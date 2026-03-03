על אף שיפור של אחוזים בודדים שנרשם במספר הדירות הממוגנות ממלחמת 12 הימים בשנה שעברה, במערכה הנוכחית, רוב גדול מהערים הגדולות בישראל כולל דירות ישנות ללא ממ"דים. כך עולה מבדיקת גלובס, המבוססת על עיבוד נתוני התאחדות הקבלנים בוני הארץ והלמ"ס.

● "יקצר את לוחות הזמנים": מתי פגיעה בבניין יכולה דווקא לזרז פינוי־בינוי

● הפגיעה הישירה במקלט בבית שמש: "תרחיש נדיר אבל אפשרי"



מהבדיקה עולה כי בת ים ובני ברק הן שיאניות הדירות הלא ממוגנות: יותר מ־80% דירות בכל אחת מהן אינן מצוידות בממ"ד.

רק לפני חודשיים הוציא מבקר המדינה דוח שנגע בנושא, ובו הגיע למסקנה כי כ-3.2 מיליון איש, כשליש מתושבי ישראל, אינם ממוגנים. ואולם המבקר כלל בספירה גם הימצאות מקלטים בבתים ומקלטים ציבוריים בקרבת מקום, ולא רק ממ"דים וממ"קים.

בעקבות המערכה הקודמת מול האיראנים שנערכה ביוני בשנה שעברה, החלו להשמע דברי ביקורת לא רק על המקלטים, אלא גם על המרחבים המוגנים הקומתיים, הממ"קים, וזאת בעקבות "שיגורי הטפטופים" של האיראנים לקראת סוף המלחמה. הנימוק לכך היה, בעיית הנגישות לכל אחד מסוגי המיגון שאינם ממ"ד, במיוחד בשעות הלילה, כשצריך לרדת במדרגות למקלט ולפקוד את הממ"ק מספר פעמים רב בזמן קצר. מספר נפגעים שנחבלו בדרך למקלטים היה גדול אז, וגם היום הוא מהווה חלק משמעותי מכלל הנפגעים במערכה.

המצב השתפר בצורה קלה, אך לא מספקת

בבדיקת גלובס לא נספרו מספר האנשים הלא ממוגנים, כפי שהמבקר עשה, אלא מצוין מספר הדירות שלא כוללות ממ"דים או ממ"קים, ב-15 הערים הגדולות בארץ, שלשם מכוון נתח נרחב מהטילים האיראניים. זאת בהתבסס על נתוני התאחדות הקבלנים בוני הארץ מלפני חמש שנים ועדכונם באמצעות נתוני הלמ"ס האחרונים, שנכונים ל-2025.

מנתונים אלה עולה, כי בבית שמש, שבה נפגעו מספר בתי מגורים, יש 33,976 יחידות דיור, מהן כ-6,300 דירות ללא ממ"דים או ממ"קים, כלומר כ-18%. מדובר בנתונים מצויינים לכאורה, אך הם נובעים מכמות הבנייה הרבה שמתקיימת בעיר, שהגדילה את מספר הדירות בכ-50% בחמש השנים האחרונות ולא מעבודות מיגון או התחדשות עירונית יוצאות דופן. אותן 6,300 דירות לא ממוגנות היו כך גם לפני חמש ועשר שנים.

בדיקה משווה של נתונים בערים הגדולות האחרות בישראל מראה כי בהשוואה למיגון שהיה בדירות בהן במהלך השנה שעברה, המצב השתפר בצורה קלה, אך לא מספקת, שנובעת ברובה מתוספת יחידות דיור חדשות וממוגנות לערים, אך פחות מהריסת דירות ישנות ולא ממוגנות, ותוספת ממ"דים באמצעות תמ"א 38/1 הכבר כמעט לא מבוצעת יותר. אולם עדיין סדר גודל של שני שלישים מכלל הדירות בערים הגדולות - אינן ממוגנות גם במלחמה הנוכחית.

