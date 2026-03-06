גל תקיפות בטהראן, טראמפ שולל אפשרות לפלישה קרקעית

עדכונים שוטפים

7:22 - אזעקות בגליל עקב חשש לחדירת כלי טיס

7:17 - באיראן מדווחים על תקיפות בטהראן ובעיר קום



7:07 - אמש ובמהלך הלילה: 11 נחבלו קלות בדרך למרחב המוגן



6:35 - האמריקנים חושדים: צבא ארה"ב אחראי לתקיפת בית הספר לבנות באיראן

דיווח ברויטרס: חוקרים בצבא ארה"ב מעריכים כי ארה"ב היא זו שתקפה בבית הספר לבנות במחוז הורמוזגן באיראן בתחילת השבוע, תקיפה שדווח כי נהרגו בה כ-150 תלמידות.

6:24 - חשד לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי

05:22 - טראמפ בריאיון: יש לי שמות בראש ל"מנהיגים טובים" לאיראן



נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין הלילה לרשת NBC וסיפר: "אנחנו רוצים שמישהו יבנה מחדש את איראן. אנחנו רוצים שיהיה להם מנהיג טוב. יש לנו כמה אנשים שאני חושב שיעשו עבודה טובה".

נשיא ארה"ב תיאר את המהלכים הצבאיים, ושלל אפשרות של פלישה קרקעית לאיראן: "זה בזבוז זמן. הם איבדו את חיל הים שלהם. הם איבדו כל מה שהם יכלו להפסיד".

5:12 - כאוס בשדות התעופה במזרח התיכון



יותר מ-11,000 טיסות שתוכננו להמריא משדות תעופה מרכזיים במזרח התיכון בוטלו מאז שהחלה המלחמה באיראן, כך עולה מנתונים של אתר מעקב הטיסות Flightradar24.

3:52 - המטס ה-14: צה"ל החל בגל תקיפות של תשתיות של המשטר האיראני בטהראן



3:26 - פיקוד המרכז של ארה"ב חושף: כך נראית תקיפת נושאת הרחפנים האיראנית



ברשת ה-X, פיקוד המרכז של ארה"ב פרסם את תיעוד התקיפה של נושאת רחפנים איראנית. בציוץ נכתב: "הכוחות האמריקנים לא מפסיקים לפעול בניסיון להטביע את חיל הים האיראני. היום, נושאת כטב"מים איראנית, בערך בגודל של נושאת מטוסים ממלחמת העולם השנייה, נפגעה וכעת עולה באש".

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck - U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

02:48 - קצין איראני מזהיר את האזרחים: תחזרו להפגין ברחובות? אתם תיהרגו

קצין במשמרות המהפכה של איראן הופיע בטלוויזיה הממלכתית במדינה, לבוש במדי צבא, והזהיר את אזרחי איראן כי ייהרגו אם יחזרו לרחובות כדי להפגין. לדבריו, מפגינים ייחשבו לסוכנים של ישראל, וניתנה הוראה "לירות כדי להרוג". "אף אחד לא דיבר אליכם בצורה ישירה כזו", אמר

2:33 - אזעקות בלתי פוסקות בצפון



בשעתיים האחרונות הופעלו התרעות באזורים נרחבים בצפון, גם בקריית שמונה. ההתרעות הופעלו בשל ירי רקטי או בשל חדירת כלי טיס עוין. לא ידוע על נפגעים.

2:13 - דיווח: בתגובה על התקיפות - איחוד האמירויות בוחנת הקפאת נכסים איראניים



דיווח בוול סטריט ג'ורנל: איחוד האמירויות בוחנת הקפאת נכסים איראניים, "כדי להעניש את טהראן" על התקיפות במדינה. לפי הדיווח, המהלך עשוי "לחנוק את הגישה של טהראן למטבע חוץ ולסחר העולמי".

הנכסים שאיחוד האמירויות יכולה להקפיא מוערכים במיליארדי דולים, כך לפי מקורות ששוחחו עם העיתון.

00:34 - מפקד סנטקום ושר ההגנה האמריקני: "נערכים להגביר את האש מעל איראן"

שישה ימים מאז שצבא ארה"ב וצה"ל הוציאו לדרך את מבצע "שאגת הארי", מפקד סנטקום בראד קופר, קיים הלילה (בין חמישי לשישי) הצהרה ראשונה, יחד עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסת'.

מפקד פיקוד המרכז האמריקני הגנרל בראד קופר עדכן: "ב-72 השעות האחרונות המפציצים שלנו הפצצנו עשרות מטרות באיראן. מפציצי B2 שלנו הפציצו מתקני טילים בליסטיים עמוק באדמה בשעה האחרונה". לדבריו, צבא ארה"ב הטביע יותר מ-30 ספינות איראניות, כולל את נושאת הכטב"מים האיראנית - "שבוערת ברגע זה".

"אנחנו עוברים לשלב הבא - לפרק את מערך הטילים הבליסטיים של איראן"', תיאר קופר. "הירי הבליסטי של איראן צנח ב-90% מאז היום הראשון של המלחמה".

במהלך ההצהרה הגסת' תיאר: "איראן מקווה שלא נוכל להמשיך - זו טעות מרה. אין לנו מחסור בנחישות. כוח האש מעל איראן ומעל טהראן עומד להתגבר באופן דרמטי". הוא גם הוסיף: "אין לנו מחסור בחימושים - אנחנו יכולים להמשיך במערכה הזו ככל שנידרש".

הוא נשאל על הדיווחים בנוגע להפלת מטוס אמריקני באיראן והבהיר: "אלו דיווחים שקריים".

