חיל האוויר החל בגל תקיפות נרחב בביירות ובטהראן במקביל

עדכונים שוטפים
07:57 - התקשורת באיראן: 5 אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפות ישראליות-אמריקניות
07:54 - דיווחים בטורקיה: צה"ל תקף ביממה האחרונה עמדות בגבול בין איראן לעיראק כדי להחליש את כוחות משמר הגבול של איראן וכך לאפשר למורדים כורדים איראנים להיכנס למדינה ולסייע לזעזע את השלטון
07:54 - דיווח על פיצוצים חזקים בטהראן
07:54 - דיווח: איראן תקפה בסיס של ארה"ב בארביל שבעיראק
07:53 - ארה"ב הורתה לפינוי של עובדים לא חיונים ובני מפחות משגרירותה בירדן
07:54 - סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס: מה שלא יקרה עם המשטר באיראן - זה אירוע אגבי ביחס למטרה העיקרית של טראמפ והיא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני
07:52 - דיווח בבלומברג: סין לוחצת על איראן לעצור את התקיפות בקטאר כדי לחדש את הפקת הגז ויצואו
07:52 - כ-5 שיגורים זוהו מלבנון לאצבע הגליל, חלק יורטו. בשלב זה אין דיווחים חריגים
07:42 - אזעקות בגליל העליון
07:30 - צה"ל: חיל האוויר החל בגל תקיפות נרחב בטהראן ובביירות במקביל
07:30 - צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב בטהראן וביירות במקביל
07:25 - דיווח בלבנון: הותקף בנין תחנת הרדיו של חיזבאללה, רדיו נור
07:24 - דיווחים על פיצוצים בבחרין
06:39 - סנטקום: כוחות אמריקניים הרסו את מתקני הפיקוד והבקרה של משמרות המהפכה האיסלאמית, יכולות ההגנה האווירית האיראניות, אתרי שיגור טילים ומל"טים, ושדות תעופה צבאיים במהלך מבצעים ממושכים. נמשיך לנקוט פעולה ממשית נגד איומים מיידיים מצד המשטר האיראני
06:27 - הסתיים אירוע חדירת הכטב"ם בגליל
06:25 - הירי לאורטל: צה"ל הודיע ש"האירוע הסתיים"
06:19 - הודעת הפינוי: צה"ל תוקף בדאחיה; במקביל - חשד לחדירת כטב"ם לגליל
06:09 - שר החוץ האיראני עראקצ'י: רוביו הודה במה שכולנו ידענו - ארה"ב נכנסה למלחמה מטעם ישראל. אף פעם לא היה איום איראני לכאורה. תומכי ישראל הם אלה ששופכים את דמם של איראנים וישראלים. לעם האמריקני מגיע טוב יותר, הם צריכים לקחת בחזרה את המדינה שלהם"
06:07 - וויטקוף חושף: האיראנים התגאו בפנינו - "יש לנו מספיק אורניום ל-11 פצצות גרעין"
שליח הנשיא סטיב וויטקוף חושף את אחורי הקלעים של המשא ומתן בז'נבה. לדבריו, הנציגים האיראנים הודו בגלוי כי בידיהם 460 ק"ג של אורניום מועשר ל-60% - כמות המספיקה לייצור 11 פצצות גרעין. לכתבה המלאה
05:48 - חיזבאללה: שיגרנו כטב"מים לעבר ישראל
4:58 - וויטקוף האשים את האיראנים בפיצוץ השיחות: "הם התגאו שהם יכולים לייצר 11 פצצות גרעיניות"
השליח האמריקני סטיב וויטקוף התראיין לפוקס ניוז, וחשף פרטים חדשים מתוך חדר המו"מ: "הם (איראן) התגאו בכך שהם חמקו מהמגבלות עליהם והצליחו להגיע למצב שבו הם יכולים לייצר 11 פצצות גרעיניות". הוא האשים את איראן בפיצוץ השיחות: "זה היה טיפשי מצידם, הם חשבו שהם יוכלו להתבריין עלינו במשא ומתן".