תל אביב וירושלים מובילות במספר הדירות הלא ממוגנות

תל אביב וירושלים מובילות את מספר הדירות הלא ממוגנות. בתל אביב כ-160 אלף ובירושלים כ-178 אלף דירות במבנים ללא ממ"דים ולא ממ"קים. המספרים הצטמצמו מעט בשנים האחרונות, עקב ריבוי פרויקטים של התחדשות עירונית שבמהלכם נהרסו כעשרת אלפים דירות ישנות בתל אביב וכ-1,000 דירות בירושלים. באופן יחסי שיעור הדירות הלא ממוגנות בירושלים מגיע לכ-71% מכלל הדירות וזה בתל אביב - ל-68%, לעומת 72% בירושלים ו-73% בתל אביב בשנה שעברה.

במקום השלישי במספר הדירות הלא ממוגנות מצויה חיפה, שבה כ-97 אלף דירות, שמהוות 77% מכלל הדירות בעיר אינן ממוגנות, זאת לעומת 78% דירות לא ממוגנות שהיו בעיר בשנה שעברה.

סיפור קשה קיים בבני ברק ובבת ים, שתיים מהערים הפחות גדולות בקרב הערים הגדולות. בבני ברק יש כ-49 אלף דירות ובבת ים כ־54 אלף. והנה, שתי הערים הללו מובילות "בגדול" את טבלת הדירות הלא ממוגנות: בבת ים 84% דירות לא ממוגנות ובבני ברק - 82%. המצב בשתי הערים השתפר בנקודות ספורות של האחוז, כי בשנה שעברה בשתיהן הדירות הלא ממוגנות הגיעו ל-85% מכלל הדירות. כאמור, עיקר הירידה (הצנועה למדי) גם בערים אלה נובעת מתוספת דירות חדשות שנוספו להן, יותר מאשר הריסת דירות לא ממוגנות.

בערים פתח תקווה, ראשון לציון, נתניה, ובאר שבע יש 80-90 אלף יחידות דיור, שבהן שיעור הדירות הלא ממוגנות עולה במקצת על מחצית מכלל הדירות, מספרים דומים למדי לאלה שהיו בהן בעת המלחמה הקודמת; בחולון, שבה יש כ-69 אלף דירות, אך התאפיינה בבנייה בהיקפים נמוכים יחסית, שיעור הדירות הלא ממוגנות נותר כשהיה- כ-73%.

בערים שנבנות בקצב מהיר, כמו בית שמש ואשקלון, אחוז הדירות הלא ממוגנות נמוך בהרבה, אך הליכי ההתחדשות העירונית בהן גרועים לא פחות (ואולי אף יותר) מאשר במקומות אחרם.

מבקר המדינה חתם את הדוח שלו על פערי המיגון בישראל באמירה, כי "מומלץ כי ראש הממשלה יביא לדיון מחודש בקבינט את סוגיית פערי המיגון ויפעל לגיבוש תוכנית לאומית מתוקצבת למתן המענה הנדרש וכן יפעל למיסוד מנגנוני בקרה ומעקב אחר יישומה של התוכנית".

עד כה לא נעשה דבר, ואולי לנוכח העובדה, שטרם הוחל אפילו בשיקום מבנים רבים שנפגעו במלחמה הקודמת - קשה לצפות לשינויים משמעותיים בתחום ההתחדשות העירונית.

היום (ג') הוציאה התאחדות הקבלנים בוני הארץ נתונים עדכניים, שלפיהם כ־1.63 מיליוני דירות ללא ממ"ד מתוך 3.016 מיליון דירות בשנת 2025. כלומר כ-55%. ואולם לחלקן יש מקלט. על פי הנתונים העדכניים כשמדובר בערים הגדולות, התמונה חמורה אף יותר, כי לפי האומדן שלנו, לשני שלישים מהדירות בהן אין ממ"דים.