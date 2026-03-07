שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו צפויים להיפגש השבוע לדיון על התקציב הקרוב וחוק ההסדרים, כולל ההתאמות התקציביות הנדרשות כדי לממן את המערכה הנוכחית מול איראן. בין היתר, צפויים שר האוצר וראש הממשלה לדון על רפורמת החלב, המס על הבנקים ורפורמת הפקדונות. מחר יערך גם דיון בכנסת בוועדת הרפורמות בראשות ח"כ אוהד טל על רפורמת החלב. ההערכה: למרות רידוד צפוי בחוק ההסדרים, סמוטריץ' לא צפוי לוותר על רפורמות הדגל. התקציב צריך לעבור בכנסת עד ה-31 במרץ, אחרת הכנסת תתפזר.

המערכה הנוכחית מול איראן ("שאגת הארי") מחייבת התאמות תקציביות משמעותיות ותוספות של מיליארדי עד עשרות מיליארדי שקלים לתקציב הביטחון. זאת כאשר תקציב המדינה נמצא כבר בשלבים מתקדמים יחסית בהעברתו, והדדליין על פי חוק הוא ה-31 במרץ, אחרת הכנסת תתפזר אוטומטית ויוכרזו בחירות מוקדמות. שר האוצר סמוטריץ' נפגש השבוע עם רה"מ נתניהו, וייפגש שוב במטרה להגיע להסכמות.

על פי הערכות, סמוטריץ' צפוי להתעקש על מספר רפורמות מרכזיות שצפויות לעבור בחוק ההסדרים הרזה-יחסית שהונח על שולחנה של הכנסת: רפורמת החלב, שאמורה לפתוח לתחרות את ייצור החלב בישראל תוך הבטחת "מחיר הגנה" לרפתנים, ולפתוח את יבוא הגבינות הקשות. כך גם רפורמת הפקדונות, שאמורה לתת ל"בנקים קטנים" את הזכות לאפשר הפקדת פקדונות ולהציע שירותים בנקאיים בלי כל חבילת הרגולציה וחובת אספקת השירותים שניתנת היום לבנקים הגדולים, במטרה ליצור תחרות בשוק. בנוסף לכמה מהלכים משמעותיים בגזרת המיסוי: מס מיוחד על הבנקים, לאור רווחי העתק שהיו להם בשנים האחרונות לאור הריבית הגבוהה במשק, ומס רכוש על קרקעות שאמור לממן ריווח של מדרגות המס על מעמד הביניים.

שאלת גיוס החרדים

עניין נוסף שצפויים לדון בו, הוא כיצד להביא את המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה להסכים להעברת התקציב עוד החודש, למרות התנגדות עקרונית כתוצאה מאי העברת חוק הפטור מגיוס שמתעכב, ולא בטוח כלל שיש לו בכלל רוב בכנסת. במסגרת זו, ייתכן שיוצעו הטבות נוספות שמיועדות לחברה החרדית, במטרה להביא את נציגי המפלגות הללו להסכים להעברת התקציב, שכן החלופה מבחינתם היא הליכה לבחירות גם בלי תקציבים אלו. בממשלה, למעשה, מחפשים "סולם" שיאפשר לחרדים "לרדת מהעץ" של התנגדות לתקציב כל עוד לא עובר חוק הפטור מגיוס.

ועדת הרפורמות המבניות בראשות ח"כ אוהד טל צפויה להיפגש כבר בראשון הקרוב ה-8 במרץ כדי להמשיך ולדון ברפורמת החלב. במקביל, מאחורי הקלעים, מתנהל מו"מ בין נציגי משרד האוצר לנציגי משרד החקלאות והכלכלה במטרה להביא רפורמה מוסכמת, אך מבחינת סמוטריץ' - רפורמה כלשהי מוכרחת לעבור.