"ניסינו להגיע לעסקה הוגנת, וזה היה ברור שזה לא יהיה אפשרי", אמר. "הם רצו שאנחנו נדווח על התקדמות חיובית - אבל זו לא הייתה פגישה חיובית".
הדברים של וויטקוף מגיע אחרי דיווח ב-NBC על הפיצוץ במשא ומתן בז'נבה לפני המתקפה - לפיו עראקצ'י צעק על וויטקוף לאחר ששמע את הדרישות האמריקניות. וויטקוף השיב לו "אם אתה מעדיף - אני יכול לעזוב". בסופו של דבר וויטקוף וקושנר דיווחו שאין התקדמות מספקת, וטראמפ הורה על תקיפה.
4:49 - טראמפ נגד טאקר קרלסון: "MAGA אוהבת כל היבט במה שאני עושה"
בריאיון טלפוני שקיים בדקות האחרונות טראמפ תוקף דמויות משפיעות בימין שביקרו את החלטתו לתקוף באיראן, כולל מייגן קלי וטאקר קרלסון. לדברי טראמפ תנועת MAGA, הבייס שלו, תומך בו.
"MAGA אוהבת כל היבט במה שאני עושה", אמר. טראמפ התייחס לאיראן כ"עיקוף שעל המדינה שלנו לקחת כדי לשמור עליה, ועל מדינות אחרות, בטוחות".
נתניהו התייחס בריאיון ראשון לרשת פוקס ניוז האמריקנית למלחמה עם איראן. הוא התייחס לשותפות עם ארה"ב: "דברים מדהימים קורים כשאנחנו עובדים ביחד. זה לא היה קורה בלי המנהיגות של הנשיא טראמפ", והוסיף שישראל היא "בעלת ברית למופת" עבור ארצות הברית.
3:30 - טראמפ שוחח עם מנהיגי הכורדים בעיראק על המלחמה באיראן
3:13 - טראמפ באיום: "בקרוב תגלו מה תהיה התגובה על תקיפת השגרירות בריאד"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לתקיפה האיראנית על השגרירות האמריקנית בריאד ולהרג החיילים האמריקנים עד כה במערכה. הוא שיגר איום כלפי האיראנים: "אתם בקרוב תגלו מה תהיה התגובה על תקיפת השגרירות בריאד ועל הרג החיילים האמריקנים".
לאחר שצוטט מוקדם יותר על ידי הניו יורק פוסט כי אינו שולל כניסה קרקעית של חיילים אמריקנים, הנשיא הבהיר: "אני לא חושב שיהיה צורך בזה". סגן הנשיא ג'יי-די ואנס אמר בריאיון לרשת פוקס: "אמרתי את זה בעבר ואחזור על דברי שוב - אין מצב שטראמפ יאפשר למדינה הזו להסתבך במלחמה ארוכת שנים בלי סוף ברור ובלי מטרה".
2:58 - אחרי מרדף של עשר דקות: יורט הכטב"ם שחדר לגבול הצפון
כלי טיס עוין חדר מגבול הצפון והפעיל אזעקות בשורה של יישובים באזור קו העימות. אחרי מרדף של עשר דקות יורט הכטב"ם.
2:06 - שגרירות ארה"ב בריאד הותקפה על ידי כטב"מים איראניים, אש פרצה במקום
באיראן ממשיכים לתקוף מדינות נוספות באזור. בסעודיה דווח על פיצוץ ושרפה בשגרירות ארה"ב בבירה ריאד. בכיר אמריקני אישר כי השגרירות הותקפה, ככל הנראה באמצעות כטב"ם. מוקדם יותר דווח גם על תקיפה בקפריסין.
