מטעם ישראל. אף פעם לא היה איום איראני לכאורה. תומכי ישראל הם אלה ששופכים את דמם של איראנים וישראלים. לעם האמריקני מגיע טוב יותר, הם צריכים לקחת בחזרה את המדינה שלהם"

06:07 - וויטקוף חושף: האיראנים התגאו בפנינו - "יש לנו מספיק אורניום ל-11 פצצות גרעין"

שליח הנשיא סטיב וויטקוף חושף את אחורי הקלעים של המשא ומתן בז'נבה. לדבריו, הנציגים האיראנים הודו בגלוי כי בידיהם 460 ק"ג של אורניום מועשר ל-60% - כמות המספיקה לייצור 11 פצצות גרעין. לכתבה המלאה

05:48 - חיזבאללה: שיגרנו כטב"מים לעבר ישראל

4:58 - וויטקוף האשים את האיראנים בפיצוץ השיחות: "הם התגאו שהם יכולים לייצר 11 פצצות גרעיניות"

השליח האמריקני סטיב וויטקוף התראיין לפוקס ניוז, וחשף פרטים חדשים מתוך חדר המו"מ: "הם (איראן) התגאו בכך שהם חמקו מהמגבלות עליהם והצליחו להגיע למצב שבו הם יכולים לייצר 11 פצצות גרעיניות". הוא האשים את איראן בפיצוץ השיחות: "זה היה טיפשי מצידם, הם חשבו שהם יוכלו להתבריין עלינו במשא ומתן".

"ניסינו להגיע לעסקה הוגנת, וזה היה ברור שזה לא יהיה אפשרי", אמר. "הם רצו שאנחנו נדווח על התקדמות חיובית - אבל זו לא הייתה פגישה חיובית".

הדברים של וויטקוף מגיע אחרי דיווח ב-NBC על הפיצוץ במשא ומתן בז'נבה לפני המתקפה - לפיו עראקצ'י צעק על וויטקוף לאחר ששמע את הדרישות האמריקניות. וויטקוף השיב לו "אם אתה מעדיף - אני יכול לעזוב". בסופו של דבר וויטקוף וקושנר דיווחו שאין התקדמות מספקת, וטראמפ הורה על תקיפה.

4:49 - טראמפ נגד טאקר קרלסון: "MAGA אוהבת כל היבט במה שאני עושה"

בריאיון טלפוני שקיים בדקות האחרונות טראמפ תוקף דמויות משפיעות בימין שביקרו את החלטתו לתקוף באיראן, כולל מייגן קלי וטאקר קרלסון. לדברי טראמפ תנועת MAGA, הבייס שלו, תומך בו.

"MAGA אוהבת כל היבט במה שאני עושה", אמר. טראמפ התייחס לאיראן כ"עיקוף שעל המדינה שלנו לקחת כדי לשמור עליה, ועל מדינות אחרות, בטוחות".

4:19 - נתניהו: "זו עומדת להיות פעולה מהירה והחלטית. אנחנו לא עומדים לנהל מלחמה אינסופית"