סדרת כתבות האם זו תהיה הבועה החדשה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
האם זו תהיה הבועה החדשה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

המניות הביטחוניות של הבורסה המקומית לא מפסיקות לזנק, ומשקפות לחלקן מכפילי רווח דמיוניים ויותר • משקיע העל מזהיר מפני נפילה חדה בוול סטריט • שינוי המשטר באיראן עשוי לפתוח את אחת הכלכלות הגדולות והמבודדות בעולם להשקעות עתק • וגם: תרחיש האימים של יו"ר בית ההשקעות

BlackFish מערכת מיגון צוללות / צילום: DSIT אתר
תעשיות ביטחוניות

רווח של 150% בשלושה ימים: האם זו תהיה הבועה החדשה?
חזי שטרנליכט 18.03.2026
ריי דליו / צילום: Reuters, Andrew Kelly
ריי דליו

האם השווקים בדרך לנפילה חדה? האזהרה של משקיע העל
סמדר כלאב 18.03.2026
ערן פסטרנק, מנכ''ל ומייסד שותף של פסטרנק שהם / צילום: יובל חי
תחזיות האנליסטים

"תשכחו מהורדות ריבית": תרחיש האימים של יו"ר בית ההשקעות
נתנאל אריאל 17.03.2026
מכליות במצרי הורמוז / צילום: ap, Rafiq Maqbool
מומחים כותבים | פרשנות

קריסת המשטר באיראן עשויה להיות האירוע הכלכלי הגדול של העשור
רו"ח ועו"ד איתי רושקביץ ודרינה רזניקוב 17.03.2026
מנכ''ל אנבידיה ג'נסן הואנג / צילום: Reuters, Kyodo
טכנולוגיה: ענקיות הטכנולוגיה

השאיפות גבוהות, המניה מהססת: מה מטריד את המשקיעים באנבידיה
מיטל וייזברג 18.03.2026