ב-CNN מדווחים שלפי החשד שני כטב"מים פגעו בשגרירות ארה"ב בסעודיה, בשלב זה אין דיווח על פצועים. ב-48 השעות האחרונות פגעה איראן גם בשגרירות האמריקנית בכווית, כך לפי הרשת האמריקנית.
שגרירות ארה"ב בריאד קראה לכל האמריקנים בסעודיה להיכנס למקלטים. בפוקס מדווחים שהשגרירות האמריקנית בריאד הייתה ריקה בזמן המתקפה. זמן קצר לאחר מכן דווח כי סעודיה יירטה 8 כטב"מים סמוך לריאד ולאל-חרג'י.
בסיס חיל האוויר אל-מינהד בדובאי, שבו מוצבים חיילים אוסטרלים, הותקף גם הוא על ידי איראן, כך אמר שר ההגנה האוסטרלי לתקשורת המקומית.
בתוך כך, בקטאר מכחישים את הדיווח בבלומברג שלפיו מלאי טילי היירוט שלה צפוי להסתיים בתוך ימים: "מלאי טילי היירוט של מערכת ההגנה האווירית הקטארית לא אזל, והוא עדיין בכשירות מלאה וברזרבות עם עתודות מספקות".
1:33 - דיווח: צה"ל תוקף בדאחיה, במוקד - רשת התקשורת המזוהה עם חיזבאללה
אחרי שמוקדם יותר צה"ל הוציא התרעת פינוי למספר אזורים בדאחיה שבביירות, בלבנון מדווחים על תקיפות בשכונת חארת חריכ. במוקד התקיפות: הבניין שבו שוכנים אולפני רשת אל-מנאר - רשת התקשורת המזוהה עם חיזבאללה.
1:00 - חיזבאללה בהצהרה רשמית: "הצטרפנו למלחמה"
בהודעה רשמית שפרסם ארגון הטרור, הכריז חיזבאללה על הצטרפותו הרשמית למלחמה מול ישראל. בחיזבאללה הבהירו כי "הזהרנו שוב ושוב כי העוינות ללא תגובה לא יכולה להימשך", וכי התקיפות היא פעולה הגנתית וזכות לגיטימית שנועדה לשים קץ לחיסולים ולהרס "בכל האמצעים הזמינים ובפעולה אפקטיבית".
00:46 - ארה"ב קראה לאזרחיה לעזוב באופן מיידי שורה של מדינות במזה"ת
ארה"ב קראה לאזרחיה לעזוב באופן מיידי כמעט את כל מדינות המזרח התיכון בעקבות המלחמה עם איראן. רשימת המדינות שמצוינות בהודעה: ישראל, איראן, קטאר, סעודיה, איחוד האמירויות, כווית, לבנון, עומאן, סוריה, תימן, ירדן, עיראק, בחריין ומצרים.
במקביל, על אף האזעקות החוזרות ונשנות באזור הצפון, בישראל מבהירים: כל השיגורים בשעה האחרונה הם מאיראן.
00:26 - שיגורים שוב ושוב מאיראן לעבר ישראל, מיליונים נכנסו למקלטים
רצף אזעקות הופעל הלילה בכל רחבי המדינה, מרמת הגולן, טבריה ואזור חיפה בצפון, דרך השרון, המרכז והשפלה, ועד ליישובי הדרום. מיליוני אזרחים נכנסו למרחבים המוגנים עם הישמע ההתרעות על שיגור טילים בליסטיים לעבר ישראל.
למרות חשד ראשוני לירי משולב גם מלבנון - בצה"ל מאשרים ומבהירים כי כלל השיגורים במטח הלילה בוצעו ישירות משטח איראן. נכון לשעה זו, לא ידוע על נפגעים. נזק קל נגרם בכמה אזורים במרכז בעקבות נפילת רסיסים. שבר מיירט נפל גם בטבריה ללא נפגעים. בטמרה בית נפגע משברי יירוט.
פורסם לראשונה ב-N12
